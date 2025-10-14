https://sputnik-abkhazia.ru/20251014/bestsennyy-opyt-i-vdokhnovenie-necheukhina-i-gogiya-ob-art-plenere-kraski-oseni-abkhazii--1058302885.html
Бесценный опыт и вдохновение: Нечеухина и Гогия об арт-плэнере "Краски осени Абхазии"
Бесценный опыт и вдохновение: Нечеухина и Гогия об арт-плэнере "Краски осени Абхазии"
Sputnik Абхазия
IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" проходит на факультете искусств в Абхазском госуниверситете. 14.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-14T21:20+0300
2025-10-14T21:20+0300
2025-10-14T21:20+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
искусство
художники
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0e/1058301188_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cd36f4190dc6e3230633bdddccfc2353.jpg
IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" открылся на факультете искусств в АГУ во вторник, 13 октября. В программу также входит научно-практическая конференция в АГУ о развитии современных технологий и их влиянии на искусство и традиции. Участники будут писать картины в Сухуме, в Новом Афоне, на озере Рица, в Очамчырском районе и, возможно, в Нижней Эшере, если этому не помешает погода. Завершится проект итоговой выставкой работ в фойе Абхазского Государственного университета. Главная цель мероприятия — расширение кругозора молодых абхазских художников, обмен опытом и укрепление творческих связей. Арт-пленэр посвящен 80-летию Владислава Ардзинба. Подробнее о том, чем уникальность мероприятия и какой опыт могут получить художники, смотрите в видео Sputnik.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0e/1058301188_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ae5dbc8b6f9fc2d08dfa2630d7bd7354.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, искусство, художники, видео
видео, мультимедиа, искусство, художники, видео
Бесценный опыт и вдохновение: Нечеухина и Гогия об арт-плэнере "Краски осени Абхазии"
IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" проходит на факультете искусств в Абхазском госуниверситете.
IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" открылся на факультете искусств в АГУ во вторник, 13 октября.
В программу также входит научно-практическая конференция в АГУ о развитии современных технологий и их влиянии на искусство и традиции.
Участники будут писать картины в Сухуме, в Новом Афоне, на озере Рица, в Очамчырском районе и, возможно, в Нижней Эшере, если этому не помешает погода.
Завершится проект итоговой выставкой работ в фойе Абхазского Государственного университета.
Главная цель мероприятия — расширение кругозора молодых абхазских художников, обмен опытом и укрепление творческих связей. Арт-пленэр посвящен 80-летию Владислава Ардзинба.
Подробнее о том, чем уникальность мероприятия и какой опыт могут получить художники, смотрите в видео Sputnik.