Транслировать русскую культуру: как работает Центр русского языка в Гале

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда акурорт азы атуристтә аамҭа зеиԥшраз: аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҵара, аԥышәа аизырҳара Адунеизегьтәи аҿартә фестиваль апрограммала
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Ашколқәа рзы ааӡаратә программа ҿыц: Апедогогикатә институт аиҳабы лыҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Москва иҭыжьуп "Аԥсуа жәабжьқәа": Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение, участие в Инвестпрограмме, День города: интервью с главой района
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Иммунитет населения: все о вакцинации
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭатәи абжьаратә азанааҭтә ҵараиурҭа: аиҳабы иҿцәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда акурорт азы атуристтә аамҭа зеиԥшраз: аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Общий цивилизационный путь Абхазии и России: круглый стол в АГУ
18:34
22 мин
On air
18:57
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭатәи абжьаратә азанааҭтә ҵараиурҭа: аиҳабы иҿцәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда акурорт азы атуристтә аамҭа зеиԥшраз: аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Общий цивилизационный путь Абхазии и России: круглый стол в АГУ
21:34
22 мин
On air
21:57
3 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны Арбџьармчқәа роператив-тактикатә ҽазыҟаҵарақәа рлахәыла иҿцәажәара
13:19
4 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭатәи абжьаратә азанааҭтә ҵараиурҭа: аиҳабы иҿцәажәара
13:23
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақалақь иалоу аҩнатә ԥстәқәа рызҵаара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:45
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:08
10 мин
Взаимный интерес
On air
14:18
5 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
On air
14:44
3 мин
Такие обстоятельства
Общий цивилизационный путь Абхазии и России: круглый стол в АГУ
14:46
9 мин
Даполнительное время
Эльвира Тодуа о женском футболе, победе в Кубке России, и об Абхазии
14:56
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
"Проект направлен на то, чтобы транслировать российскую культуру и российское образование, в том числе и русский язык, на подрастающие поколения, на молодежь, учеников, школьников в различных странах мира. И в данном случае, в этом году уже в проекте 30 стран, ну и в том числе Республика Абхазия. Но поскольку в Абхазии русский язык является одним из государственных языков, поэтому мы транслируем культуру и стараемся помогать. Особенно, кстати, это очень важно, когда мы говорим о Галском районе. Это самый, можно сказать, в какой-то степени проблемный район", – отметила педагог дополнительного образования Элеонора Мягкова. По словам Игоря Басова, в этом году российские специалисты работают над улучшением компьютерной грамотности среди учителей Галского района.В рамках российской поддержки в каждую школу Абхазии уже завезены интерактивные доски и компьютерные классы. Однако сейчас приоритет — не обучение детей, а подготовка педагогов.По словам Басова, проблема заключается в том, что уровень компьютерной грамотности среди учителей пока недостаточен. Это связано, в том числе с тем, что ранее у них не было доступа к подобной технике из-за ограниченных ресурсов.
© Видео Sputnik
Подписаться
В Галском районе уже несколько лет работает проект "Российский учитель за рубежом". За это время десятки учителей и учеников района прошли обучение у российских специалистов.
"Проект направлен на то, чтобы транслировать российскую культуру и российское образование, в том числе и русский язык, на подрастающие поколения, на молодежь, учеников, школьников в различных странах мира. И в данном случае, в этом году уже в проекте 30 стран, ну и в том числе Республика Абхазия. Но поскольку в Абхазии русский язык является одним из государственных языков, поэтому мы транслируем культуру и стараемся помогать. Особенно, кстати, это очень важно, когда мы говорим о Галском районе. Это самый, можно сказать, в какой-то степени проблемный район", – отметила педагог дополнительного образования Элеонора Мягкова.
По словам Игоря Басова, в этом году российские специалисты работают над улучшением компьютерной грамотности среди учителей Галского района.

В рамках российской поддержки в каждую школу Абхазии уже завезены интерактивные доски и компьютерные классы. Однако сейчас приоритет — не обучение детей, а подготовка педагогов.
"Техника есть, да, дети должны на ней обучаться, но преждевременно это сейчас. Нужно сначала обучить учителей", — отметил он.
По словам Басова, проблема заключается в том, что уровень компьютерной грамотности среди учителей пока недостаточен. Это связано, в том числе с тем, что ранее у них не было доступа к подобной технике из-за ограниченных ресурсов.
