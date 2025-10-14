Осень раскрасила мир в яркие цвета

Москва, Россия. Вид на дворцовые сады Царицыно, где золотистая листва покрывает землю, когда осень достигает своего пика.
Москва, Россия. Вид на дворцовые сады Царицыно, где золотистая листва покрывает землю, когда осень достигает своего пика.
Даньдун, Китай. Посетители фотографируют разноцветные осенние кленовые листья в живописном районе Тяньцяогоу.
Даньдун, Китай. Посетители фотографируют разноцветные осенние кленовые листья в живописном районе Тяньцяогоу.
Аляска, США. Маленькие домики на берегу озера Бонни создают идеальную картину для почтовой открытки с цветами, отражающимися в озере.
Аляска, США. Маленькие домики на берегу озера Бонни создают идеальную картину для почтовой открытки с цветами, отражающимися в озере.
Бранденбург, Бризен. Подсолнух растет среди фиолетово цветущих фацелий в поле с лиственными деревьями осеннего цвета.
Бранденбург, Бризен. Подсолнух растет среди фиолетово цветущих фацелий в поле с лиственными деревьями осеннего цвета.
10 октября в Линчепинге, Швеция, можно увидеть разноцветные листья на деревьях.
10 октября в Линчепинге, Швеция, можно увидеть разноцветные листья на деревьях.
Рейнджли, округ Франклин, штат Мэн. Центр курортного региона Рейнджли-Лейкс.
Рейнджли, округ Франклин, штат Мэн. Центр курортного региона Рейнджли-Лейкс.
Низкое послеполуденное солнце заливает аллею деревьев, демонстрирующих свои осенние краски, в парке Марбери в британском Нортвиче.
Низкое послеполуденное солнце заливает аллею деревьев, демонстрирующих свои осенние краски, в парке Марбери в британском Нортвиче.
Безмятежное озеро и горный пейзаж на закате с осенней листвой, Лугано, Швейцария.
Безмятежное озеро и горный пейзаж на закате с осенней листвой, Лугано, Швейцария.
Остров Шпиден, штат Вашингтон. Белоголовые орланы сидят на дереве
Остров Шпиден, штат Вашингтон. Белоголовые орланы сидят на дереве
Баден-Вюртемберг, Ридлинген. Фермер проезжает мимо деревьев, окрашенных в осенний цвет, с прицепом, груженным кукурузой.
Баден-Вюртемберг, Ридлинген. Фермер проезжает мимо деревьев, окрашенных в осенний цвет, с прицепом, груженным кукурузой.