Средства ПВО сбили более 250 украинских дронов над Россией за ночь

Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью дронов, большинство атак отражают системы противовоздушной обороны. 06.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Силы ПВО за ночь отразили атаку 251 украинского дрона на российские регионы, сообщили в Минобороны России.Над акваторией Черного моря уничтожили 62 БпЛА, над Крымом — 40.В небе над Курской областью сбили 34 беспилотника, над Белгородской — 30, над Нижегородской — 20, над Воронежской — 17, над Краснодарским краем — 11.По восемь дронов уничтожили над Брянской и Тульской областями, пять — над Азовским морем, четыре — над Рязанской областью, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по 1 — над Липецкой областью и Московским регионом.

