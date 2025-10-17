Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/20251017/srazit-vraga-napoval-operativno-takticheskie-ucheniya-vs-abkhazii-na-poligone-tsabal-1058361468.html
Сразить врага наповал: оперативно-тактические учения ВС Абхазии на полигоне Цабал
Сразить врага наповал: оперативно-тактические учения ВС Абхазии на полигоне Цабал
Сразить врага наповал: оперативно-тактические учения ВС Абхазии на полигоне Цабал

09:37 17.10.2025 (обновлено: 10:57 17.10.2025)
Подписаться
Активная фаза оперативно-тактических учений ВС Абхазии завершилась на полигоне Цабал.
Оперативно-тактические учения на полигоне Цабал проходили под руководством главнокомандующего Бадры Гунба.
В масштабных маневрах приняли участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и ВС России.
Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым, с применением тяжелой бронетехники, БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее во всех районах Абхазии и Сухуме прошли сборы резервистов, которые прошли учения на полигонах Ачмарда в Гагрском районе и Нагвалоу в Очамчырском районе.
В них была задействована тяжелая бронетехника и авиация.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оперативно-тактические учения проходят в Абхазии с 13 по 17 октября.

Оперативно-тактические учения проходят в Абхазии с 13 по 17 октября. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оперативно-тактические учения проходят в Абхазии с 13 по 17 октября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прибытие президента Абхазии Бадры Гунба на полигон Цабал.

Прибытие президента Абхазии Бадры Гунба на полигон Цабал. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прибытие президента Абхазии Бадры Гунба на полигон Цабал.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В учениях была задействована авиация.

В учениях была задействована авиация. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В учениях была задействована авиация.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бронетехника поразила позиции условного врага.

Бронетехника поразила позиции условного врага. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бронетехника поразила позиции условного врага.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Боевые вертолеты и самолеты остановили продвижение условного врага.

Боевые вертолеты и самолеты остановили продвижение условного врага. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Боевые вертолеты и самолеты остановили продвижение условного врага.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым.

Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время учений применили не только тяжелую бронетехнику, но также БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

Во время учений применили не только тяжелую бронетехнику, но также БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время учений применили не только тяжелую бронетехнику, но также БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Руководство Абхазии и Минобороны наблюдает за ходом учений из командного пункта.

Руководство Абхазии и Минобороны наблюдает за ходом учений из командного пункта. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Руководство Абхазии и Минобороны наблюдает за ходом учений из командного пункта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Учения завершатся 17 октября.

Учения завершатся 17 октября. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Учения завершатся 17 октября.

0