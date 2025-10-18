https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/sredstva-pvo-za-noch-sbili-41-ukrainskiy-bpla-nad-rossiey-1058394674.html
Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский БпЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский БпЛА над Россией
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов. 18.10.2025
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Средства ПВО России за ночь сбили 41 украинский БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Над Брянской областью уничтожили 12 дронов, над Черным морем - шесть.

По пять беспилотников сбили над Калужской областью и Башкортостаном, три - над Подмосковьем.

По два БпЛА уничтожили над Белгородской и Орловской областями, по 1 - над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями.
Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский БпЛА над Россией
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Средства ПВО России за ночь сбили 41 украинский БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Над Брянской областью уничтожили 12 дронов, над Черным морем - шесть.
По пять беспилотников сбили над Калужской областью и Башкортостаном, три - над Подмосковьем.
По два БпЛА уничтожили над Белгородской и Орловской областями, по 1 - над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями.