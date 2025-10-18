https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/valeriya-delba-vystupila-v-shou-nu-ka-vse-vmeste-1058397944.html
Новости
ru_AB
13:59 18.10.2025 (обновлено: 14:00 18.10.2025)
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Певица из Абхазии Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1".
Она исполнила песню Анджелики Варум "Сумасшедшая".
Делба не прошла в полуфинал - ей необходимо было набрать 89 из 100 голосов жюри, она сумела набрать 88.
Эксперты - Алсу, Сергей Лазарев и Николай Басков, отметили ее хорошие вокальные данные и волнение, дали советы по подбору репертуара.
Валерии Делба 21 год, она родилась в Сухуме, она окончила Московский государственный институт культуры (МГИК), в этом году поступила в него на магистратуру.