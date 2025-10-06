https://sputnik-abkhazia.ru/20251006/vzaimnyy-interes--itogi-sotsiologicheskogo-issledovaniya-o-roli-zhenschiny-v-abkhazii--1058073900.html

Взаимный интерес: итоги социологического исследования о роли женщины в Абхазии

В социологическом исследовании о роли женщины в современном обществе Абхазии приняли участие 200 человек в возрасте до 35 лет. Согласно результатам опроса, самой выдающейся женщиной в истории Абхазии участники назвали Сарию Лакоба — супругу абхазского государственного деятеля Нестора Лакоба.Об этом в интервью радио Sputnik сообщили кандидат социологических наук Зухра Гучетль и доктор исторических наук, доцент кафедры истории, археологии и этнологии АГУ Наала Касландзия. Слушайте подкаст.

