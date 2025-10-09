Было ответственно, но не страшно: Делба об участии в фестивале "Комерата" в Челябинске

Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Актриса РУСДРАМа Ирина Делба получила главную награду в номинации "Лучшая женская роль первого плана" на театральном фестивале "Комерата" в Челябинске.Престижную премию ей присудили за роль Марии Кюри в моноспектакле "В лучах".В беседе на радио Sputnik Делба призналась, что победа стала для нее неожиданной, но особенно радовалась ее мама, которая очень ждала этого события.Героиня спектакля — Мария Склодовская-Кюри, выдающийся ученый польского происхождения, первая женщина-лауреат Нобелевской премии. Совместно с мужем Пьером Кюри и физиком Антуаном Анри Беккерелем стояла у истоков открытия радиоактивности.Мария Кюри родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве, входившей тогда в состав Российской империи. Умерла 4 июля 1934 года в возрасте 66 лет.
19:02 09.10.2025
Актриса РУСДРАМа Ирина Делба получила главную награду в номинации "Лучшая женская роль первого плана" на театральном фестивале "Комерата" в Челябинске.
Престижную премию ей присудили за роль Марии Кюри в моноспектакле "В лучах".
В беседе на радио Sputnik Делба призналась, что победа стала для нее неожиданной, но особенно радовалась ее мама, которая очень ждала этого события.
Героиня спектакля — Мария Склодовская-Кюри, выдающийся ученый польского происхождения, первая женщина-лауреат Нобелевской премии. Совместно с мужем Пьером Кюри и физиком Антуаном Анри Беккерелем стояла у истоков открытия радиоактивности.
Мария Кюри родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве, входившей тогда в состав Российской империи. Умерла 4 июля 1934 года в возрасте 66 лет.
0