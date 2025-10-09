https://sputnik-abkhazia.ru/20251009/1058154412.html

Владимир Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом

Президент России Владимир Путин 9 октября прибыл с официальным визитом в Таджикистан, где провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном. 09.10.2025, Sputnik Абхазия

На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, экономике, торговле, образовании и миграции. Особое внимание лидеры двух государств уделили ситуации в Центральной Азии и взаимодействию в рамках ОДКБ и СНГ.Также речь шла о работе российских военных объектов на территории Таджикистана и совместных мерах по обеспечению стабильности на фоне ситуации в соседнем Афганистане.Это первый визит Путина в Таджикистан после его переизбрания на пост президента в 2024 году.

