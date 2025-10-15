https://sputnik-abkhazia.ru/20251015/eksport-fruktov-iz-abkhazii-s-kontsa-sentyabrya-po-seredinu-oktyabrya-2025-goda-1058331275.html

Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по середину октября 2025 года

Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по середину октября 2025 года

Sputnik Абхазия

Более 150 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с конца сентября. 15.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-15T20:47+0300

2025-10-15T20:47+0300

2025-10-15T20:47+0300

в абхазии

абхазия

россия

мандарины

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0f/1058330601_0:83:1624:997_1920x0_80_0_0_b64eecbc21d523d52dd6608db38a6819.png

Более 150 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с конца сентября. Первые партии начали поступать раньше обычного благодаря теплой погоде, сообщили в Сочинской таможне. Только за последние сутки из республики вывезли 50 тонн цитрусов, таможенный контроль проходит в ускоренные сроки. Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазские лимоны, фейхоа, орехи и хурму. Общий объем сельхозпродукции превысил 250 тонн. За прошлый сезон из республики вывезли более 36 тысяч тонн мандаринов. Ожидается, что в этом году объемы будут не ниже.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, мандарины, новости, инфографика