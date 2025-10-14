https://sputnik-abkhazia.ru/20251014/alkogol-bez-aktsiznykh-marok-izyali-v-sukhume-1058269800.html

Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Алкоголь без акцизных марок изъяли в Сухуме, сообщили в ГТК Абхазии.Сотрудники комитета провели профилактические мероприятия в ресторане на улице Эшба, принадлежащем 41-летнему Ванушу Карамяну. Всего обнаружили 25 бутылок без марок акцизного сбора, их общая рыночная стоимость составляет 42 410 рублей.Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.

