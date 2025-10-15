https://sputnik-abkhazia.ru/20251015/gerzmava-rasskazala-o-kontsertnoy-programme-ya-lyublyu-tebya-zhizn-1058324165.html

Герзмава рассказала о концертной программе "Я люблю тебя, жизнь!"

Герзмава рассказала о концертной программе "Я люблю тебя, жизнь!"

Sputnik Абхазия

Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" пройдет в Абхазском драмтеатре сегодня и станет частью фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". 15.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-15T17:59+0300

2025-10-15T17:59+0300

2025-10-15T17:59+0300

в абхазии

абхазия

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

хибла герзмава

музыка

культура

искусство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0f/1058318568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e85b4557018d00a4019158788c572d3.jpg

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Программа концерта "Я люблю тебя, жизнь!" будет изумительной, сказала оперная дива, Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава на встрече с президентом Бадрой Гунба. Она подчеркнула, что концерт посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Мне очень приятно, что мы в Абхазию, ко мне на родину, привезли сегодня изумительную программу. Я абсолютно уверена в том, что она сегодня откликнется в душах моего народа, потому что мой народ изысканный, тончайший, очень сильный, мощный", — добавила она. Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" пройдет в Абхазском драмтеатре сегодня. На сцену с Хиблой Гермава выйдет Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251015/1058319430.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава, музыка, культура, искусство