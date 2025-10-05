https://sputnik-abkhazia.ru/20251005/sputnik-nedeli-den-pobedy-vizit-kirienko-i-otkrytie-tsvz--1058065290.html

Sputnik недели: День Победы, визит Кириенко и открытие ЦВЗ

Sputnik недели: День Победы, визит Кириенко и открытие ЦВЗ

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 29 сентября по 5 октября. 05.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-05T15:00+0300

2025-10-05T15:00+0300

2025-10-05T15:05+0300

в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/01/1057981824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23ba0c0e211a551af2f8de75dc51f62b.jpg

SputnikДень Победы и Независимости30 сентября в Абхазии отмечали 32-летие Победы в Отечественной войне. По всей республике с раннего утра проходили памятные мероприятия.В возложении цветов к Мемориалу Славы в Сухуме принял участие президент Бадра Гунба, Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко, премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев, делегации из регионов России, участники войны, добровольцы.После возложения цветов состоялся митинг, на котором выступил Бадра Гунба. Он отметил, что 30 сентября — это не просто дата в календаре.Поздравительную ноту от Президента России на праздничном параде зачитал Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Абхазией успешно развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства.У Мемориала Славы прошел военный парад с участием абхазских и российских военнослужащих, а также традиционная акция "Бессмертный полк". Праздничные мероприятия продолжались по всей республике до позднего вечера, завершившись красочным салютом на набережной Сухума.Визит Кириенко в АбхазиюНакануне 32-й годовщины Победы Абхазии в Отечественной войне в республику прибыл Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко для участия в праздничных мероприятиях.30 сентября Бадра Гунба и Сергей Кириенко подписали Соглашение о начале комплексной реконструкции сухумской набережной. Стороны также обсудили развитие городской инфраструктуры и реализацию других совместных проектов.Затем Гунба и Кириенко посетили Новый район Сухума, где ведутся работы по благоустройству сквера. Сергей Кириенко отметил, что район густонаселенный, и для жителей важно иметь возможность проводить праздники и собираться на большой зеленой площадке.Реконструкция сквера осуществляется при поддержке администрации города Нижний Новгород.Бадра Гунба и Сергей Кириенко также посетили Центральный выставочный зал Абхазии, отремонтированный после пожара. Сергей Кириенко передал залу картину Леварсы Бутба "Абрскил", а Союз художников Абхазии подарил ему картину Виссариона Цвижба "Ашьха адагәа".Затем они побывали в музее РУСДРАМа в Сухуме. В экспозиции представлено более 120 уникальных экспонатов: афиши, документы, фотографии и артефакты из истории театра.Сергей Кириенко оставил запись в книге почетных гостей, отметив важность сохранения театральных традиций и культурных связей между Россией и Абхазией.Открытие ЦВЗ1 октября в Сухуме открылся Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии, восстановленный после пожара. Красную ленточку перерезали премьер-министр республики Владимир Делба и председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.Она поблагодарила руководство страны, Россию, оказавшую финансовую помощь в реконструкции объекта, а также российских художников, предоставивших свои работы для выставки, приуроченной к открытию ЦВЗ.Экспозиция "Под южным небом" представляет коллекцию из 30 произведений, собранных из федеральных музеев России. Среди них — работы Александра Дейнеки "Будущие летчики", Никанора Чернецова "Старая крепость2, а также театральные эскизы князя Александра Чачба-Шервашидзе из собрания Бахрушинского театрального музея.В обновленном здании расширены выставочные площади: залы теперь расположены не только на первом, но и на втором этаже, где ранее находилось хранилище. Помещения оснащены современными системами климат-контроля, освещения и безопасности. Созданы два новых хранилища, раскрыты исторические архитектурные элементы здания.Здание Союза художников Абхазии, построенное в 1912–1914 годах, серьезно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Оно является объектом историко-культурного наследия страны, верхняя часть фасада украшена панорамой Сухума.Встреча глав МИД Абхазии и России1 октября в Сочи состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Олега Барцица с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили вопросы внешнеполитического взаимодействия, а также обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье.