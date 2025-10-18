Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны Арбџьармчқәа роператив-тактикатә ҽазыҟаҵарақәа рлахәыла иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭатәи абжьаратә азанааҭтә ҵараиурҭа: аиҳабы иҿцәажәара
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:33
16 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақалақь иалоу аҩнатә ԥстәқәа рызҵаара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Гал отмечает 93-ю годовщину со дня основания: интервью с жителем
14:33
6 мин
Радио
Общий цивилизационный путь Абхазии и России: круглый стол в АГУ
14:40
7 мин
Радио
Эльвира Тодуа о женском футболе, победе в Кубке России и об Абхазии
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсни Урыстәылеи: азеиԥш цивилизациатә мҩа»: аҵараауаа еидызкылаз астол гьежь хыркәшоуп
18:03
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:14
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсни Урыстәылеи: азеиԥш цивилизациатә мҩа»: аҵараауаа еидызкылаз астол гьежь хыркәшоуп
21:03
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал амш азгәарҭоит иахьа: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:14
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии продолжают исследовать пещеры: разговор со спелеологом
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/valeriya-delba-vystupila-v-shou-nu-ka-vse-vmeste-1058397944.html
Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Sputnik Абхазия
Делба не смогла пройти в полуфинал, так не добрала один голос жюри. 18.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-18T13:59+0300
2025-10-18T14:00+0300
абхазия
новости
музыка
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/12/1058397780_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_0da9400e517971bbf0ac9501ba5d4219.jpg
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Певица из Абхазии Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1".Она исполнила песню Анджелики Варум "Сумасшедшая".Делба не прошла в полуфинал - ей необходимо было набрать 89 из 100 голосов жюри, она сумела набрать 88.Эксперты - Алсу, Сергей Лазарев и Николай Басков, отметили ее хорошие вокальные данные и волнение, дали советы по подбору репертуара. Валерии Делба 21 год, она родилась в Сухуме, она окончила Московский государственный институт культуры (МГИК), в этом году поступила в него на магистратуру.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/1057616820.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/12/1058397780_135:0:1146:758_1920x0_80_0_0_20a63dad7723a69e308c7e9f5720f6a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, музыка, культура
абхазия, новости, музыка, культура

Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!"

13:59 18.10.2025 (обновлено: 14:00 18.10.2025)
© Video screenshotВалерия Делба
Валерия Делба - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2025
© Video screenshot
Подписаться
Делба не смогла пройти в полуфинал, так не добрала один голос жюри.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Певица из Абхазии Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1".
Она исполнила песню Анджелики Варум "Сумасшедшая".
Делба не прошла в полуфинал - ей необходимо было набрать 89 из 100 голосов жюри, она сумела набрать 88.
Эксперты - Алсу, Сергей Лазарев и Николай Басков, отметили ее хорошие вокальные данные и волнение, дали советы по подбору репертуара.

Валерии Делба 21 год, она родилась в Сухуме, она окончила Московский государственный институт культуры (МГИК), в этом году поступила в него на магистратуру.
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 17.09.2025
Валерия Делба: проект "ШОУАБХАЗИИ" вселил уверенность и силы двигаться дальше
17 сентября, 22:46
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0