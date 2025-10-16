Песни Победы: концерт Хиблы Герзмава в Сухуме
Выступление Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава сопровождал аккомпанемент Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.
Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он начался с композиции "Священная война", которую зрители слушали стоя.
На площади перед театром установили экран с прямой трансляцией.
Концерт Хиблы Герзмава "Я люблю тебя, жизнь!" состоялся в Сухуме.
Концерт Хиблы Герзмава "Я люблю тебя, жизнь!" состоялся в Сухуме.
Музыкальное событие прошло в Абхазском драматическом театре.
Музыкальное событие прошло в Абхазском драматическом театре.
Народной артистке Абхазии и России аккомпанировал Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.
Народной артистке Абхазии и России аккомпанировал Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.
Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В исполнении Хиблы Герзмава прозвучали знаменитые произведения о войне.
В исполнении Хиблы Герзмава прозвучали знаменитые произведения о войне.
Выступление артистки началось с исполнения композиции "Священная война". Ее зрители слушали стоя.
Выступление артистки началось с исполнения композиции "Священная война". Ее зрители слушали стоя.
Поклонники творчества оперной дивы начали собираться у драмтеатра задолго до начала концерта.
Поклонники творчества оперной дивы начали собираться у драмтеатра задолго до начала концерта.
Для тех, кому не хватило места в зале, установили большой экран и сиденья на площади у здания.
Для тех, кому не хватило места в зале, установили большой экран и сиденья на площади у здания.
Среди зрителей было немало туристов, которые отмечали, что посетить выступление Герзмава на ее родине – большая удача.
Среди зрителей было немало туристов, которые отмечали, что посетить выступление Герзмава на ее родине – большая удача.
Выступление Хиблы Герзмава и Национального филармонического оркестра посетил и президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.
Выступление Хиблы Герзмава и Национального филармонического оркестра посетил и президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.
После завершения программы зрители аплодировали музыкантам стоя
После завершения программы зрители аплодировали музыкантам стоя
Выступление в Сухуме стало кульминацией абхазской части фестиваля "Хибла Гермава приглашает...".
Выступление в Сухуме стало кульминацией абхазской части фестиваля "Хибла Гермава приглашает...".