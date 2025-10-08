https://sputnik-abkhazia.ru/20251008/bolee-5-mlrd-nalogov-postupilo-v-byudzhet-abkhazii-za-9-mesyatsev-1058133417.html
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года
Более 5 млрд рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года.
Более 5 млрд рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года.План перевыполнен на 13%. Собрано на 805,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года
10:00 08.10.2025 (обновлено: 10:01 08.10.2025)
Более 5 млрд рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года.
План перевыполнен на 13%. Собрано на 805,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.