Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Военная спецоперация РФ в Донбассе
16:13 10.10.2025 (обновлено: 22:13 10.10.2025)
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.
Речь идет об Отрадном в Харьковской области, Кузьминовке и Федоровке в ДНР, Нововасилевском и Новогригоровке в Запорожской области.
Также за неделю средства ПВО России сбили 18 управляемых авиабомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 1719 украинских БпЛА.
Всего с начала СВО уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 433 БпЛА, 631 ЗРК, 25 446 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 620 единиц специальной военной автомобильной техники.
