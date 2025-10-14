https://sputnik-abkhazia.ru/20251014/bestsennyy-opyt-i-vdokhnovenie-necheukhina-i-gogiya-ob-art-plenere-kraski-oseni-abkhazii--1058302885.html

Бесценный опыт и вдохновение: Нечеухина и Гогия об арт-плэнере "Краски осени Абхазии"

IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" проходит на факультете искусств в Абхазском госуниверситете. 14.10.2025, Sputnik Абхазия

IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" открылся на факультете искусств в АГУ во вторник, 13 октября. В программу также входит научно-практическая конференция в АГУ о развитии современных технологий и их влиянии на искусство и традиции. Участники будут писать картины в Сухуме, в Новом Афоне, на озере Рица, в Очамчырском районе и, возможно, в Нижней Эшере, если этому не помешает погода. Завершится проект итоговой выставкой работ в фойе Абхазского Государственного университета. Главная цель мероприятия — расширение кругозора молодых абхазских художников, обмен опытом и укрепление творческих связей. Арт-пленэр посвящен 80-летию Владислава Ардзинба. Подробнее о том, чем уникальность мероприятия и какой опыт могут получить художники, смотрите в видео Sputnik.

