Как объединение "Апсны" будет развивать спорт в Абхазии

Официальное открытие спортивного объединения "Апсны" состоялось в Сухуме 10 октября. 13.10.2025, Sputnik Абхазия

По словам гендиректора спортивного объединения "Апсны" Романа Цкуа, организация создана для развития четырех видов спорта, по которым абхазские команды участвуют в чемпионатах России. В "Апсны" входят футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. Цкуа отметил, что участие абхазских спортсменов в соревнованиях, проходящих в России, дает большой опыт и стимул заниматься различными видами спорта. Он добавил, что сейчас идет набор в футбольный клуб "Апсны" по четырем возрастам - 2017-2020 года рождения.

