В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Более 150 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с конца сентября. Первые партии начали поступать раньше обычного благодаря теплой погоде, сообщили в Сочинской таможне. Только за последние сутки из республики вывезли 50 тонн цитрусов, таможенный контроль проходит в ускоренные сроки. Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазские лимоны, фейхоа, орехи и хурму. Общий объем сельхозпродукции превысил 250 тонн. За прошлый сезон из республики вывезли более 36 тысяч тонн мандаринов. Ожидается, что в этом году объемы будут не ниже.
Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по середину октября 2025 года

20:47 15.10.2025
Подписаться
Более 150 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с конца сентября.
Первые партии начали поступать раньше обычного благодаря теплой погоде, сообщили в Сочинской таможне. Только за последние сутки из республики вывезли 50 тонн цитрусов, таможенный контроль проходит в ускоренные сроки.
Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазские лимоны, фейхоа, орехи и хурму. Общий объем сельхозпродукции превысил 250 тонн.
За прошлый сезон из республики вывезли более 36 тысяч тонн мандаринов. Ожидается, что в этом году объемы будут не ниже.
