Абхазские тайбоксеры стали призерами турнира "Кубок Кавказа" в Ростове-на-Дону

Абхазские тайбоксеры стали призерами турнира "Кубок Кавказа" в Ростове-на-Дону

Все спортсмены отобрались в первенство России, Нестор Гадлия, завоевавший "золото", выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Абхазские тайбоксеры стали призерами всероссийского турнира "Кубок Кавказа" в Ростове-на-Дону, сообщили в Госкомспорта.Победителями турнира стали Нестор Гадлия, выступавший в весовой категории 60 килограммов, и Леон Палба — в весовой категории более 71 килограмма. Серебряными призерами стали Артем Хачатрян, Гавриил Паттака, Сандро Цвижба. "Бронзу" завоевали Давид Минасян, Гайдар и Эдгар Микаелян. Тренер Давида Минасяна - Владимир Дымнич, остальных спортсменов готовил Теймураз Гергедава.

