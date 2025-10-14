Абхазия
г. Пицунда101.7
Осень раскрасила мир в яркие цвета

11:59 14.10.2025 (обновлено: 12:20 14.10.2025)
Подписаться
Золотая осень вступила в свои права, и природа, словно художник, взяла в руки кисти и яркие краски. Все вокруг преображается, будто по волшебству, даря нам вдохновение и уют.
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan

Москва, Россия. Вид на дворцовые сады Царицыно, где золотистая листва покрывает землю, когда осень достигает своего пика.

Москва, Россия. Вид на дворцовые сады Царицыно, где золотистая листва покрывает землю, когда осень достигает своего пика. - Sputnik Абхазия
1/12
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan

Москва, Россия. Вид на дворцовые сады Царицыно, где золотистая листва покрывает землю, когда осень достигает своего пика.

© Getty Images / China News Service/VCG/Yu Haiyang

Даньдун, Китай. Посетители фотографируют разноцветные осенние кленовые листья в живописном районе Тяньцяогоу.

Даньдун, Китай. Посетители фотографируют разноцветные осенние кленовые листья в живописном районе Тяньцяогоу. - Sputnik Абхазия
2/12
© Getty Images / China News Service/VCG/Yu Haiyang

Даньдун, Китай. Посетители фотографируют разноцветные осенние кленовые листья в живописном районе Тяньцяогоу.

© Getty Images / Anadolu/Hasan Akbas

Аляска, США. Маленькие домики на берегу озера Бонни создают идеальную картину для почтовой открытки с цветами, отражающимися в озере.

Аляска, США. Маленькие домики на берегу озера Бонни создают идеальную картину для почтовой открытки с цветами, отражающимися в озере. - Sputnik Абхазия
3/12
© Getty Images / Anadolu/Hasan Akbas

Аляска, США. Маленькие домики на берегу озера Бонни создают идеальную картину для почтовой открытки с цветами, отражающимися в озере.

© Getty Images / Picture alliance/Patrick Pleul

Бранденбург, Бризен. Подсолнух растет среди фиолетово цветущих фацелий в поле с лиственными деревьями осеннего цвета.

Бранденбург, Бризен. Подсолнух растет среди фиолетово цветущих фацелий в поле с лиственными деревьями осеннего цвета. - Sputnik Абхазия
4/12
© Getty Images / Picture alliance/Patrick Pleul

Бранденбург, Бризен. Подсолнух растет среди фиолетово цветущих фацелий в поле с лиственными деревьями осеннего цвета.

© Getty Images / NurPhoto/Pradeep Dambarage

10 октября в Линчепинге, Швеция, можно увидеть разноцветные листья на деревьях.

10 октября в Линчепинге, Швеция, можно увидеть разноцветные листья на деревьях. - Sputnik Абхазия
5/12
© Getty Images / NurPhoto/Pradeep Dambarage

10 октября в Линчепинге, Швеция, можно увидеть разноцветные листья на деревьях.

© Sputnik Фермеры собирают рис в Кашмире.
Фермеры собирают рис в Кашмире - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik
Фермеры собирают рис в Кашмире.
© Getty Images / DenisTangneyJr

Рейнджли, округ Франклин, штат Мэн. Центр курортного региона Рейнджли-Лейкс.

Рейнджли, округ Франклин, штат Мэн. Центр курортного региона Рейнджли-Лейкс. - Sputnik Абхазия
7/12
© Getty Images / DenisTangneyJr

Рейнджли, округ Франклин, штат Мэн. Центр курортного региона Рейнджли-Лейкс.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЗолотая осень в Новой Голландии в Санкт-Петербурге.
Осень в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Золотая осень в Новой Голландии в Санкт-Петербурге.
© Getty Images / Christopher Furlong

Низкое послеполуденное солнце заливает аллею деревьев, демонстрирующих свои осенние краски, в парке Марбери в британском Нортвиче.

Низкое послеполуденное солнце заливает аллею деревьев, демонстрирующих свои осенние краски, в парке Марбери в британском Нортвиче. - Sputnik Абхазия
9/12
© Getty Images / Christopher Furlong

Низкое послеполуденное солнце заливает аллею деревьев, демонстрирующих свои осенние краски, в парке Марбери в британском Нортвиче.

© Getty Images / Ali S/500px

Безмятежное озеро и горный пейзаж на закате с осенней листвой, Лугано, Швейцария.

Безмятежное озеро и горный пейзаж на закате с осенней листвой, Лугано, Швейцария. - Sputnik Абхазия
10/12
© Getty Images / Ali S/500px

Безмятежное озеро и горный пейзаж на закате с осенней листвой, Лугано, Швейцария.

© AP Photo Annika Hammerschlag

Остров Шпиден, штат Вашингтон. Белоголовые орланы сидят на дереве

Остров Шпиден, штат Вашингтон. Белоголовые орланы сидят на дереве - Sputnik Абхазия
11/12
© AP Photo Annika Hammerschlag

Остров Шпиден, штат Вашингтон. Белоголовые орланы сидят на дереве

© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

Баден-Вюртемберг, Ридлинген. Фермер проезжает мимо деревьев, окрашенных в осенний цвет, с прицепом, груженным кукурузой.

Баден-Вюртемберг, Ридлинген. Фермер проезжает мимо деревьев, окрашенных в осенний цвет, с прицепом, груженным кукурузой. - Sputnik Абхазия
12/12
© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

Баден-Вюртемберг, Ридлинген. Фермер проезжает мимо деревьев, окрашенных в осенний цвет, с прицепом, груженным кукурузой.

