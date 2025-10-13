"Осторожно, спойлер!": литературные новинки и фильмография Феникса

Абхазия
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Аицәажәара
Лыхнашҭа амҩаԥгашьеи ахықәки: аҽаҩраныҳәа иалахәыз иҿцәажәара
13:04
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны ҭагалантәи аԥшшәқәа": Жәларбжьаратәи аҟазаратә пленер аусура хацнаркит
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринартә маҵзурақәа рыхәԥсақәа шьақәырӷәӷәоуп
13:34
18 мин
Аицәажәара
Жәандәрыԥшьтәи ашкол ахыб ԥсахуп: аиҳабы лыҿцәажәара
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
По следам выставки Apsny HoReCа: перспективы взаимодействия бизнеса
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Взаимный интерес
Гала-концерт фестиваля "Танцуй и пой, моя Россия" пройдет в Абхазии
14:32
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Ажәақәа рышьаҭақәа": Жәларбжьаратәи арҿиаратә еицлабра ахықәки амҩаԥысшьеи
18:04
14 мин
Аицәажәара
Лыхнашҭа амҩаԥгашьеи ахықәки: аҽаҩраныҳәа иалахәыз иҿцәажәара
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Спортивное объединение "Апсны": цели, задачи и перспективы
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Ажәақәа рышьаҭақәа": Жәларбжьаратәи арҿиаратә еицлабра ахықәки амҩаԥысшьеи
21:04
14 мин
Аицәажәара
Лыхнашҭа амҩаԥгашьеи ахықәки: аҽаҩраныҳәа иалахәыз иҿцәажәара
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Спортивное объединение "Апсны": цели, задачи и перспективы
21:34
25 мин
Осторожно, спойлер!
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251013/ostorozhno-spoyler-literaturnye-novinki-i-filmografiya-feniksa-1058157610.html
"Осторожно, спойлер!": литературные новинки и фильмография Феникса
"Осторожно, спойлер!": литературные новинки и фильмография Феникса
Sputnik Абхазия
Литературные новинки, вышедшие за последние три месяца, и обширная фильмография Хоакина Феникса – все это в новом выпуске передачи о книгах и кино "Осторожно... 13.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-13T10:38+0300
2025-10-13T12:14+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
абхазия
осторожно, спойлер
кино
литература
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/09/1058157714_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1287a8bb27f253f3e09c7a0116fd340e.jpg
"Осторожно, спойлер!": литературные новинки и фильмография Феникса
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": литературные новинки и фильмография Феникса
Литературные новинки, вышедшие за последние три месяца, и обширная фильмография Хоакина Феникса – все это в новом выпуске передачи о книгах и кино "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": литературные новинки и фильмография Феникса

10:38 13.10.2025 (обновлено: 12:14 13.10.2025)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": литературные новинки и фильмография Феникса
Подписаться
Литературные новинки, вышедшие за последние три месяца, и обширная фильмография Хоакина Феникса – все это в новом выпуске передачи о книгах и кино "Осторожно, спойлер!".
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
