Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу

В октябре произошли уже две магнитных бури: в начале месяца с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября. 18.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Причина бурь — вспышки на солнце. Они приводят к ухудшению работы энергосистем и систем навигации, влияют на пути миграции животных и птиц. Однозначного ответа на то, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

