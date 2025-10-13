Абхазия
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
Кнутов о последствиях применения "Томагавков" на Украине

13:50 13.10.2025 (обновлено: 14:02 13.10.2025)
Радио
Кнутов о последствиях применения "Томагавков" на Украине
Подписаться
Размещение "Томагавков" на Украине приведет ко второму "Карибскому кризису", заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
В эфире радио Sputnik Кнутов отметил, американские крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки, у границ России создадут угрозу, сравнимую с Карибским кризисом. Он подчеркнул, что "Томагавки" представляют опасность в первую очередь для глубокого тыла, так как могут нанести ущерб российскому ВПК и вызвать психологическую напряженность внутри страны.
