https://sputnik-abkhazia.ru/20251018/zachem-nuzhny-peregovory-putina-s-trampom-1058395317.html

Зачем нужны переговоры Путина с Трампом

Зачем нужны переговоры Путина с Трампом

Sputnik Абхазия

Этот вопрос уже не риторический. По итогам переговоров на Аляске его вполне могут задать те, кто ждал от тех переговоров прорыва. 18.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-18T15:47+0300

2025-10-18T15:47+0300

2025-10-18T15:51+0300

мнение

авторы

колумнисты

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/10/1056950173_0:73:3382:1975_1920x0_80_0_0_f69e2c6599b941aed448d4ced92787b0.jpg

Мирного соглашения, международной конференции по условиям прекращения боевых действий и подписанию этого соглашения и так далее, пишет Александр Носович для РИА Новости.За вычетом этого дипломатического сдвига после Анкориджа все как шло, так и идет. Стратегия истощения Украины работает, продолжается война на износ, Европа погружается во внутренние проблемы и не может эффективно помогать режиму Зеленского, Америка аккуратно и неочевидно для союзников выходит из бесперспективного провалившегося проекта.Задача Кремля, договорившегося с Белым домом о новой встрече двух президентов, не в том, чтобы все переломить, изменить, а в том, чтобы сохранить нынешние тенденции и динамику. Для этого надо принимать во внимание и характер президента США, и контекст (внутренний и международный), в котором он работает.По Украине Дональду Трампу не нужна системная упорная работа, нацеленная на то, чтобы навсегда устранить доведший до большой войны конфликтный потенциал, скопившейся вокруг этой страны. Она нужна нам. Трампу нужен быстрый и яркий пиар-эффект — а дальше хоть трава не расти. Чтобы подтвердить свои претензии на роль главного миротворца. Чтобы выполнить предвыборное обещание закончить войну Байдена. Чтобы утвердить статус лидера Западного мира, небесспорный на данный момент.Встреча на Аляске показала, что при общей стратегической цели — достижение мира — тактические задачи Кремля и Белого дома не совпадают. При этом Трампу выгоднее налаживать работу по урегулированию конфликта, чем давить на Путина и идти на обострение, иначе Америку заново затянут в войну. Никакой работы, как известно, налажено не было — стамбульские переговоры России и Украины тихо умерли, другие переговорные форматы и не родились.Вместо мирного процесса Трамп постепенно стал снова требовать простого и быстрого результата. Сторонники войны начали этим пользоваться и втягивать президента США в войну на стороне Украины. Вершиной этой тенденции стала история с "Томагавками". После их поставок война Байдена точно превратилась бы в войну Трампа.Новая встреча президентов России и США нужна — в том числе чтобы указать Трампу на это, а также на все политические последствия для него от втягивания в чужую войну. Плюс стимулировать безусловно благотворный миротворческий порыв и попытаться сделать так, чтобы он вылился во что-то практически полезное для дела мира. Если получится — отлично, значит задачи России на Украине будут решены быстрее с привлечением дипломатических методов. Если не получится — они все равно будут решены, а дипломатия поможет тому, чтобы России не мешали их решать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/1058361649.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/ultimatum-trampa-vse-gotovy-soglasitsya-nikto-ne-gotov-vypolnyat-1058006738.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Носович https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036754292_540:0:2588:2048_100x100_80_0_0_e30c2084de8c76cc40811b05ac215f7b.jpg

Александр Носович https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036754292_540:0:2588:2048_100x100_80_0_0_e30c2084de8c76cc40811b05ac215f7b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Носович https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036754292_540:0:2588:2048_100x100_80_0_0_e30c2084de8c76cc40811b05ac215f7b.jpg

мнение, авторы, колумнисты, россия, сша, владимир путин, дональд трамп