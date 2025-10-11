https://sputnik-abkhazia.ru/20251011/chetyre-mirnykh-zhitelya-postradali-pri-atake-vsu-na-gorlovku-1058208269.html
Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Sputnik Абхазия
Горловка - один из крупнейших населенных пунктов в ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. До начала конфликта в ней жили более 250 тысяч человек. 11.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-11T19:00+0300
2025-10-11T19:00+0300
2025-10-11T19:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
днр
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/15/1056239644_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8c17d5598380c1c5ce778cd927d3e75f.jpg
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько.Украинский дрон атаковал автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке, тяжело ранен хирург местной больницы, у него травматическая ампутация руки и ноги.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251011/1058206403.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/15/1056239644_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d69a221a4ef5775294bce5d07a5b9be6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, днр, новости
россия, украина, днр, новости
Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Горловка - один из крупнейших населенных пунктов в ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. До начала конфликта в ней жили более 250 тысяч человек.
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько.
"В результате украинской вооружённой агрессии ранены четыре мирных жителя Горловки", - написал он.
Украинский дрон атаковал автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке, тяжело ранен хирург местной больницы, у него травматическая ампутация руки и ноги.