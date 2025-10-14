Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Аицәажәара
Лыхнашҭа амҩаԥгашьеи ахықәки: аҽаҩраныҳәа иалахәыз иҿцәажәара
13:04
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны ҭагалантәи аԥшшәқәа": Жәларбжьаратәи аҟазаратә пленер аусура хацнаркит
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринартә маҵзурақәа рыхәԥсақәа шьақәырӷәӷәоуп
13:34
18 мин
Аицәажәара
Жәандәрыԥшьтәи ашкол ахыб ԥсахуп: аиҳабы лыҿцәажәара
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
По следам выставки Apsny HoReCа: перспективы взаимодействия бизнеса
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Взаимный интерес
Гала-концерт фестиваля "Танцуй и пой, моя Россия" пройдет в Абхазии
14:32
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Ажәақәа рышьаҭақәа": Жәларбжьаратәи арҿиаратә еицлабра ахықәки амҩаԥысшьеи
18:04
14 мин
Аицәажәара
Лыхнашҭа амҩаԥгашьеи ахықәки: аҽаҩраныҳәа иалахәыз иҿцәажәара
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Спортивное объединение "Апсны": цели, задачи и перспективы
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Ажәақәа рышьаҭақәа": Жәларбжьаратәи арҿиаратә еицлабра ахықәки амҩаԥысшьеи
21:04
14 мин
Аицәажәара
Лыхнашҭа амҩаԥгашьеи ахықәки: аҽаҩраныҳәа иалахәыз иҿцәажәара
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Спортивное объединение "Апсны": цели, задачи и перспективы
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Еиҭамҵуа амал акадастр азы" азакәан ауадаҩрақәа цәырнагеит: адепутат ихҳәаа
13:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны аоператив-тактикатә зыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит: арезервист иҿцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар рпатриоттәи рдоуҳатәи ааӡара: Аԥсны имҩаԥгаз аҭҵаара алҵшәақәа ҳрылацәажәеит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Долгосрочная аренда квартир и гостиничных номеров в туризме: об эффекте с экспертом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Такие обстоятельства
"Краски осени Абхазии": арт-пленэр объединяет художников двух стран
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны аоператив-тактикатә зыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит: арезервист иҿцәажәара
18:20
9 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251014/alkogol-bez-aktsiznykh-marok-izyali-v-sukhume-1058269800.html
Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме
Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме, сообщили в ГТК Абхазии. 14.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-14T10:56+0300
2025-10-14T13:32+0300
в абхазии
абхазия
таможня
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0e/1058269617_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_de8690dcaef69f7dcb383f344ed9d1f0.jpg
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме, сообщили в ГТК Абхазии.Сотрудники комитета провели профилактические мероприятия в ресторане на улице Эшба, принадлежащем 41-летнему Ванушу Карамяну. Всего обнаружили 25 бутылок без марок акцизного сбора, их общая рыночная стоимость составляет 42 410 рублей.Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251006/1058078929.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0e/1058269617_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9bd76481a52450e500ec0e12fb546520.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, таможня, новости
абхазия, таможня, новости

Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме

10:56 14.10.2025 (обновлено: 13:32 14.10.2025)
© Foto / ГТК АбхазииАлкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме
Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2025
© Foto / ГТК Абхазии
Подписаться
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме, сообщили в ГТК Абхазии.
Сотрудники комитета провели профилактические мероприятия в ресторане на улице Эшба, принадлежащем 41-летнему Ванушу Карамяну.
Всего обнаружили 25 бутылок без марок акцизного сбора, их общая рыночная стоимость составляет 42 410 рублей.
Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.
Запрещенную к ввозу никотиносодержащую продукцию изъяли на посту Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 06.10.2025
В Абхазии
Никотиносодержащую продукцию изъяли на посту "Псоу"
6 октября, 11:10
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0