https://sputnik-abkhazia.ru/20251008/klop-v-abkhazii-kak-v-respublike-boryutsya-s-vreditelem---1058145831.html
Клоп в Абхазии: как в республике борются с вредителем
Клоп в Абхазии: как в республике борются с вредителем
Sputnik Абхазия
Нашествие мраморного клопа в Абхазии, которое наблюдается в последние дни, связано с тем, что он уходит в спячку. 08.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-08T16:15+0300
2025-10-08T16:15+0300
2025-10-08T16:24+0300
в абхазии
абхазия
новости
мраморный клоп
борьба с вредителями в абхазии
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/08/1058145688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29bbde9ea179efdb0a9fd3f028894a0e.jpg
Борьба с мраморным клопом в Абхазии ведется ежегодно и уже дает результаты, рассказал в эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.Мраморный клоп — опасный вредитель сельскохозяйственных культур, однако для человека он не представляет угрозы, за исключением резкого неприятного запаха. В преддверии спячки насекомое стремится попасть в жилые помещения, в этот период особенно эффективно использование ловушек.Герия отметил, что когда клоп впервые появился в Абхазии восемь лет назад, у него не было естественных врагов. Однако со временем они начали появляться. Существенную роль также сыграли меры, предпринятые самими жителями: опрыскивание растений и механический сбор насекомых."Сейчас мраморный клоп не причиняет вреда сельхозкультурам, поскольку в данный период он уже не питается", – добавил Герия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/08/1058145688_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_8e46f4a2cb0e203df721dc7a8d3bb344.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, мраморный клоп, борьба с вредителями в абхазии, мультимедиа, видео, видео
абхазия, новости, мраморный клоп, борьба с вредителями в абхазии, мультимедиа, видео, видео
Клоп в Абхазии: как в республике борются с вредителем
16:15 08.10.2025 (обновлено: 16:24 08.10.2025)
Нашествие мраморного клопа в Абхазии, которое наблюдается в последние дни, связано с тем, что он уходит в спячку.
Борьба с мраморным клопом в Абхазии ведется ежегодно и уже дает результаты, рассказал в эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.
Мраморный клоп — опасный вредитель сельскохозяйственных культур, однако для человека он не представляет угрозы, за исключением резкого неприятного запаха. В преддверии спячки насекомое стремится попасть в жилые помещения, в этот период особенно эффективно использование ловушек.
Герия отметил, что когда клоп впервые появился в Абхазии восемь лет назад, у него не было естественных врагов. Однако со временем они начали появляться. Существенную роль также сыграли меры, предпринятые самими жителями: опрыскивание растений и механический сбор насекомых.
"Сейчас мраморный клоп не причиняет вреда сельхозкультурам, поскольку в данный период он уже не питается", – добавил Герия.