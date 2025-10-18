https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/den-goroda-kak-gal-otmetil-svoe-93-letie-1058383876.html

День города: как Гал отметил свое 93-летие

Во второй четверти XIX века было основано поселение на месте современного города Гала 18.10.2025, Sputnik Абхазия

День города отметили в Гале 17 октября. На площади у администрации района состоялись праздничные мероприятия. Каждая школа подготовила стенд с традиционными угощениями, отражающими национальные особенности района. На столах были различные блюда национальной кухни – любой желающий мог угоститься. Помимо этого, состоялся праздничный концерт с участием вокалистов и танцевальных коллективов. Для детей была подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров.

