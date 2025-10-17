https://sputnik-abkhazia.ru/20251017/translirovat-russkuyu-kulturu-kak-rabotaet-tsentr-russkogo-yazyka-v-gale-1058352353.html
Транслировать русскую культуру: как работает Центр русского языка в Гале
Транслировать русскую культуру: как работает Центр русского языка в Гале
Sputnik Абхазия
В Галском районе уже несколько лет работает проект "Российский учитель за рубежом". За это время десятки учителей и учеников района прошли обучение у... 17.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-17T08:41+0300
2025-10-17T08:41+0300
2025-10-17T11:05+0300
в абхазии
абхазия
обучение
галский район
россия
помощь
учителя
школа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/10/1058352164_0:230:960:770_1920x0_80_0_0_4379558f27bb7a81ed93815986d938cc.jpg
"Проект направлен на то, чтобы транслировать российскую культуру и российское образование, в том числе и русский язык, на подрастающие поколения, на молодежь, учеников, школьников в различных странах мира. И в данном случае, в этом году уже в проекте 30 стран, ну и в том числе Республика Абхазия. Но поскольку в Абхазии русский язык является одним из государственных языков, поэтому мы транслируем культуру и стараемся помогать. Особенно, кстати, это очень важно, когда мы говорим о Галском районе. Это самый, можно сказать, в какой-то степени проблемный район", – отметила педагог дополнительного образования Элеонора Мягкова. По словам Игоря Басова, в этом году российские специалисты работают над улучшением компьютерной грамотности среди учителей Галского района.В рамках российской поддержки в каждую школу Абхазии уже завезены интерактивные доски и компьютерные классы. Однако сейчас приоритет — не обучение детей, а подготовка педагогов.По словам Басова, проблема заключается в том, что уровень компьютерной грамотности среди учителей пока недостаточен. Это связано, в том числе с тем, что ранее у них не было доступа к подобной технике из-за ограниченных ресурсов.
абхазия
галский район
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/10/1058352164_0:193:960:913_1920x0_80_0_0_57637954955603f0c089cf8ef6a077a2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, обучение, галский район, россия, помощь, учителя, школа, видео
абхазия, обучение, галский район, россия, помощь, учителя, школа, видео
Транслировать русскую культуру: как работает Центр русского языка в Гале
08:41 17.10.2025 (обновлено: 11:05 17.10.2025)
В Галском районе уже несколько лет работает проект "Российский учитель за рубежом". За это время десятки учителей и учеников района прошли обучение у российских специалистов.
"Проект направлен на то, чтобы транслировать российскую культуру и российское образование, в том числе и русский язык, на подрастающие поколения, на молодежь, учеников, школьников в различных странах мира. И в данном случае, в этом году уже в проекте 30 стран, ну и в том числе Республика Абхазия. Но поскольку в Абхазии русский язык является одним из государственных языков, поэтому мы транслируем культуру и стараемся помогать. Особенно, кстати, это очень важно, когда мы говорим о Галском районе. Это самый, можно сказать, в какой-то степени проблемный район", – отметила педагог дополнительного образования Элеонора Мягкова.
По словам Игоря Басова, в этом году российские специалисты работают над улучшением компьютерной грамотности среди учителей Галского района.
В рамках российской поддержки в каждую школу Абхазии уже завезены интерактивные доски и компьютерные классы. Однако сейчас приоритет — не обучение детей, а подготовка педагогов.
"Техника есть, да, дети должны на ней обучаться, но преждевременно это сейчас. Нужно сначала обучить учителей", — отметил он.
По словам Басова, проблема заключается в том, что уровень компьютерной грамотности среди учителей пока недостаточен. Это связано, в том числе с тем, что ранее у них не было доступа к подобной технике из-за ограниченных ресурсов.