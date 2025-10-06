https://sputnik-abkhazia.ru/20251006/ukraina-ne-poluchit-tomagavki-zhurnalist-vadim-avva-nazval-prichinu-1058074510.html

Украина не получит "Томагавки": журналист Вадим Авва назвал причину

Поставки ракет Tomahawk украинской армии разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент РФ Владимир Путин. Какие еще последствия... 06.10.2025, Sputnik Абхазия

Поставки ракет Tomahawk украинской армии разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент РФ Владимир Путин. Какие еще последствия возможны? Как и чем российская армия будет уничтожать это вооружение, если оно появится у ВСУ?В комментарии радио Sputnik Авва отметил, что поставка крылатых ракет на Украину может стать спусковым крючком неконтролируемой эскалации конфликта.

