Песни Победы: концерт Хиблы Герзмава в Сухуме

Концерт Хиблы Герзмава "Я люблю тебя, жизнь!" состоялся в Сухуме.



Выступление Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава сопровождал аккомпанемент Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.



Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он начался с композиции "Священная война", которую зрители слушали стоя.



На площади перед театром установили экран с прямой трансляцией.