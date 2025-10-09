https://sputnik-abkhazia.ru/20251009/bylo-otvetstvenno-no-ne-strashno-delba-ob-uchastii-v-festivale-komerata-v-chelyabinske--1058174653.html

Было ответственно, но не страшно: Делба об участии в фестивале "Комерата" в Челябинске

Было ответственно, но не страшно: Делба об участии в фестивале "Комерата" в Челябинске

Sputnik Абхазия

Абхазская актриса Ирина Делба стала была удостоена главной награды в номинации "Лучшая женская роль первого плана" фестиваля 09.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-09T19:02+0300

2025-10-09T19:02+0300

2025-10-09T19:02+0300

в абхазии

абхазия

русдрам

мультимедиа

видео

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/09/1058175350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23abe847250ceafbe3c61bb96d0aa461.jpg

Актриса РУСДРАМа Ирина Делба получила главную награду в номинации "Лучшая женская роль первого плана" на театральном фестивале "Комерата" в Челябинске.Престижную премию ей присудили за роль Марии Кюри в моноспектакле "В лучах".В беседе на радио Sputnik Делба призналась, что победа стала для нее неожиданной, но особенно радовалась ее мама, которая очень ждала этого события.Героиня спектакля — Мария Склодовская-Кюри, выдающийся ученый польского происхождения, первая женщина-лауреат Нобелевской премии. Совместно с мужем Пьером Кюри и физиком Антуаном Анри Беккерелем стояла у истоков открытия радиоактивности.Мария Кюри родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве, входившей тогда в состав Российской империи. Умерла 4 июля 1934 года в возрасте 66 лет.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, русдрам, мультимедиа, видео, видео