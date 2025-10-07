https://sputnik-abkhazia.ru/20251007/1058122068.html

Не расслабляться! Борьба с мраморным клопом в Абхазии все еще актуальна

В начале октября коричневый мраморный клоп вновь напомнил о себе. Нашествие вредителя в жилища ежегодно наблюдается, как только понижается температура воздуха... 07.10.2025, Sputnik Абхазия

Не расслабляться! Борьба с мраморным клопом в Абхазии все еще актуальна Sputnik Абхазия В начале октября коричневый мраморный клоп вновь напомнил о себе. Нашествие вредителя в жилища ежегодно наблюдается, как только понижается температура воздуха. Какие меры государство применяет для борьбы с клопом, что необходимо делать каждому жителю, чтобы снизить количесвто вредителя, есть ли в природе враги у этого насекомого? Слушайте подкаст.

В начале октября коричневый мраморный клоп вновь напомнил о себе. Нашествие вредителя в жилища ежегодно наблюдается, как только понижается температура воздуха. Какие меры государство применяет для борьбы с клопом, что необходимо делать каждому жителю, чтобы снизить количество вредителя, есть ли в природе враги у этого насекомого?Слушайте подкаст.

