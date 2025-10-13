Народные таланты: фестиваль "Танцуй и пой, моя Россия, моя Абхазия!" пройдет в Сухуме

Абхазия
Пресс-конференция, посвященная фестивалю, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия. Фестиваль проводится с 2017 года и сегодня считается крупнейшим в России в сфере народно-сценического искусства. Это единственный фестиваль, финал которого проходит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Впервые он получил статус международного. До гала-концерта, в котором примут участие 250 артистов и творческих коллективов из Абхазии и России, для участников и всех желающих организованы мастер-классы и лекции. Абхазию представят Государственный ансамбль песни и танца, а также детский танцевальный коллектив "Аураашьа". Он подчеркнул, что проведение подобного рода фестиваля в республике имеет большое значение в рамках сотрудничества с Россией.
Региональный этап Всероссийского фестиваля народного и сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия, моя Абхазия!" состоится 13 октября в 18:00 в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Пресс-конференция, посвященная фестивалю, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Фестиваль проводится с 2017 года и сегодня считается крупнейшим в России в сфере народно-сценического искусства. Это единственный фестиваль, финал которого проходит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Впервые он получил статус международного.
До гала-концерта, в котором примут участие 250 артистов и творческих коллективов из Абхазии и России, для участников и всех желающих организованы мастер-классы и лекции. Абхазию представят Государственный ансамбль песни и танца, а также детский танцевальный коллектив "Аураашьа".
"То, что фестиваль начал свою работу здесь, в Абхазии, я надеюсь, станет доброй традицией. И мы сможем проводить это мероприятие ежегодно", — сказал на пресс-конференции министр культуры Даур Кове.
Он подчеркнул, что проведение подобного рода фестиваля в республике имеет большое значение в рамках сотрудничества с Россией.
