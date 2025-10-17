https://sputnik-abkhazia.ru/20251017/translirovat-russkuyu-kulturu-kak-rabotaet-tsentr-russkogo-yazyka-v-gale-1058352353.html

Транслировать русскую культуру: как работает Центр русского языка в Гале

В Галском районе уже несколько лет работает проект "Российский учитель за рубежом". За это время десятки учителей и учеников района прошли обучение у... 17.10.2025, Sputnik Абхазия

в абхазии

абхазия

обучение

галский район

россия

помощь

учителя

школа

"Проект направлен на то, чтобы транслировать российскую культуру и российское образование, в том числе и русский язык, на подрастающие поколения, на молодежь, учеников, школьников в различных странах мира. И в данном случае, в этом году уже в проекте 30 стран, ну и в том числе Республика Абхазия. Но поскольку в Абхазии русский язык является одним из государственных языков, поэтому мы транслируем культуру и стараемся помогать. Особенно, кстати, это очень важно, когда мы говорим о Галском районе. Это самый, можно сказать, в какой-то степени проблемный район", – отметила педагог дополнительного образования Элеонора Мягкова. По словам Игоря Басова, в этом году российские специалисты работают над улучшением компьютерной грамотности среди учителей Галского района.В рамках российской поддержки в каждую школу Абхазии уже завезены интерактивные доски и компьютерные классы. Однако сейчас приоритет — не обучение детей, а подготовка педагогов.По словам Басова, проблема заключается в том, что уровень компьютерной грамотности среди учителей пока недостаточен. Это связано, в том числе с тем, что ранее у них не было доступа к подобной технике из-за ограниченных ресурсов.

абхазия

галский район

россия

абхазия, обучение, галский район, россия, помощь, учителя, школа, видео