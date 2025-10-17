https://sputnik-abkhazia.ru/20251017/srazit-vraga-napoval-operativno-takticheskie-ucheniya-vs-abkhazii-na-poligone-tsabal-1058361468.html
Сразить врага наповал: оперативно-тактические учения ВС Абхазии на полигоне Цабал
Сразить врага наповал: оперативно-тактические учения ВС Абхазии на полигоне Цабал
Sputnik Абхазия
Активная фаза оперативно-тактических учений ВС Абхазии завершилась на полигоне Цабал. 17.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-17T09:37+0300
2025-10-17T09:37+0300
2025-10-17T10:57+0300
фото
мультимедиа
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/10/1058359564_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_1660801e2d3eca95c8cf4f15e3d26997.jpg
Оперативно-тактические учения на полигоне Цабал проходили под руководством главнокомандующего Бадры Гунба. В масштабных маневрах приняли участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и ВС России.Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым, с применением тяжелой бронетехники, БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы.Ранее во всех районах Абхазии и Сухуме прошли сборы резервистов, которые прошли учения на полигонах Ачмарда в Гагрском районе и Нагвалоу в Очамчырском районе.В них была задействована тяжелая бронетехника и авиация.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/10/1058359564_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_55c73c5d124e14e46ec47edfb59ca027.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото
Сразить врага наповал: оперативно-тактические учения ВС Абхазии на полигоне Цабал 09:37 17.10.2025 (обновлено: 10:57 17.10.2025)
Активная фаза оперативно-тактических учений ВС Абхазии завершилась на полигоне Цабал.
Оперативно-тактические учения на полигоне Цабал проходили под руководством главнокомандующего Бадры Гунба.
В масштабных маневрах приняли участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и ВС России.
Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым, с применением тяжелой бронетехники, БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее во всех районах Абхазии и Сухуме прошли сборы резервистов, которые прошли учения на полигонах Ачмарда в Гагрском районе и Нагвалоу в Очамчырском районе.
В них была задействована тяжелая бронетехника и авиация.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оперативно-тактические учения проходят в Абхазии с 13 по 17 октября.
Оперативно-тактические учения проходят в Абхазии с 13 по 17 октября.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие президента Абхазии Бадры Гунба на полигон Цабал.
Прибытие президента Абхазии Бадры Гунба на полигон Цабал.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В учениях была задействована авиация.
В учениях была задействована авиация.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бронетехника поразила позиции условного врага.
Бронетехника поразила позиции условного врага.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Боевые вертолеты и самолеты остановили продвижение условного врага.
Боевые вертолеты и самолеты остановили продвижение условного врага.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым.
Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Во время учений применили не только тяжелую бронетехнику, но также БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы.
Во время учений применили не только тяжелую бронетехнику, но также БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Руководство Абхазии и Минобороны наблюдает за ходом учений из командного пункта.
Руководство Абхазии и Минобороны наблюдает за ходом учений из командного пункта.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения завершатся 17 октября.
Учения завершатся 17 октября.