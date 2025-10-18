https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/den-goroda-kak-gal-otmetil-svoe-93-letie-1058383876.html
День города: как Гал отметил свое 93-летие
День города: как Гал отметил свое 93-летие
Во второй четверти XIX века было основано поселение на месте современного города Гала 18.10.2025, Sputnik Абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/11/1058380104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5608a7de40e7b3f5284b4b804d13d31a.jpg
День города отметили в Гале 17 октября. На площади у администрации района состоялись праздничные мероприятия. Каждая школа подготовила стенд с традиционными угощениями, отражающими национальные особенности района. На столах были различные блюда национальной кухни – любой желающий мог угоститься. Помимо этого, состоялся праздничный концерт с участием вокалистов и танцевальных коллективов. Для детей была подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров.
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/11/1058380104_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd5018fc1ea99520911b2122859a6881.jpg
Во второй четверти XIX века было основано поселение на месте современного города Гала
День города отметили в Гале 17 октября. На площади у администрации района состоялись праздничные мероприятия.
Каждая школа подготовила стенд с традиционными угощениями, отражающими национальные особенности района. На столах были различные блюда национальной кухни – любой желающий мог угоститься.
Помимо этого, состоялся праздничный концерт с участием вокалистов и танцевальных коллективов. Для детей была подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Город Гал отметил свое 93-летие.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Поселение на месте современного города основали во второй четверти XIX века.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Впервые населенный пункт появился на картах 1842–1845 годов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В 1932 году Гал получил статус города.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Там построили предприятия - две чайные фабрики, эфиромасличный завод и другие.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На праздновании Дня города было изобилие национальных блюд.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многочисленные гости мероприятия с удовольствием их пробовали.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Территория перед администрацией района была украшена по-праздничному.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зрителей радовали выступления танцевальных коллективов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здесь организовали и сельскохозяйственную ярмарку
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фермеры района привезли в город свою продукцию.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Процесс приготовления шашлыка на праздновании Дня города.
© telegram SputnikAbkhazia / Перейти в фотобанк
В мероприятии приняли участие жители всех сел района.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На праздновании Дня города организовали и местную "Брехаловку".
© Sputnik / Томас Тхайцук
День города прошел в веселой и праздничной атмосфере.
