Украина не получит "Томагавки": журналист Вадим Авва назвал причину
06.10.2025
2025-10-06T10:13+0300
2025-10-06T10:13+0300
2025-10-06T10:13+0300
Поставки ракет Tomahawk украинской армии разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент РФ Владимир Путин. Какие еще последствия возможны? Как и чем российская армия будет уничтожать это вооружение, если оно появится у ВСУ?В комментарии радио Sputnik Авва отметил, что поставка крылатых ракет на Украину может стать спусковым крючком неконтролируемой эскалации конфликта.
В комментарии радио Sputnik Авва отметил, что поставка крылатых ракет на Украину может стать спусковым крючком неконтролируемой эскалации конфликта.
"Это вынудит Россию рассматривать вероятность защиты национальных интересов, руководствуясь последними изменениями, в том числе ядерной доктрины. А значит, может привести к обнулению ядерного потенциала Европы", — сказал он.