СУХУМ, 14 окт – Sputnik.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме, сообщили в ГТК Абхазии.Сотрудники комитета провели профилактические мероприятия в ресторане на улице Эшба, принадлежащем 41-летнему Ванушу Карамяну. Всего обнаружили 25 бутылок без марок акцизного сбора, их общая рыночная стоимость составляет 42 410 рублей.Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.
