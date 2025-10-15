Абхазия
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Герзмава рассказала о концертной программе "Я люблю тебя, жизнь!"
Герзмава рассказала о концертной программе "Я люблю тебя, жизнь!"
Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" пройдет в Абхазском драмтеатре сегодня и станет частью фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
2025-10-15T17:59+0300
2025-10-15T17:59+0300
в абхазии
абхазия
фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
хибла герзмава
музыка
культура
искусство
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0f/1058318568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e85b4557018d00a4019158788c572d3.jpg
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Программа концерта "Я люблю тебя, жизнь!" будет изумительной, сказала оперная дива, Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава на встрече с президентом Бадрой Гунба. Она подчеркнула, что концерт посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Мне очень приятно, что мы в Абхазию, ко мне на родину, привезли сегодня изумительную программу. Я абсолютно уверена в том, что она сегодня откликнется в душах моего народа, потому что мой народ изысканный, тончайший, очень сильный, мощный", — добавила она. Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" пройдет в Абхазском драмтеатре сегодня. На сцену с Хиблой Гермава выйдет Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова.
Герзмава рассказала о концертной программе "Я люблю тебя, жизнь!"

17:59 15.10.2025
Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" пройдет в Абхазском драмтеатре сегодня и станет частью фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Программа концерта "Я люблю тебя, жизнь!" будет изумительной, сказала оперная дива, Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава на встрече с президентом Бадрой Гунба.
Она подчеркнула, что концерт посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Мне очень приятно, что мы в Абхазию, ко мне на родину, привезли сегодня изумительную программу. Я абсолютно уверена в том, что она сегодня откликнется в душах моего народа, потому что мой народ изысканный, тончайший, очень сильный, мощный", — добавила она.
Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" пройдет в Абхазском драмтеатре сегодня. На сцену с Хиблой Гермава выйдет Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова.
0