Не расслабляться! Борьба с мраморным клопом в Абхазии все еще актуальна

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Спутник аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Иактуалтәу ахҳәаа
Араионтәи ақалақьтәи еизарақәа рахь алхрақәа ааигәахоит: Гәдоуҭа ишеиҿкаахо еилаҳкаауеит
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: аветеран игәалашәара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Иактуалтәу ахҳәаа
«Ҳаԥхьаҟатәи аԥсуа бызшәа»: «Аԥсны акоманда» апроект Анна Гәниаԥҳа лыҿцәажәараҿы
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуаҭҵааратә институт ахыбра еиҭашьақәыргылахоит: аиҳабы иҿцәажәара
Новости 14.00
Главные темы
Такие обстоятельства
Конкурс "Знание.Лектор" впервые пройдет в Абхазии
Новости 14.30
Главные темы
Актуальный комментарий
Стартовал VI международный туристический форум Visit Apsny
Актуальный комментарий
Долгожданный ремонт Музыкального училища в Сухуме: как восприняли новость
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ашанеи" "Аҳақьым Лиза лыцхыраара иашеи" аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
Иактуалтәу ахҳәаа
Араионтәи ақалақьтәи еизарақәа рахь алхрақәа ааигәахоит: Гәдоуҭа ишеиҿкаахо еилаҳкаауеит
Новости
Главные темы
Актуальный комментарий
В Сухуме демонтируют торговые павильоны: есть ли альтернатива для предпринимателей
Актуальный комментарий
Стартовал VI международный туристический форум Visit Apsny
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ашанеи" "Аҳақьым Лиза лыцхыраара иашеи" аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
Иактуалтәу ахҳәаа
Араионтәи ақалақьтәи еизарақәа рахь алхрақәа ааигәахоит: Гәдоуҭа ишеиҿкаахо еилаҳкаауеит
Новости
Главные темы
Актуальный комментарий
В Сухуме демонтируют торговые павильоны: есть ли альтернатива для предпринимателей
Актуальный комментарий
Стартовал VI международный туристический форум Visit Apsny
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Иактуалтәу ахҳәаа
Visit Apsny: Жәларбжьаратәи атуристтә форум амҩасшьа еилаҳкаауеит
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ашанеи" "Аҳақьым Лиза лыцхыраара иашеи" аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақалақь аҿы апаркқәеи ауаажәларратә ҭыԥқәеи шԥеиҿкаатәу: Москва еиҿкаан ацәыргақәҵа
Иактуалтәу ахҳәаа
Гал араион аҟны алхратә ҭыԥқәа разырхиара иаҿуп: комиссиа алахәыла лыҿцәажәара
Новости 14.00
Главные темы
Турбаза
Инвестирование в турсферу: основы и риски
Новости 14.30
Главные темы
Гражданин и начальник
Не расслабляться! Борьба с мраморным клопом в Абхазии все еще актуальна
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
On air
Новости
Главные темы
Такие обстоятельства
Форум "Команда Абхазии" прошел в Сухуме
Турбаза
Инвестирование в турсферу: основы и риски
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Sputnik Абхазия
В начале октября коричневый мраморный клоп вновь напомнил о себе. Нашествие вредителя в жилища ежегодно наблюдается, как только понижается температура воздуха. Какие меры государство применяет для борьбы с клопом, что необходимо делать каждому жителю, чтобы снизить количесвто вредителя, есть ли в природе враги у этого насекомого? Слушайте подкаст.
В начале октября коричневый мраморный клоп вновь напомнил о себе. Нашествие вредителя в жилища ежегодно наблюдается, как только понижается температура воздуха. Какие меры государство применяет для борьбы с клопом, что необходимо делать каждому жителю, чтобы снизить количество вредителя, есть ли в природе враги у этого насекомого?Слушайте подкаст.
В начале октября коричневый мраморный клоп вновь напомнил о себе. Нашествие вредителя в жилища ежегодно наблюдается, как только понижается температура воздуха. Какие меры государство применяет для борьбы с клопом, что необходимо делать каждому жителю, чтобы снизить количество вредителя, есть ли в природе враги у этого насекомого?
Слушайте подкаст.
