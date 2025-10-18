Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский БпЛА над Россией

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны Арбџьармчқәа роператив-тактикатә ҽазыҟаҵарақәа рлахәыла иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭатәи абжьаратә азанааҭтә ҵараиурҭа: аиҳабы иҿцәажәара
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:33
16 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақалақь иалоу аҩнатә ԥстәқәа рызҵаара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Гал отмечает 93-ю годовщину со дня основания: интервью с жителем
14:33
6 мин
Радио
Общий цивилизационный путь Абхазии и России: круглый стол в АГУ
14:40
7 мин
Радио
Эльвира Тодуа о женском футболе, победе в Кубке России и об Абхазии
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсни Урыстәылеи: азеиԥш цивилизациатә мҩа»: аҵараауаа еидызкылаз астол гьежь хыркәшоуп
18:03
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:14
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсни Урыстәылеи: азеиԥш цивилизациатә мҩа»: аҵараауаа еидызкылаз астол гьежь хыркәшоуп
21:03
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:14
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Средства ПВО России за ночь сбили 41 украинский БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.По пять беспилотников сбили над Калужской областью и Башкортостаном, три - над Подмосковьем.По два БпЛА уничтожили над Белгородской и Орловской областями, по 1 - над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями.
09:00 18.10.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Средства ПВО России за ночь сбили 41 украинский БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Над Брянской областью уничтожили 12 дронов, над Черным морем - шесть.
По пять беспилотников сбили над Калужской областью и Башкортостаном, три - над Подмосковьем.
По два БпЛА уничтожили над Белгородской и Орловской областями, по 1 - над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями.
