Исследовать подземный мир: как спелеологи раскрывают тайны абхазских пещер

Российские спелеологи несколько лет проводят экспедиции на Бзыбском хребте, чтобы изучить устройство подземного мира и открывать новые участки пещер, в которых...

Российские спелеологи несколько лет проводят экспедиции на Бзыбском хребте, чтобы изучить устройство подземного мира и открывать новые участки пещер, в которых не бывали люди десятилетиями. "Наш проект стартовал два года назад. С тех пор прошло уже три экспедиции, и мы рассчитываем, что работа продолжится ещё много лет, потому что пещер в Абхазии огромное количество, и ежегодно открываются новые участки, неизвестные ранее", — рассказал руководитель экспедиции Российского союза спелеологов Сергей Левашов. По словам Левашова, цель экспедиций — не рекорды по глубине или спортивный интерес, а изучение устройства подземного мира и поиск археологических следов. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

