https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/tretya-za-oktyabr-magnitnaya-burya-nachalas-v-subbotu-1058402691.html
Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу
Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу
Sputnik Абхазия
В октябре произошли уже две магнитных бури: в начале месяца с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября. 18.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-18T19:38+0300
2025-10-18T19:38+0300
2025-10-18T19:38+0300
новости
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0a/1056815750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_462a4c77a703f1b1fd1f90eb671b25fc.jpg
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Причина бурь — вспышки на солнце. Они приводят к ухудшению работы энергосистем и систем навигации, влияют на пути миграции животных и птиц. Однозначного ответа на то, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250915/1057539452.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0a/1056815750_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_bc8c860e2da49abe2ca383b8497acf6d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире
Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу
В октябре произошли уже две магнитных бури: в начале месяца с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Третья за октябрь магнитная буря началась в субботу, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Уточняется, что геомагнитная обстановка стабилизируется к середине дня 20 октября, после этого ожидается недельное затишье.
Причина бурь — вспышки на солнце. Они приводят к ухудшению работы энергосистем и систем навигации, влияют на пути миграции животных и птиц. Однозначного ответа на то, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.