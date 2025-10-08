Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года

Абхазия
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Visit Apsny: Жәларбжьаратәи атуристтә форум амҩасшьа еилаҳкаауеит
13:05
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ашанеи" "Аҳақьым Лиза лыцхыраара иашеи" аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:17
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақалақь аҿы апаркқәеи ауаажәларратә ҭыԥқәеи шԥеиҿкаатәу: Москва еиҿкаан ацәыргақәҵа
13:34
18 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гал араион аҟны алхратә ҭыԥқәа разырхиара иаҿуп: акомиссиа алахәыла лыҿцәажәара
13:52
7 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Инвестирование в турсферу: основы и риски
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Не расслабляться! Борьба с мраморным клопом в Абхазии все еще актуальна
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Ҳаԥхьаҟатәи аԥсуа бызшәа»: «Аԥсны акоманда» апроект Анна Гәниаԥҳа лыҿцәажәараҿы
18:04
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра аԥшаҳәа ахаҿра аиӷьтәра иазхәыцуеит
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Форум "Команда Абхазии" прошел в Сухуме
18:34
14 мин
Турбаза
Инвестирование в турсферу: основы и риски
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Ҳаԥхьаҟатәи аԥсуа бызшәа»: «Аԥсны акоманда» апроект Анна Гәниаԥҳа лыҿцәажәараҿы
21:04
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра аԥшаҳәа ахаҿра аиӷьтәра иазхәыцуеит
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Форум "Команда Абхазии" прошел в Сухуме
21:34
14 мин
Турбаза
Инвестирование в турсферу: основы и риски
21:49
11 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аспорт зегьы рзы: Аԥсны ақалақьқәеи араионқәеи аспорттә дәқәа рыла иахьынӡеиқәшәоу еилаҳкаауеит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ихыркәшоуп афорум «Аԥсны акоманда»: ахҭыс аихшьаалақәа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Призыв в Абхазскую армию: почему нужно служить и каких изменений ждут военные?
14:05
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Форум "Команда Абхазии" прошел в Сухуме
14:34
14 мин
Актуальный комментарий
В Сухуме демонтируют торговые павильоны: есть ли альтернатива для предпринимателей
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Итоги форума Visit Apsny и выставки Apsny HoReCa
18:49
3 мин
Посредник
Призыв в Абхазскую армию: почему нужно служить и каких изменеий ждут военные?
18:52
10 мин
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года

10:00 08.10.2025 (обновлено: 10:01 08.10.2025)
Более 5 млрд рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за 9 месяцев 2025 года.
План перевыполнен на 13%. Собрано на 805,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем налоговых поступлений в Абхазии за 9 месяцев 2025 года - Sputnik Абхазия
