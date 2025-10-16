Песни Победы: концерт Хиблы Герзмава в Сухуме

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аоператив-тактикатә зыҟаҵарақәа рҵакы: Очамчыра араион арратә комиссар иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
13:34
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Владислав Арӡынба изку ацәыргақәҵа араионқәа рҿы: аусмҩаԥгатә иазку ахҳәаа
13:45
11 мин
Исахьарку ажәа
On air
13:56
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Проект "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
14:34
25 мин
On air
14:59
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
18:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
18:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
18:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
21:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
21:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
21:41
19 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда акурорт азы атуристтә аамҭа зеиԥшраз: аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҵара, аԥышәа аизырҳара Адунеизегьтәи аҿартә фестиваль апрограммала
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Ашколқәа рзы ааӡаратә программа ҿыц: Апедогогикатә институт аиҳабы лыҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Москва иҭыжьуп "Аԥсуа жәабжьқәа": Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение, участие в Инвестпрограмме, День города: интервью с главой района
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Иммунитет населения: все о вакцинации
14:33
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/pesni-pobedy-kontsert-khibly-gerzmava-v-sukhume--1058330301.html
Песни Победы: концерт Хиблы Герзмава в Сухуме
Песни Победы: концерт Хиблы Герзмава в Сухуме
Sputnik Абхазия
Выступление в Сухуме стало кульминацией абхазской части фестиваля "Хибла Гермава приглашает...". 16.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-16T09:20+0300
2025-10-16T10:49+0300
фото
мультимедиа
абхазия
в абхазии
фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
владимир спиваков
хибла герзмава
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0f/1058328471_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f65f317f72711157f2f1a915bb4d1689.jpg
Концерт Хиблы Герзмава "Я люблю тебя, жизнь!" состоялся в Сухуме.Выступление Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава сопровождал аккомпанемент Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он начался с композиции "Священная война", которую зрители слушали стоя.На площади перед театром установили экран с прямой трансляцией.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0f/1058328471_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_9580483793334ff9d823985f8ac2a6cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, фото, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", владимир спиваков, хибла герзмава, 80-летие победы в великой отечественной войне
фото , мультимедиа, абхазия, фото, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", владимир спиваков, хибла герзмава, 80-летие победы в великой отечественной войне

Песни Победы: концерт Хиблы Герзмава в Сухуме

09:20 16.10.2025 (обновлено: 10:49 16.10.2025)
Подписаться
Выступление в Сухуме стало кульминацией абхазской части фестиваля "Хибла Гермава приглашает...".
Концерт Хиблы Герзмава "Я люблю тебя, жизнь!" состоялся в Сухуме.

Выступление Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава сопровождал аккомпанемент Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он начался с композиции "Священная война", которую зрители слушали стоя.

На площади перед театром установили экран с прямой трансляцией.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт Хиблы Герзмава "Я люблю тебя, жизнь!" состоялся в Сухуме.

Концерт Хиблы Герзмава &quot;Я люблю тебя, жизнь!&quot; состоялся в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт Хиблы Герзмава "Я люблю тебя, жизнь!" состоялся в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкальное событие прошло в Абхазском драматическом театре.

Музыкальное событие прошло в Абхазском драматическом театре. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкальное событие прошло в Абхазском драматическом театре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Народной артистке Абхазии и России аккомпанировал Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

Народной артистке Абхазии и России аккомпанировал Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Народной артистке Абхазии и России аккомпанировал Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В исполнении Хиблы Герзмава прозвучали знаменитые произведения о войне.

В исполнении Хиблы Герзмава прозвучали знаменитые произведения о войне. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В исполнении Хиблы Герзмава прозвучали знаменитые произведения о войне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступление артистки началось с исполнения композиции "Священная война". Ее зрители слушали стоя.

Выступление артистки началось с исполнения композиции &quot;Священная война&quot;. Ее зрители слушали стоя. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступление артистки началось с исполнения композиции "Священная война". Ее зрители слушали стоя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поклонники творчества оперной дивы начали собираться у драмтеатра задолго до начала концерта.

Поклонники творчества оперной дивы начали собираться у драмтеатра задолго до начала концерта. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поклонники творчества оперной дивы начали собираться у драмтеатра задолго до начала концерта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для тех, кому не хватило места в зале, установили большой экран и сиденья на площади у здания.

Для тех, кому не хватило места в зале, установили большой экран и сиденья на площади у здания. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для тех, кому не хватило места в зале, установили большой экран и сиденья на площади у здания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди зрителей было немало туристов, которые отмечали, что посетить выступление Герзмава на ее родине – большая удача.

Среди зрителей было немало туристов, которые отмечали, что посетить выступление Герзмава на ее родине – большая удача. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди зрителей было немало туристов, которые отмечали, что посетить выступление Герзмава на ее родине – большая удача.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступление Хиблы Герзмава и Национального филармонического оркестра посетил и президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.

Выступление Хиблы Герзмава и Национального филармонического оркестра посетил и президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступление Хиблы Герзмава и Национального филармонического оркестра посетил и президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После завершения программы зрители аплодировали музыкантам стоя

После завершения программы зрители аплодировали музыкантам стоя - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

После завершения программы зрители аплодировали музыкантам стоя

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступление в Сухуме стало кульминацией абхазской части фестиваля "Хибла Гермава приглашает...".

Выступление в Сухуме стало кульминацией абхазской части фестиваля &quot;Хибла Гермава приглашает...&quot;. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступление в Сухуме стало кульминацией абхазской части фестиваля "Хибла Гермава приглашает...".

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0