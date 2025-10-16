Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аоператив-тактикатә зыҟаҵарақәа рҵакы: Очамчыра араион арратә комиссар иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
13:34
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Владислав Арӡынба изку ацәыргақәҵа араионқәа рҿы: аусмҩаԥгатә иазку ахҳәаа
13:45
11 мин
Исахьарку ажәа
13:56
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Проект "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
14:34
25 мин
14:59
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
18:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
18:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
18:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәдоуҭатәи абжьаратә школ №4 еиҭашьақәыргылоуп зыхьӡ аху иҭаацәа рыбзоурала
21:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәаҟа иааит атуристтә дәыӷба "Риҵа" апассаџьырцәа аманы: аихамҩа анџьныр хада иҿцәажәара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября
21:34
7 мин
Посредник
Переток, веер, установка счетчиков, платежи: интервью с главой "Черноморэнерго"
21:41
19 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда акурорт азы атуристтә аамҭа зеиԥшраз: аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҵара, аԥышәа аизырҳара Адунеизегьтәи аҿартә фестиваль апрограммала
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Ашколқәа рзы ааӡаратә программа ҿыц: Апедогогикатә институт аиҳабы лыҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Москва иҭыжьуп "Аԥсуа жәабжьқәа": Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение, участие в Инвестпрограмме, День города: интервью с главой района
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Иммунитет населения: все о вакцинации
14:33
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"
Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"
россия, новости, форумы, теплоэнергетика, видео

Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"

14:11 16.10.2025 (обновлено: 14:36 16.10.2025)
© Видео
Подписаться
"Российская энергетическая неделя" – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса.
Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний, лидеры отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.
Ключевые темы форума — современные тенденции в развитии мирового топливно-энергетического комплекса, определение приоритетных направлений для отраслей ТЭК, а также поиск эффективных решений в ответ на текущие вызовы.

Он проходит с 15 по 17 октября. Организаторы – фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

Прямую трансляцию эфира смотрите на сайте Sputnik Абхазия.
