Народные таланты: фестиваль "Танцуй и пой, моя Россия, моя Абхазия!" пройдет в Сухуме

Региональный этап Всероссийского фестиваля народного и сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия, моя Абхазия!" состоится 13 октября в 18:00 в Абхазском... 13.10.2025, Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная фестивалю, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия. Фестиваль проводится с 2017 года и сегодня считается крупнейшим в России в сфере народно-сценического искусства. Это единственный фестиваль, финал которого проходит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Впервые он получил статус международного. До гала-концерта, в котором примут участие 250 артистов и творческих коллективов из Абхазии и России, для участников и всех желающих организованы мастер-классы и лекции. Абхазию представят Государственный ансамбль песни и танца, а также детский танцевальный коллектив "Аураашьа". Он подчеркнул, что проведение подобного рода фестиваля в республике имеет большое значение в рамках сотрудничества с Россией.