По итогам переговоров Барциц и Лавров подписали план межмидовских консультаций на 2026–2027 годы. Сергей Лавров отметил, что документ будет способствовать повышению эффективности политической координации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.Министр иностранных дел Абхазии подчеркнул, что республика активно реализует внешнеполитическую деятельность при поддержке МИД России.План консультаций предусматривает:Олег Барциц также заявил, что совместные с Россией мероприятия, включая военные учения и тренинги, гарантируют защиту Абхазии от военно-политических рисков.Международный форум историков-кавказоведовМеждународный форум историков-кавказоведов "Народы Кавказа в XVIII–XXI вв.: история, политика, культура" прошел в Сухуме с 1 по 3 октября.В работе форума приняли участие около 250 ученых из Абхазии, России, Узбекистана, Казахстана, Армении, Турции и Германии. В течение трех дней исследователи выступали с докладами, посвященными политическому и социальному развитию Кавказа, вопросам культуры и проблемам языков.В рамках форума состоялась юбилейная секция "Владислав Григорьевич Ардзинба и проблемы новейшей истории Кавказа".Завершением мероприятия стал круглый стол "Кавказоведение: от истоков к современным подходам, оценкам, новым источникам", посвященный памяти ученых Станислава Лакоба и Николая Трапш.На закрытии конференции была представлена книга — трехтомник "Абхазия в русской словесности XIX–XX веков".Международный форум историков-кавказоведов открылся 1 октября и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и 100-летию Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа.Квартиры репатриантам1 октября в Госкомитете по репатриации 24 семьи репатриантов получили ключи от новых квартир. Заместитель председателя Госкомитета Бастакуа Агрба отметил, что в соответствии с принятой программой ежегодно вводится в эксплуатацию по одному дому.Новый трехэтажный дом расположен в селе Мачара Гулрыпшского района, где компактно проживают репатрианты. Квартиры построены с соблюдением всех требований, и новые жильцы довольны условиями проживания.В настоящее время около 500 семей ожидают своей очереди на получение жилья. До этого момента Фонд репатриации продолжает оплачивать им аренду.В церемонии передачи ключей принял участие президент Абхазии Бадра Гунба. Он подчеркнул, что возвращение соотечественников на историческую родину имеет большое значение для развития страны, и отметил, что государство продолжит оказывать поддержку репатриантам, обеспечивая им достойные условия жизни.Соглашение "Единой Абхазии" и "Молодой гвардии Единой России"3 октября политическая партия "Единая Абхазия" подписала соглашение о сотрудничестве с Всероссийской общественной организацией "Молодая гвардия Единой России".Глава "Молодой гвардии" Антон Демидов отметил, что главная задача организации — включение представителей Абхазии во Всероссийскую молодежную сеть и предоставление возможностей для развития личности и молодежного движения в разных сферах. Он подчеркнул важность установления дружеских отношений между сторонами.На встрече также объявили о создании молодежного крыла "Единой Абхазии", которое возглавит Леон Бигвава.Общественное политическое движение "Единая Абхазия" было основано 27 января 2002 года. В 2009 году оно было преобразовано в партию. Ее основателем и первым лидером стал второй президент республики Сергей Багапш.Кубок президента4 октября на Бзыбском ипподроме состоялся Республиканский турнир по конноспортивным соревнованиям "Кубок президента Республики Абхазия".Жокеи из Гудаутского и Гагрского районов соревновались в таких дисциплинах, как конный футбол, метание дротиков и заезды на различные дистанции.Помимо главного приза — Кубка президента, были разыграны и другие награды: призы памяти первого и второго президентов Абхазии, призы памяти погибших защитников Отечества в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов, приз добровольцев, а также специальные призы от Абхазо-абазинского конгресса и Абхазских железных дорог.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/1057926566.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/1057942717.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/1057949476.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/1057975311.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/1057991626.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/1058049567.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/1057994620.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/1058037671.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251004/1058058276.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60