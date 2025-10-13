https://sputnik-abkhazia.ru/20251013/knutov-o-posledstviyakh-primeneniya-tomagavkov-na-ukraine--1058253866.html
Кнутов о последствиях применения "Томагавков" на Украине
Кнутов о последствиях применения "Томагавков" на Украине
Размещение "Томагавков" на Украине приведет ко второму "Карибскому кризису", заявил военный эксперт Юрий Кнутов. 13.10.2025, Sputnik Абхазия
россия
украина
сша
нато
карибский кризис
спецоперация
В эфире радио Sputnik Кнутов отметил, американские крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки, у границ России создадут угрозу, сравнимую с Карибским кризисом. Он подчеркнул, что "Томагавки" представляют опасность в первую очередь для глубокого тыла, так как могут нанести ущерб российскому ВПК и вызвать психологическую напряженность внутри страны.
Кнутов о последствиях применения "Томагавков" на Украине
13:50 13.10.2025 (обновлено: 14:02 13.10.2025)
Размещение "Томагавков" на Украине приведет ко второму "Карибскому кризису", заявил военный эксперт Юрий Кнутов.