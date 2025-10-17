https://sputnik-abkhazia.ru/20251017/obezopasit-sebya-i-blizkikh-zachem-nuzhno-vaktsinirovatsya--1058386885.html

Обезопасить себя и близких: зачем нужно вакцинироваться

Обезопасить себя и близких: зачем нужно вакцинироваться

В Абхазии началась вакцинация от сезонного гриппа. При этом уровень охвата прививками в республике остается низким. 17.10.2025

О том, с чем это связано и почему важно проходить вакцинацию, в эфире радио Sputnik рассказали декан факультета биологии и биомедицины АГУ Лариса Ахуба и помощник министра здравоохранения Алиса Матуа.Жители Абхазии должны проявлять социальную ответственность и проходить вакцинацию, считает кандидат биологических наук Алиса Матуа.По ее словам, принятие закона "Об иммунопрофилактике" стало значимым шагом вперед, хотя он и не решит всех существующих проблем.Матуа выразила надежду на сознательность родителей, особенно матерей, чьи дети будут посещать школьные и дошкольные учреждения в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.Она добавила, что в обществе по-прежнему недостаточно информации о важности вакцинации, несмотря на усилия врачей и разъяснительную работу, которую специалисты проводят ежегодно. Медикам регулярно приходится опровергать устойчивые мифы, которые продолжают пугать многих родителей.

