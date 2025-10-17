Сразить врага наповал: оперативно-тактические учения ВС Абхазии на полигоне Цабал

https://sputnik-abkhazia.ru/20251017/srazit-vraga-napoval-operativno-takticheskie-ucheniya-vs-abkhazii-na-poligone-tsabal-1058361468.html

Оперативно-тактические учения на полигоне Цабал проходили под руководством главнокомандующего Бадры Гунба. В масштабных маневрах приняли участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и ВС России.Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым, с применением тяжелой бронетехники, БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы.Ранее во всех районах Абхазии и Сухуме прошли сборы резервистов, которые прошли учения на полигонах Ачмарда в Гагрском районе и Нагвалоу в Очамчырском районе.В них была задействована тяжелая бронетехника и авиация.

