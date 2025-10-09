Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, экономике, торговле, образовании и миграции. Особое внимание лидеры двух государств уделили ситуации в Центральной Азии и взаимодействию в рамках ОДКБ и СНГ.Также речь шла о работе российских военных объектов на территории Таджикистана и совместных мерах по обеспечению стабильности на фоне ситуации в соседнем Афганистане.Это первый визит Путина в Таджикистан после его переизбрания на пост президента в 2024 году.
Владимир Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом

12:11 09.10.2025
Подписаться
Президент России Владимир Путин 9 октября прибыл с официальным визитом в Таджикистан, где провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном.
На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, экономике, торговле, образовании и миграции.

Особое внимание лидеры двух государств уделили ситуации в Центральной Азии и взаимодействию в рамках ОДКБ и СНГ.
Также речь шла о работе российских военных объектов на территории Таджикистана и совместных мерах по обеспечению стабильности на фоне ситуации в соседнем Афганистане.
Это первый визит Путина в Таджикистан после его переизбрания на пост президента в 2024 году.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк

8 октября 2025 года Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе.

8 октября 2025 года Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Перейти в фотобанк

8 октября 2025 года Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе.

© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк

Его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Перейти в фотобанк

Его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк

Лидеры двух государств проследовали по ковровой дорожке к кортежу.

Лидеры двух государств проследовали по ковровой дорожке к кортежу. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Кристина Кормилицына
/
Перейти в фотобанк

Лидеры двух государств проследовали по ковровой дорожке к кортежу.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе.

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе.

© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov / Перейти в фотобанк

По традиции в каждый визит в Душанбе Путин возлагает венок к памятнику Исмаилу Сомони.

По традиции в каждый визит в Душанбе Путин возлагает венок к памятнику Исмаилу Сомони. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov
/
Перейти в фотобанк

По традиции в каждый визит в Душанбе Путин возлагает венок к памятнику Исмаилу Сомони.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и Эмомали Рахмон перед неформальным обедом на территории ботанического сада "Ирам" в Душанбе.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон перед неформальным обедом на территории ботанического сада &quot;Ирам&quot; в Душанбе. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк

Владимир Путин и Эмомали Рахмон перед неформальным обедом на территории ботанического сада "Ирам" в Душанбе.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Путин направляется во Дворец Нации для проведения двусторонней встречи.

Путин направляется во Дворец Нации для проведения двусторонней встречи. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Путин направляется во Дворец Нации для проведения двусторонней встречи.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Торжественный прием прошел перед началом переговоров.

Торжественный прием прошел перед началом переговоров. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Торжественный прием прошел перед началом переговоров.

© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк

Путин и Рахмон у здания Дворца Нации.

Путин и Рахмон у здания Дворца Нации. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Кристина Кормилицына
/
Перейти в фотобанк

Путин и Рахмон у здания Дворца Нации.

© Sputnik / Владимир Смирнов/POOL / Перейти в фотобанк

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Белом зале.

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Белом зале. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Владимир Смирнов/POOL
/
Перейти в фотобанк

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Белом зале.

0