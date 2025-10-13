"Осторожно, спойлер!": литературные новинки и фильмография Феникса

https://sputnik-abkhazia.ru/20251013/ostorozhno-spoyler-literaturnye-novinki-i-filmografiya-feniksa-1058157610.html
13.10.2025
Литературные новинки, вышедшие за последние три месяца, и обширная фильмография Хоакина Феникса – все это в новом выпуске передачи о книгах и кино "Осторожно, спойлер!".
Литературные новинки, вышедшие за последние три месяца, и обширная фильмография Хоакина Феникса – все это в новом выпуске передачи о книгах и кино "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Литературные новинки, вышедшие за последние три месяца, и обширная фильмография Хоакина Феникса – все это в новом выпуске передачи о книгах и кино "Осторожно, спойлер!".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.