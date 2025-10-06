Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО сбили более 250 украинских дронов над Россией за ночь
Средства ПВО сбили более 250 украинских дронов над Россией за ночь
Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью дронов, большинство атак отражают системы противовоздушной обороны. 06.10.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Силы ПВО за ночь отразили атаку 251 украинского дрона на российские регионы, сообщили в Минобороны России.Над акваторией Черного моря уничтожили 62 БпЛА, над Крымом — 40.В небе над Курской областью сбили 34 беспилотника, над Белгородской — 30, над Нижегородской — 20, над Воронежской — 17, над Краснодарским краем — 11.По восемь дронов уничтожили над Брянской и Тульской областями, пять — над Азовским морем, четыре — над Рязанской областью, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по 1 — над Липецкой областью и Московским регионом.
09:30 06.10.2025 (обновлено: 10:24 06.10.2025)
Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью дронов, большинство атак отражают системы противовоздушной обороны.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Силы ПВО за ночь отразили атаку 251 украинского дрона на российские регионы, сообщили в Минобороны России.
Над акваторией Черного моря уничтожили 62 БпЛА, над Крымом — 40.
В небе над Курской областью сбили 34 беспилотника, над Белгородской — 30, над Нижегородской — 20, над Воронежской — 17, над Краснодарским краем — 11.
По восемь дронов уничтожили над Брянской и Тульской областями, пять — над Азовским морем, четыре — над Рязанской областью, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по 1 — над Липецкой областью и Московским регионом.
