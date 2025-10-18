День города: как Гал отметил свое 93-летие

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
К эфиру
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
День города отметили в Гале 17 октября. На площади у администрации района состоялись праздничные мероприятия. Каждая школа подготовила стенд с традиционными угощениями, отражающими национальные особенности района. На столах были различные блюда национальной кухни – любой желающий мог угоститься. Помимо этого, состоялся праздничный концерт с участием вокалистов и танцевальных коллективов. Для детей была подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров.
абхазия
гал
фото , мультимедиа, абхазия, фото, гал
13:19 18.10.2025
Во второй четверти XIX века было основано поселение на месте современного города Гала
День города отметили в Гале 17 октября. На площади у администрации района состоялись праздничные мероприятия.
Каждая школа подготовила стенд с традиционными угощениями, отражающими национальные особенности района. На столах были различные блюда национальной кухни – любой желающий мог угоститься.
Помимо этого, состоялся праздничный концерт с участием вокалистов и танцевальных коллективов. Для детей была подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Город Гал отметил свое 93-летие.

Город Гал отметил свое 93-летие. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Город Гал отметил свое 93-летие.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поселение на месте современного города основали во второй четверти XIX века.

Поселение на месте современного города основали во второй четверти XIX века. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поселение на месте современного города основали во второй четверти XIX века.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые населенный пункт появился на картах 1842–1845 годов.

Впервые населенный пункт появился на картах 1842–1845 годов. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые населенный пункт появился на картах 1842–1845 годов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1932 году Гал получил статус города.

В 1932 году Гал получил статус города. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1932 году Гал получил статус города.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Там построили предприятия - две чайные фабрики, эфиромасличный завод и другие.

Там построили предприятия - две чайные фабрики, эфиромасличный завод и другие. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Там построили предприятия - две чайные фабрики, эфиромасличный завод и другие.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздновании Дня города было изобилие национальных блюд.

На праздновании Дня города было изобилие национальных блюд. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздновании Дня города было изобилие национальных блюд.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многочисленные гости мероприятия с удовольствием их пробовали.

Многочисленные гости мероприятия с удовольствием их пробовали. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многочисленные гости мероприятия с удовольствием их пробовали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Территория перед администрацией района была украшена по-праздничному.

Территория перед администрацией района была украшена по-праздничному. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Территория перед администрацией района была украшена по-праздничному.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрителей радовали выступления танцевальных коллективов.

Зрителей радовали выступления танцевальных коллективов. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрителей радовали выступления танцевальных коллективов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь организовали и сельскохозяйственную ярмарку

Здесь организовали и сельскохозяйственную ярмарку - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь организовали и сельскохозяйственную ярмарку

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фермеры района привезли в город свою продукцию.

Фермеры района привезли в город свою продукцию. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фермеры района привезли в город свою продукцию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Процесс приготовления шашлыка на праздновании Дня города.

Процесс приготовления шашлыка на праздновании Дня города. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Процесс приготовления шашлыка на праздновании Дня города.

© telegram SputnikAbkhazia / Перейти в фотобанк

В мероприятии приняли участие жители всех сел района.

В мероприятии приняли участие жители всех сел района. - Sputnik Абхазия
13/15
© telegram SputnikAbkhazia
/
Перейти в фотобанк

В мероприятии приняли участие жители всех сел района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздновании Дня города организовали и местную "Брехаловку".

На праздновании Дня города организовали и местную &quot;Брехаловку&quot;. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздновании Дня города организовали и местную "Брехаловку".

© Sputnik / Томас Тхайцук

День города прошел в веселой и праздничной атмосфере.

День города прошел в веселой и праздничной атмосфере. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

День города прошел в веселой и праздничной атмосфере.

