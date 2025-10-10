https://sputnik-abkhazia.ru/20251010/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-pyat-naselennykh-punktov-v-zone-svo-1058202793.html

Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве... 10.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-10T16:13+0300

2025-10-10T16:13+0300

2025-10-10T22:13+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

донбасс

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057553544_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_71c92cf7d8ff200e5f039b64a51ec461.jpg

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.Речь идет об Отрадном в Харьковской области, Кузьминовке и Федоровке в ДНР, Нововасилевском и Новогригоровке в Запорожской области.Также за неделю средства ПВО России сбили 18 управляемых авиабомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 1719 украинских БпЛА. Всего с начала СВО уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 433 БпЛА, 631 ЗРК, 25 446 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 620 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251010/1058191965.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости