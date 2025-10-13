Как объединение "Апсны" будет развивать спорт в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Аицәажәара
Лыхнашҭа амҩаԥгашьеи ахықәки: аҽаҩраныҳәа иалахәыз иҿцәажәара
13:04
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны ҭагалантәи аԥшшәқәа": Жәларбжьаратәи аҟазаратә пленер аусура хацнаркит
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринартә маҵзурақәа рыхәԥсақәа шьақәырӷәӷәоуп
13:34
18 мин
Аицәажәара
Жәандәрыԥшьтәи ашкол ахыб ԥсахуп: аиҳабы лыҿцәажәара
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
По следам выставки Apsny HoReCа: перспективы взаимодействия бизнеса
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Взаимный интерес
Гала-концерт фестиваля "Танцуй и пой, моя Россия" пройдет в Абхазии
14:32
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Ажәақәа рышьаҭақәа": Жәларбжьаратәи арҿиаратә еицлабра ахықәки амҩаԥысшьеи
18:04
14 мин
Аицәажәара
Лыхнашҭа амҩаԥгашьеи ахықәки: аҽаҩраныҳәа иалахәыз иҿцәажәара
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Спортивное объединение "Апсны": цели, задачи и перспективы
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Ажәақәа рышьаҭақәа": Жәларбжьаратәи арҿиаратә еицлабра ахықәки амҩаԥысшьеи
21:04
14 мин
Аицәажәара
Лыхнашҭа амҩаԥгашьеи ахықәки: аҽаҩраныҳәа иалахәыз иҿцәажәара
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Спортивное объединение "Апсны": цели, задачи и перспективы
21:34
25 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251013/kak-obedinenie-apsny-budet-razvivat-sport-v-abkhazii--1058265998.html
Как объединение "Апсны" будет развивать спорт в Абхазии
Как объединение "Апсны" будет развивать спорт в Абхазии
Sputnik Абхазия
Официальное открытие спортивного объединения "Апсны" состоялось в Сухуме 10 октября. 13.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-13T20:01+0300
2025-10-13T20:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
спорт
футбол
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0d/1058265829_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_64c7f2eae779d813c43cce365ad500db.jpg
По словам гендиректора спортивного объединения "Апсны" Романа Цкуа, организация создана для развития четырех видов спорта, по которым абхазские команды участвуют в чемпионатах России. В "Апсны" входят футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. Цкуа отметил, что участие абхазских спортсменов в соревнованиях, проходящих в России, дает большой опыт и стимул заниматься различными видами спорта. Он добавил, что сейчас идет набор в футбольный клуб "Апсны" по четырем возрастам - 2017-2020 года рождения.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0d/1058265829_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f180b2edb0689128465eec6f49f77e25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, спорт, футбол, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, спорт, футбол, видео, мультимедиа, видео

Как объединение "Апсны" будет развивать спорт в Абхазии

20:01 13.10.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Официальное открытие спортивного объединения "Апсны" состоялось в Сухуме 10 октября.
По словам гендиректора спортивного объединения "Апсны" Романа Цкуа, организация создана для развития четырех видов спорта, по которым абхазские команды участвуют в чемпионатах России.
В "Апсны" входят футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис.

Цкуа отметил, что участие абхазских спортсменов в соревнованиях, проходящих в России, дает большой опыт и стимул заниматься различными видами спорта.

Он добавил, что сейчас идет набор в футбольный клуб "Апсны" по четырем возрастам - 2017-2020 года рождения.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0