Клоп в Абхазии: как в республике борются с вредителем

Нашествие мраморного клопа в Абхазии, которое наблюдается в последние дни, связано с тем, что он уходит в спячку. 08.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-08T16:15+0300

2025-10-08T16:15+0300

2025-10-08T16:24+0300

Борьба с мраморным клопом в Абхазии ведется ежегодно и уже дает результаты, рассказал в эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.Мраморный клоп — опасный вредитель сельскохозяйственных культур, однако для человека он не представляет угрозы, за исключением резкого неприятного запаха. В преддверии спячки насекомое стремится попасть в жилые помещения, в этот период особенно эффективно использование ловушек.Герия отметил, что когда клоп впервые появился в Абхазии восемь лет назад, у него не было естественных врагов. Однако со временем они начали появляться. Существенную роль также сыграли меры, предпринятые самими жителями: опрыскивание растений и механический сбор насекомых."Сейчас мраморный клоп не причиняет вреда сельхозкультурам, поскольку в данный период он уже не питается", – добавил Герия.

