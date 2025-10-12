https://sputnik-abkhazia.ru/20251012/1058237500.html

Дары осени: праздник урожая "Лыхнашта"

Ежегодный праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года. 12.10.2025, Sputnik Абхазия

Праздник урожая прошел в селе Лыхны Гудаутского района. Мероприятие открылось с шествия всадников с национальным флагом. Его посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он поздравил жителей села, района, а также всех гостей, посетивших это событие. В празднике приняли участие 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, а также гости из Карачаево-Черкесии, которые представили сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки.Также была подготовлена развлекательная программа.

