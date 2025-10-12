Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
30 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251012/1058237500.html
Дары осени: праздник урожая "Лыхнашта"
Дары осени: праздник урожая "Лыхнашта"
Sputnik Абхазия
Ежегодный праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года. 12.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-12T19:11+0300
2025-10-12T19:11+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
лыхны
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0c/1058233958_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da73ff3553eef51af3fde4bedc361437.jpg
Праздник урожая прошел в селе Лыхны Гудаутского района. Мероприятие открылось с шествия всадников с национальным флагом. Его посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он поздравил жителей села, района, а также всех гостей, посетивших это событие. В празднике приняли участие 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, а также гости из Карачаево-Черкесии, которые представили сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки.Также была подготовлена развлекательная программа.
абхазия
лыхны
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0c/1058233958_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e40ae322b292fc46028e5d997c7f46b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, абхазия, лыхны
фото, фото , мультимедиа, абхазия, лыхны

Дары осени: праздник урожая "Лыхнашта"

19:11 12.10.2025
Подписаться
Ежегодный праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года.
Праздник урожая прошел в селе Лыхны Гудаутского района. Мероприятие открылось с шествия всадников с национальным флагом.
Его посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он поздравил жителей села, района, а также всех гостей, посетивших это событие.
В празднике приняли участие 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, а также гости из Карачаево-Черкесии, которые представили сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки.

Также была подготовлена развлекательная программа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодный праздник урожая состоялся в селе Лыхны Гудаутского района.

Ежегодный праздник урожая состоялся в селе Лыхны Гудаутского района. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодный праздник урожая состоялся в селе Лыхны Гудаутского района.

© Sputnik  / Перейти в фотобанк

Лыхнашта посетил президент Бадра Гунба. Он прошелся по павильонам и поздравил участников мероприятия.

Лыхнашта посетил президент Бадра Гунба. Он прошелся по павильонам и поздравил участников мероприятия. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Лыхнашта посетил президент Бадра Гунба. Он прошелся по павильонам и поздравил участников мероприятия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник начался с шествия всадников, которые несли в руках абхазские флаги.

Праздник начался с шествия всадников, которые несли в руках абхазские флаги. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник начался с шествия всадников, которые несли в руках абхазские флаги.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В павильонах были накрыты столы с разнообразными национальными блюдами.

В павильонах были накрыты столы с разнообразными национальными блюдами. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В павильонах были накрыты столы с разнообразными национальными блюдами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостей встречали радушные хозяева из каждого села-участника.

Гостей встречали радушные хозяева из каждого села-участника. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостей встречали радушные хозяева из каждого села-участника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В одном из павильонов угощали мясом быка, жаренного на вертеле.

В одном из павильонов угощали мясом быка, жаренного на вертеле. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В одном из павильонов угощали мясом быка, жаренного на вертеле.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На празднике урожая звучала и национальная музыка.

На празднике урожая звучала и национальная музыка. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На празднике урожая звучала и национальная музыка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На Лыхнашта собрались 20 сел Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкессии.

На Лыхнашта собрались 20 сел Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкессии. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На Лыхнашта собрались 20 сел Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкессии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года.

Праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник урожая проводится в селе Лыхны с 1984 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды Гудаутского района также участвовали в конноспортивных соревнованиях.

Команды Гудаутского района также участвовали в конноспортивных соревнованиях. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды Гудаутского района также участвовали в конноспортивных соревнованиях.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дождь не помешал гостям посетить праздник

Дождь не помешал гостям посетить праздник - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дождь не помешал гостям посетить праздник

© Sputnik / Томас Тхайцук

В честь мероприятия в небо поднялись самолеты ВС Абхазии.

В честь мероприятия в небо поднялись самолеты ВС Абхазии. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В честь мероприятия в небо поднялись самолеты ВС Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди посетителей Лыхнашта было много туристов из России.

Среди посетителей Лыхнашта было много туристов из России. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди посетителей Лыхнашта было много туристов из России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые представители старшего поколения пришли на праздник в национальной одежде.

Некоторые представители старшего поколения пришли на праздник в национальной одежде. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые представители старшего поколения пришли на праздник в национальной одежде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники готовятся к соревнованию по метанию дротиков.

Наездники готовятся к соревнованию по метанию дротиков. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники готовятся к соревнованию по метанию дротиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно "Лыхнашта" проводится во второе воскресенье октября.

Традиционно &quot;Лыхнашта&quot; проводится во второе воскресенье октября. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно "Лыхнашта" проводится во второе воскресенье октября.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0