Украина не получит "Томагавки": журналист Вадим Авва назвал причину

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Араионтәи ақалақьтәи еизарақәа рахь алхрақәа рымш ааигәахоит: Гәдоуҭа урҭ шеиҿкаахо еилаҳкаауеит
13:04
10 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: аветеран игәалашәара
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Ҳаԥхьаҟатәи аԥсуа бызшәа»: «Аԥсны акоманда» апроект Анна Гәниаԥҳа лыҿцәажәараҿы
13:45
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуаҭҵааратә институт ахыбра еиҭашьақәыргылахоит: аиҳабы иҿцәажәара
14:01
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
13 мин
Такие обстоятельства
Конкурс "Знание.Лектор" впервые пройдет в Абхазии
14:20
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Стартовал VI международный туристический форум Visit Apsny
On air
14:47
3 мин
Актуальный комментарий
Долгожданный ремонт Музыкального училища в Сухуме: как восприняли новость
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20251006/ukraina-ne-poluchit-tomagavki-zhurnalist-vadim-avva-nazval-prichinu-1058074510.html
Украина не получит "Томагавки": журналист Вадим Авва назвал причину
Украина не получит "Томагавки": журналист Вадим Авва назвал причину
Sputnik Абхазия
Поставки ракет Tomahawk украинской армии разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент РФ Владимир Путин. Какие еще последствия... 06.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-06T10:13+0300
2025-10-06T10:13+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
украина
россия
сша
в мире
спецоперация
оружие
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/06/1058074617_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a2a506b9f0852ae9ef13638eac9ce3d4.jpg
Украина не получит "Томагавки": журналист Вадим Авва назвал причину
Sputnik Абхазия
Украина не получит "Томагавки": журналист Вадим Авва назвал причину
Поставки ракет Tomahawk украинской армии разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент РФ Владимир Путин. Какие еще последствия возможны? Как и чем российская армия будет уничтожать это вооружение, если оно появится у ВСУ?В комментарии радио Sputnik Авва отметил, что поставка крылатых ракет на Украину может стать спусковым крючком неконтролируемой эскалации конфликта.
украина
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/06/1058074617_35:0:1091:792_1920x0_80_0_0_06e4ab6505bb91b6a77bdd553bd24d73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, сша, в мире, спецоперация, оружие, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, сша, в мире, спецоперация, оружие, аудио

Украина не получит "Томагавки": журналист Вадим Авва назвал причину

10:13 06.10.2025
Радио
Украина не получит "Томагавки": журналист Вадим Авва назвал причину
Подписаться
Поставки ракет Tomahawk украинской армии разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент РФ Владимир Путин. Какие еще последствия возможны? Как и чем российская армия будет уничтожать это вооружение, если оно появится у ВСУ?
В комментарии радио Sputnik Авва отметил, что поставка крылатых ракет на Украину может стать спусковым крючком неконтролируемой эскалации конфликта.
"Это вынудит Россию рассматривать вероятность защиты национальных интересов, руководствуясь последними изменениями, в том числе ядерной доктрины. А значит, может привести к обнулению ядерного потенциала Европы", — сказал он.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0