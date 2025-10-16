https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/putin-primet-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-foruma-rossiyskaya-energeticheskaya-nedelya-1058340133.html

Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"

Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"

"Российская энергетическая неделя" – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового...

россия

новости

форумы

теплоэнергетика

Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний, лидеры отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.Ключевые темы форума — современные тенденции в развитии мирового топливно-энергетического комплекса, определение приоритетных направлений для отраслей ТЭК, а также поиск эффективных решений в ответ на текущие вызовы.Он проходит с 15 по 17 октября. Организаторы – фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.Прямую трансляцию эфира смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

