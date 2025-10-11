Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько.Украинский дрон атаковал автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке, тяжело ранен хирург местной больницы, у него травматическая ампутация руки и ноги.
Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Горловка - один из крупнейших населенных пунктов в ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. До начала конфликта в ней жили более 250 тысяч человек.
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько.
"В результате украинской вооружённой агрессии ранены четыре мирных жителя Горловки", - написал он.
Украинский дрон атаковал автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке, тяжело ранен хирург местной больницы, у него травматическая ампутация руки и ноги.
