https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/putin-primet-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-foruma-rossiyskaya-energeticheskaya-nedelya-1058340133.html
Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"
Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"
Sputnik Абхазия
"Российская энергетическая неделя" – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового... 16.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-16T14:11+0300
2025-10-16T14:11+0300
2025-10-16T14:36+0300
россия
новости
форумы
теплоэнергетика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/10/1058344578_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_3947a37e19f37d25c2fb2695bbb47796.jpg
Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний, лидеры отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.Ключевые темы форума — современные тенденции в развитии мирового топливно-энергетического комплекса, определение приоритетных направлений для отраслей ТЭК, а также поиск эффективных решений в ответ на текущие вызовы.Он проходит с 15 по 17 октября. Организаторы – фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.Прямую трансляцию эфира смотрите на сайте Sputnik Абхазия.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/10/1058344578_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_da50fb19695ed3015fc3f4dbdb3f6cc1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, новости, форумы, теплоэнергетика, видео
россия, новости, форумы, теплоэнергетика, видео
Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"
14:11 16.10.2025 (обновлено: 14:36 16.10.2025)
"Российская энергетическая неделя" – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса.
Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний, лидеры отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.
Ключевые темы форума — современные тенденции в развитии мирового топливно-энергетического комплекса, определение приоритетных направлений для отраслей ТЭК, а также поиск эффективных решений в ответ на текущие вызовы.
Он проходит с 15 по 17 октября. Организаторы – фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.
Прямую трансляцию эфира смотрите на сайте Sputnik Абхазия.