Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Еиҭамҵуа амал акадастр азы" азакәан ауадаҩрақәа цәырнагеит: адепутат ихҳәаа
13:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны аоператив-тактикатә зыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит: арезервист иҿцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар рпатриоттәи рдоуҳатәи ааӡара: Аԥсны имҩаԥгаз аҭҵаара алҵшәақәа ҳрылацәажәеит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Долгосрочная аренда квартир и гостиничных номеров в туризме: об эффекте с экспертом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
"Краски осени Абхазии": арт-пленэр объединил художников двух стран
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Аҳәынҭқарратә маҵзуразы” азакәан апроект аус адулара цоит: азиндырыҩ иҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Вакцинация от гриппа в Абхазии: интервью с врачом
18:34
11 мин
Радио
Долгосрочная аренда квартир и гостиничных номеров в туризме: об эффекте с экспертом
18:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Аҳәынҭқарратә маҵзуразы” азакәан апроект аус адулара цоит: азиндырыҩ иҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Вакцинация от гриппа в Абхазии: интервью с врачом
21:34
11 мин
Радио
Долгосрочная аренда квартир и гостиничных номеров в туризме: об эффекте с экспертом
21:45
14 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Бесценный опыт и вдохновение: Нечеухина и Гогия об арт-плэнере "Краски осени Абхазии"
Бесценный опыт и вдохновение: Нечеухина и Гогия об арт-плэнере "Краски осени Абхазии"
Sputnik Абхазия
IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" проходит на факультете искусств в Абхазском госуниверситете. 14.10.2025, Sputnik Абхазия
в абхазии
видео
мультимедиа
искусство
художники
IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" открылся на факультете искусств в АГУ во вторник, 13 октября. В программу также входит научно-практическая конференция в АГУ о развитии современных технологий и их влиянии на искусство и традиции. Участники будут писать картины в Сухуме, в Новом Афоне, на озере Рица, в Очамчырском районе и, возможно, в Нижней Эшере, если этому не помешает погода. Завершится проект итоговой выставкой работ в фойе Абхазского Государственного университета. Главная цель мероприятия — расширение кругозора молодых абхазских художников, обмен опытом и укрепление творческих связей. Арт-пленэр посвящен 80-летию Владислава Ардзинба. Подробнее о том, чем уникальность мероприятия и какой опыт могут получить художники, смотрите в видео Sputnik.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
21:20 14.10.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" проходит на факультете искусств в Абхазском госуниверситете.
IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" открылся на факультете искусств в АГУ во вторник, 13 октября.
В программу также входит научно-практическая конференция в АГУ о развитии современных технологий и их влиянии на искусство и традиции.
Участники будут писать картины в Сухуме, в Новом Афоне, на озере Рица, в Очамчырском районе и, возможно, в Нижней Эшере, если этому не помешает погода.
Завершится проект итоговой выставкой работ в фойе Абхазского Государственного университета.
Главная цель мероприятия — расширение кругозора молодых абхазских художников, обмен опытом и укрепление творческих связей. Арт-пленэр посвящен 80-летию Владислава Ардзинба.
Подробнее о том, чем уникальность мероприятия и какой опыт могут получить художники, смотрите в видео Sputnik.
0