https://sputnik-abkhazia.ru/20251009/1058154412.html
Владимир Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом
Владимир Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом
Sputnik Абхазия
Президент России Владимир Путин 9 октября прибыл с официальным визитом в Таджикистан, где провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном. 09.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-09T12:11+0300
2025-10-09T12:11+0300
2025-10-09T12:11+0300
фото
мультимедиа
россия
владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/09/1058156333_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_ad5763efa6d8b67971d80694babac65a.jpg
На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, экономике, торговле, образовании и миграции. Особое внимание лидеры двух государств уделили ситуации в Центральной Азии и взаимодействию в рамках ОДКБ и СНГ.Также речь шла о работе российских военных объектов на территории Таджикистана и совместных мерах по обеспечению стабильности на фоне ситуации в соседнем Афганистане.Это первый визит Путина в Таджикистан после его переизбрания на пост президента в 2024 году.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/09/1058156333_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_f6d6a9cd1425185c7e6b9af021e25690.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, фото , мультимедиа, россия, владимир путин
фото, фото , мультимедиа, россия, владимир путин
Владимир Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом
Президент России Владимир Путин 9 октября прибыл с официальным визитом в Таджикистан, где провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном.
На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, экономике, торговле, образовании и миграции.
Особое внимание лидеры двух государств уделили ситуации в Центральной Азии и взаимодействию в рамках ОДКБ и СНГ.
Также речь шла о работе российских военных объектов на территории Таджикистана и совместных мерах по обеспечению стабильности на фоне ситуации в соседнем Афганистане.
Это первый визит Путина в Таджикистан после его переизбрания на пост президента в 2024 году.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк
8 октября 2025 года Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе.
8 октября 2025 года Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк
Его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
Лидеры двух государств проследовали по ковровой дорожке к кортежу.
Лидеры двух государств проследовали по ковровой дорожке к кортежу.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе.
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе.
© Sputnik / POOL/Vladimir Smirnov / Перейти в фотобанк
По традиции в каждый визит в Душанбе Путин возлагает венок к памятнику Исмаилу Сомони.
По традиции в каждый визит в Душанбе Путин возлагает венок к памятнику Исмаилу Сомони.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Эмомали Рахмон перед неформальным обедом на территории ботанического сада "Ирам" в Душанбе.
Владимир Путин и Эмомали Рахмон перед неформальным обедом на территории ботанического сада "Ирам" в Душанбе.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
Путин направляется во Дворец Нации для проведения двусторонней встречи.
Путин направляется во Дворец Нации для проведения двусторонней встречи.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
Торжественный прием прошел перед началом переговоров.
Торжественный прием прошел перед началом переговоров.
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
Путин и Рахмон у здания Дворца Нации.
Путин и Рахмон у здания Дворца Нации.
© Sputnik / Владимир Смирнов/POOL / Перейти в фотобанк
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Белом зале.
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Белом зале.