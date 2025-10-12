https://sputnik-abkhazia.ru/20251012/1058237500.html
Дары осени: праздник урожая "Лыхнашта"
Дары осени: праздник урожая "Лыхнашта"
Sputnik Абхазия
Ежегодный праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года. 12.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-12T19:11+0300
2025-10-12T19:11+0300
2025-10-12T19:11+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
лыхны
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0c/1058233958_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da73ff3553eef51af3fde4bedc361437.jpg
Праздник урожая прошел в селе Лыхны Гудаутского района. Мероприятие открылось с шествия всадников с национальным флагом. Его посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он поздравил жителей села, района, а также всех гостей, посетивших это событие. В празднике приняли участие 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, а также гости из Карачаево-Черкесии, которые представили сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки.Также была подготовлена развлекательная программа.
абхазия
лыхны
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0c/1058233958_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e40ae322b292fc46028e5d997c7f46b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, фото , мультимедиа, абхазия, лыхны
фото, фото , мультимедиа, абхазия, лыхны
Дары осени: праздник урожая "Лыхнашта"
Ежегодный праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года.
Праздник урожая прошел в селе Лыхны Гудаутского района. Мероприятие открылось с шествия всадников с национальным флагом.
Его посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он поздравил жителей села, района, а также всех гостей, посетивших это событие.
В празднике приняли участие 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, а также гости из Карачаево-Черкесии, которые представили сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки.
Также была подготовлена развлекательная программа. © Sputnik / Томас Тхайцук
Ежегодный праздник урожая состоялся в селе Лыхны Гудаутского района.
Ежегодный праздник урожая состоялся в селе Лыхны Гудаутского района.
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Лыхнашта посетил президент Бадра Гунба. Он прошелся по павильонам и поздравил участников мероприятия.
Лыхнашта посетил президент Бадра Гунба. Он прошелся по павильонам и поздравил участников мероприятия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник начался с шествия всадников, которые несли в руках абхазские флаги.
Праздник начался с шествия всадников, которые несли в руках абхазские флаги.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В павильонах были накрыты столы с разнообразными национальными блюдами.
В павильонах были накрыты столы с разнообразными национальными блюдами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гостей встречали радушные хозяева из каждого села-участника.
Гостей встречали радушные хозяева из каждого села-участника.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В одном из павильонов угощали мясом быка, жаренного на вертеле.
В одном из павильонов угощали мясом быка, жаренного на вертеле.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На празднике урожая звучала и национальная музыка.
На празднике урожая звучала и национальная музыка.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На Лыхнашта собрались 20 сел Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкессии.
На Лыхнашта собрались 20 сел Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкессии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года.
Праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Команды Гудаутского района также участвовали в конноспортивных соревнованиях.
Команды Гудаутского района также участвовали в конноспортивных соревнованиях.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дождь не помешал гостям посетить праздник
Дождь не помешал гостям посетить праздник
© Sputnik / Томас Тхайцук
В честь мероприятия в небо поднялись самолеты ВС Абхазии.
В честь мероприятия в небо поднялись самолеты ВС Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Среди посетителей Лыхнашта было много туристов из России.
Среди посетителей Лыхнашта было много туристов из России.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые представители старшего поколения пришли на праздник в национальной одежде.
Некоторые представители старшего поколения пришли на праздник в национальной одежде.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Наездники готовятся к соревнованию по метанию дротиков.
Наездники готовятся к соревнованию по метанию дротиков.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционно "Лыхнашта" проводится во второе воскресенье октября.
Традиционно "Лыхнашта" проводится во второе воскресенье октября.