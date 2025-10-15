https://sputnik-abkhazia.ru/20251015/gerzmava-rasskazala-o-kontsertnoy-programme-ya-lyublyu-tebya-zhizn-1058324165.html
Герзмава рассказала о концертной программе "Я люблю тебя, жизнь!"
Герзмава рассказала о концертной программе "Я люблю тебя, жизнь!"
Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" пройдет в Абхазском драмтеатре сегодня и станет частью фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". 15.10.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Программа концерта "Я люблю тебя, жизнь!" будет изумительной, сказала оперная дива, Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава на встрече с президентом Бадрой Гунба. Она подчеркнула, что концерт посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Мне очень приятно, что мы в Абхазию, ко мне на родину, привезли сегодня изумительную программу. Я абсолютно уверена в том, что она сегодня откликнется в душах моего народа, потому что мой народ изысканный, тончайший, очень сильный, мощный", — добавила она. Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" пройдет в Абхазском драмтеатре сегодня. На сцену с Хиблой Гермава выйдет Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова.
