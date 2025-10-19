https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/abkhazskie-tayboksery-stali-prizerami-turnira-kubok-kavkaza-v-rostove-na-donu-1058410995.html
Абхазские тайбоксеры стали призерами турнира "Кубок Кавказа" в Ростове-на-Дону
Все спортсмены отобрались в первенство России, Нестор Гадлия, завоевавший "золото", выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Абхазские тайбоксеры стали призерами всероссийского турнира "Кубок Кавказа" в Ростове-на-Дону, сообщили в Госкомспорта.Победителями турнира стали Нестор Гадлия, выступавший в весовой категории 60 килограммов, и Леон Палба — в весовой категории более 71 килограмма. Серебряными призерами стали Артем Хачатрян, Гавриил Паттака, Сандро Цвижба. "Бронзу" завоевали Давид Минасян, Гайдар и Эдгар Микаелян. Тренер Давида Минасяна - Владимир Дымнич, остальных спортсменов готовил Теймураз Гергедава.
Все спортсмены отобрались в первенство России, Нестор Гадлия, завоевавший "золото", выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik.
Абхазские тайбоксеры стали призерами всероссийского турнира "Кубок Кавказа" в Ростове-на-Дону, сообщили
в Госкомспорта.
Всего спортсмены из республики завоевали 8 медалей.
Победителями турнира стали Нестор Гадлия, выступавший в весовой категории 60 килограммов, и Леон Палба — в весовой категории более 71 килограмма.
Серебряными призерами стали Артем Хачатрян, Гавриил Паттака, Сандро Цвижба. "Бронзу" завоевали Давид Минасян, Гайдар и Эдгар Микаелян.
Тренер Давида Минасяна - Владимир Дымнич, остальных спортсменов готовил Теймураз Гергедава.