https://sputnik-abkhazia.ru/20251013/kak-obedinenie-apsny-budet-razvivat-sport-v-abkhazii--1058265998.html
Как объединение "Апсны" будет развивать спорт в Абхазии
Как объединение "Апсны" будет развивать спорт в Абхазии
Sputnik Абхазия
Официальное открытие спортивного объединения "Апсны" состоялось в Сухуме 10 октября. 13.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-13T20:01+0300
2025-10-13T20:01+0300
2025-10-13T20:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
спорт
футбол
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0d/1058265829_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_64c7f2eae779d813c43cce365ad500db.jpg
По словам гендиректора спортивного объединения "Апсны" Романа Цкуа, организация создана для развития четырех видов спорта, по которым абхазские команды участвуют в чемпионатах России. В "Апсны" входят футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. Цкуа отметил, что участие абхазских спортсменов в соревнованиях, проходящих в России, дает большой опыт и стимул заниматься различными видами спорта. Он добавил, что сейчас идет набор в футбольный клуб "Апсны" по четырем возрастам - 2017-2020 года рождения.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0d/1058265829_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f180b2edb0689128465eec6f49f77e25.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, спорт, футбол, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, спорт, футбол, видео, мультимедиа, видео
Как объединение "Апсны" будет развивать спорт в Абхазии
Официальное открытие спортивного объединения "Апсны" состоялось в Сухуме 10 октября.
По словам гендиректора спортивного объединения "Апсны" Романа Цкуа, организация создана для развития четырех видов спорта, по которым абхазские команды участвуют в чемпионатах России.
В "Апсны" входят футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис.
Цкуа отметил, что участие абхазских спортсменов в соревнованиях, проходящих в России, дает большой опыт и стимул заниматься различными видами спорта.
Он добавил, что сейчас идет набор в футбольный клуб "Апсны" по четырем возрастам - 2017-2020 года рождения.