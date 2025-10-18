Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны Арбџьармчқәа роператив-тактикатә ҽазыҟаҵарақәа рлахәыла иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭатәи абжьаратә азанааҭтә ҵараиурҭа: аиҳабы иҿцәажәара
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:33
16 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақалақь иалоу аҩнатә ԥстәқәа рызҵаара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Гал отмечает 93-ю годовщину со дня основания: интервью с жителем
14:33
6 мин
Радио
Общий цивилизационный путь Абхазии и России: круглый стол в АГУ
14:40
7 мин
Радио
Эльвира Тодуа о женском футболе, победе в Кубке России и об Абхазии
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсни Урыстәылеи: азеиԥш цивилизациатә мҩа»: аҵараауаа еидызкылаз астол гьежь хыркәшоуп
18:03
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:14
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсни Урыстәылеи: азеиԥш цивилизациатә мҩа»: аҵараауаа еидызкылаз астол гьежь хыркәшоуп
21:03
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:14
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро на Sputnik
13:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/tretya-za-oktyabr-magnitnaya-burya-nachalas-v-subbotu-1058402691.html
Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу
Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу
Sputnik Абхазия
В октябре произошли уже две магнитных бури: в начале месяца с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября. 18.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-18T19:38+0300
2025-10-18T19:38+0300
новости
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0a/1056815750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_462a4c77a703f1b1fd1f90eb671b25fc.jpg
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Причина бурь — вспышки на солнце. Они приводят к ухудшению работы энергосистем и систем навигации, влияют на пути миграции животных и птиц. Однозначного ответа на то, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250915/1057539452.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0a/1056815750_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_bc8c860e2da49abe2ca383b8497acf6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, в мире
новости, в мире

Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу

19:38 18.10.2025
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Сочи
Повседневная жизнь в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В октябре произошли уже две магнитных бури: в начале месяца с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Уточняется, что геомагнитная обстановка стабилизируется к середине дня 20 октября, после этого ожидается недельное затишье.
Причина бурь — вспышки на солнце. Они приводят к ухудшению работы энергосистем и систем навигации, влияют на пути миграции животных и птиц. Однозначного ответа на то, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Облака на фоне закатного солнца в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2025
Самая сильная магнитная буря за три месяца отмечена на Земле
15 сентября, 09:40
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0