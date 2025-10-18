https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/valeriya-delba-vystupila-v-shou-nu-ka-vse-vmeste-1058397944.html

Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Sputnik Абхазия

Делба не смогла пройти в полуфинал, так не добрала один голос жюри. 18.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-18T13:59+0300

2025-10-18T13:59+0300

2025-10-18T14:00+0300

абхазия

новости

музыка

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/12/1058397780_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_0da9400e517971bbf0ac9501ba5d4219.jpg

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Певица из Абхазии Валерия Делба выступила в шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1".Она исполнила песню Анджелики Варум "Сумасшедшая".Делба не прошла в полуфинал - ей необходимо было набрать 89 из 100 голосов жюри, она сумела набрать 88.Эксперты - Алсу, Сергей Лазарев и Николай Басков, отметили ее хорошие вокальные данные и волнение, дали советы по подбору репертуара. Валерии Делба 21 год, она родилась в Сухуме, она окончила Московский государственный институт культуры (МГИК), в этом году поступила в него на магистратуру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/1057616820.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, музыка, культура