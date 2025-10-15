https://sputnik-abkhazia.ru/20251015/eksport-fruktov-iz-abkhazii-s-kontsa-sentyabrya-po-seredinu-oktyabrya-2025-goda-1058331275.html
Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по середину октября 2025 года
Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по середину октября 2025 года
Sputnik Абхазия
Более 150 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с конца сентября. 15.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-15T20:47+0300
2025-10-15T20:47+0300
2025-10-15T20:47+0300
в абхазии
абхазия
россия
мандарины
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0f/1058330601_0:83:1624:997_1920x0_80_0_0_b64eecbc21d523d52dd6608db38a6819.png
Более 150 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с конца сентября. Первые партии начали поступать раньше обычного благодаря теплой погоде, сообщили в Сочинской таможне. Только за последние сутки из республики вывезли 50 тонн цитрусов, таможенный контроль проходит в ускоренные сроки. Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазские лимоны, фейхоа, орехи и хурму. Общий объем сельхозпродукции превысил 250 тонн. За прошлый сезон из республики вывезли более 36 тысяч тонн мандаринов. Ожидается, что в этом году объемы будут не ниже.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0f/1058330601_92:0:1532:1080_1920x0_80_0_0_0ef349a1c63d70fed5414dc2015da6bd.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, мандарины, новости, инфографика
абхазия, россия, мандарины, новости, инфографика
Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по середину октября 2025 года
Более 150 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с конца сентября.
Первые партии начали поступать раньше обычного благодаря теплой погоде, сообщили в Сочинской таможне. Только за последние сутки из республики вывезли 50 тонн цитрусов, таможенный контроль проходит в ускоренные сроки.
Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазские лимоны, фейхоа, орехи и хурму. Общий объем сельхозпродукции превысил 250 тонн.
За прошлый сезон из республики вывезли более 36 тысяч тонн мандаринов. Ожидается, что в этом году объемы будут не ниже.