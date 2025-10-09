https://sputnik-abkhazia.ru/20251009/rossiysko-indiyskie-manevry-indra-2025-prodolzhayutsya-na-sushe-1058151611.html

Российско-индийские маневры "Индра-2025" продолжаются на суше

Российско-индийские маневры "Индра-2025" продолжаются на суше

Sputnik Абхазия

Росийско-индийское военное и военно-техническое сотрудничество укрепляется, вопреки геополитическим штормам и попыткам Запада разрушить традиционную дружбу... 09.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-09T09:00+0300

2025-10-09T09:00+0300

2025-10-09T11:00+0300

владимир путин

индия

россия

нато

сша

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102546/04/1025460452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86846d08dd81ebf8e4eaa6a57c6d24ed.jpg

"Добро должно быть с кулаками", поэтому вооруженные силы двух стран готовятся вместе защищать систему равной и неделимой безопасности – на суше, на море и в воздушном пространстве, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан, сопредельном с Пакистаном, 6 – 15 октября проходят российско-индийские маневры "Индра-2025". Подразделения объединенной группировки войск совершенствуют системы связи и управления, тактику контртеррористических операций. Отрабатывают оперативную совместимость, обмениваются боевым опытом. Учебные сценарии учитывают сложный характер современных вооруженных конфликтов, в равной степени угрожающих Индии и России. Мировое обострение межгосударственной борьбы за сферы экономического влияния, источники сырья выглядит хроническим.На церемонии открытия российско-индийского учения командир дивизии "Гандив" генерал Санджая Чандра Кандпала заявил: И "сила" здесь – не фигура речи. Сухопутные войска – основа вооруженных сил Индии численностью более 1,45 млн военнослужащих – второе место на планете после Китая. В западном мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Индия занимает серьезное 4-е место, опережая все страны НАТО, кроме США.Маневры "Индра" проводятся с 2003 года, и эффективно укрепляют взаимодействие вооруженных сил России и Индии во всех сферах боевого применения, и многих географических точках. График достаточно плотный. Весной в Бенгальском заливе состоялись совместные учения "Индра-Нэви-2025" с участием ракетных кораблей Тихоокеанского флота. В сентябре 65 индийских военнослужащих участвовали в совместных стратегических учениях России и Беларуси "Запад-2025" – еще один пример укрепления стратегического партнерства, доверия и взаимопонимания Нью-Дели и Москвы.Активное российско-индийское военное и военно-техническое сотрудничество подтверждает: международная изоляция РФ остается несбыточной мечтой коллективного Запада. Иначе и быть не могло. Россия в ходе СВО и на мировом рынке вооружений показывает, как надо отстаивать национальную безопасность, бороться с неписаными «правилами», гегемонией и неоколониализмом."Меч-кладенец" XXI векаВоенное и военно-техническое сотрудничество традиционно является "краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства". Закрепленного межправительственным соглашением и программой – до 2031 года. За минувшие 30 лет Индия приобрела у России арсенал вооружений на 70 млрд долларов. Несколько примеров эффективности.Индия – крупнейший иностранный оператор зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" российского производства. Высшее руководство министерства обороны Индии вместе с российскими коллегами рассматривает возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы еще пяти комплектов ЗРС С-400 для укрепления дальнобойного оборонительного потенциала. В мае система подтвердила боевую эффективность на расстоянии 300 км от цели. Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил: Индийские военно-воздушные силы традиционно предпочитают российское оружие, этот выбор дорогого стоит. Индия приобрела около 300 истребителей Су-30, и готова в дальнейшем платить миллиарды долларов за такие же высокотехнологичные и надежные инструменты обеспечения государственного суверенитета. Нью-Дели и Москва работают над лицензионным соглашением о производстве истребителей пятого поколения Су-57 с использованием технологической базы корпорации Hindustan Aeronautics Limited. В мае Россия сделала беспрецедентное предложение Министерству обороны Индии – полный доступ к исходному коду Су-57 в рамках крупного заказа.Индийский выбор технологически безупречен. Российская зенитная ракетная система С-400 по могуществу не имеет конкурентов на планете. Истребитель Су-57 – настоящий «меч-кладенец» XXI века: по боевому опыту намного превосходит мировые аналоги пятого поколения, ценится за передовые характеристики, использование шести радаров, исключительную маневренность, гиперзвуковые ракеты Р-37М невероятной дальности поражения – до 400 км.Индия и Россия намерены и далее расширять рамки привилегированного стратегического партнерства, углублять взаимодействие в наукоемких сферах – не только ОПК. Поэтому в Нью-Дели с нетерпением ожидают декабрьского визита президента РФ Владимира Путина.С другой стороны, Индия официально отказалась от приобретения любого американского вооружения, в частности, от «мифологизированных» самолетов-невидимок F-35. Весной в Нью-Дели неудовлетворительно оценили боевые характеристики французских истребителей Rafale, стоимостью 241 млн долларов за единицу. Многополярный мир суров к самонадеянным и корыстолюбивым технологическим неудачникам.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251008/tramp-nameren-zakonchit-ukrainskuyu-voynu-baydena-tretey-mirovoy-1058132489.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251006/svo-novyy-rekordnyy-udar-po-zapadnoy-ukraine-1058094150.html

индия

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

владимир путин, индия, россия, нато, сша