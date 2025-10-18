https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/sredstva-pvo-za-noch-sbili-41-ukrainskiy-bpla-nad-rossiey-1058394674.html

Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский БпЛА над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский БпЛА над Россией

Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов.

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Средства ПВО России за ночь сбили 41 украинский БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.По пять беспилотников сбили над Калужской областью и Башкортостаном, три - над Подмосковьем.По два БпЛА уничтожили над Белгородской и Орловской областями, по 1 - над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями.

россия, украина, новости, министерство обороны рф