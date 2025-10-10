https://sputnik-abkhazia.ru/20251010/zapredelnaya-naglost-tak-s-rossiey-esche-nikto-ne-postupal-1058188655.html

Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал

Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал

Sputnik Абхазия

Когда представители главных демократических, цивилизованных и приверженных миру государств собираются вместе, по какой-то необъяснимой причине вместо решения... 10.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-10T22:17+0300

2025-10-10T22:17+0300

2025-10-10T22:17+0300

мнение

авторы

колумнисты

европа

россия

ес

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/18/1032076832_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_497a10973ab683c8a06578a135e863cc.jpg

Когда представители главных демократических, цивилизованных и приверженных миру государств собираются вместе, по какой-то необъяснимой причине вместо решения действительно насущных вопросов (типа вымирания коренного населения и обнуления собственной экономики) они каждый раз порождают русофобский документ, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Вчера Европарламент подавляющим большинством утвердил резолюцию, призывающую страны Евросоюза перехватывать и принуждать к посадке российские воздушные суда и БПЛА, якобы нарушающие воздушное пространство ЕС, а также разрешающую открывать огонь по самолетам России: "Европарламент поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз".Резолюция носит гриф "рекомендательная", но ее утверждение — не случайность, а осознанный шаг с долговременными последствиями.Чтобы ответить на вопрос, зачем была принята данная резолюция, достаточно проанализировать заявление главной миротворицы ЕС, которое она сделала прямо перед заседанием Европарламента. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что "Россия развернула целенаправленную кампанию в серой зоне, включающую нарушения воздушного пространства, саботаж и кибератаки, которые будут только усиливаться, если не дать Кремлю отпор". Посыл прост: мистер Трамп, Россия вот прямо сейчас жестоко атакует НАТО, а значит, опосредованно и США. Вас атакуют русские, вы слышите?Но дело в том, что такие призывы уже приелись. И чтобы по уши втянуть Трампа в конфликт, нужно что-то большее, желательно ужасное и кровавое — вот для этого и удобряется почва.Первым номером Марлезонского балета стали провокации с "русскими" дронами в Польше и Румынии, за которыми резво последовали обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии российскими боевыми самолетами. Не вышло: Трамп равнодушно заметил, что "это могла быть просто ошибка".Объявление мазурки совершенно случайно (на самом деле — нет) совпало с недавней публикацией на ресурсе Just Security доклада профессора международного права университета Рединга Майкла Шмидта под названием "Юридические основания ответа на нарушения Россией воздушного пространства НАТО". С помощью головокружительных па и фуэте юридический профессор вывел безукоризненную логическую цепочку:И финальный подскок в шпагате: "Было ли у России намерение начать атаку или нет — в условиях, когда агрессия России против государств НАТО, особенно стран Балтии, стала весьма вероятной, — справедливо, что именно та страна, которая бряцает оружием (Россия), должна нести на себе риск просчета или неправильной интерпретации ситуации". Другими словами, любой потенциальный инцидент, даже не с вооруженным воздушным судном, (включая провокации) должен и будет истолковываться против России, считаться вооруженной атакой и являться юридическим основанием для уничтожения наших самолетов. Мистер Трамп, закон полностью на вашей стороне, можно действовать максимально жестко!По еще одному невероятному совпадению эту тему в белом танце поддержало издание Reuters, которое проанализировало основания для задействования статей № 4 и № 5 Устава НАТО. Как мы помним, после нашествия мистических дронов Дания задействовала четвертую статью, но в ее рамках были доступны лишь "обсуждения в Атлантическом Совете с потенциальными решениями или действиями", поэтому не сработало.Но у юристов Reuters в кармане нашлось изящное фуэте: согласно пятой статье, "вооруженное нападение против одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке является нападением на всех членов Альянса". А раз нарушение воздушного пространства, как мы ранее выяснили, по логике коллективного Запада, является "вооруженным нападением", то любой российский дрон или самолет, даже случайно залетевший на территорию НАТО, — стопроцентный casus belli.Брависсимо, Трамп скоро будет с нами.Впрочем, авторы увертюры "Схематоз" подозревают, что это может все же не прокатить.Поэтому публикация Reuters заканчивается характерным пассажем в стиле боевого гопака: "Статья пятая была применена только один раз — в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года, когда США подверглись атакам с применением угнанных самолетов в Нью-Йорке и Вашингтоне".Иными словами, последней опцией для наших врагов всегда является масштабная и кровавая провокация, от которой США не смогут отмахнуться. Например, в прошлый понедельник пресс-служба СВР России заявила, что "по замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по заданию Москвы".В данном случае провокацию удалось сорвать, но нет никаких сомнений, что нынешняя резолюция Европарламента и планы спецслужб Великобритании — звенья одной цепи, на которой США планируют втянуть в большую войну с Россией. А это значит, что мы выходим на новый виток эскалации, за которым рано или поздно может последовать наш ответ, который не оставит от бального зала ни бантика, ни напудренного парика.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/u-evropy-ne-khvatilo-vremeni-na-ukrainu-1058034465.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/ultimatum-trampa-vse-gotovy-soglasitsya-nikto-ne-gotov-vypolnyat-1058006738.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251008/tramp-nameren-zakonchit-ukrainskuyu-voynu-baydena-tretey-mirovoy-1058132489.html

европа

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

мнение, авторы, колумнисты, европа, россия, ес