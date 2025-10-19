Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Исследовать подземный мир: как спелеологи раскрывают тайны абхазских пещер
Исследовать подземный мир: как спелеологи раскрывают тайны абхазских пещер
Sputnik Абхазия
Российские спелеологи несколько лет проводят экспедиции на Бзыбском хребте, чтобы изучить устройство подземного мира и открывать новые участки пещер, в которых... 19.10.2025, Sputnik Абхазия
Российские спелеологи несколько лет проводят экспедиции на Бзыбском хребте, чтобы изучить устройство подземного мира и открывать новые участки пещер, в которых не бывали люди десятилетиями. "Наш проект стартовал два года назад. С тех пор прошло уже три экспедиции, и мы рассчитываем, что работа продолжится ещё много лет, потому что пещер в Абхазии огромное количество, и ежегодно открываются новые участки, неизвестные ранее", — рассказал руководитель экспедиции Российского союза спелеологов Сергей Левашов. По словам Левашова, цель экспедиций — не рекорды по глубине или спортивный интерес, а изучение устройства подземного мира и поиск археологических следов. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Исследовать подземный мир: как спелеологи раскрывают тайны абхазских пещер

19:52 19.10.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Российские спелеологи несколько лет проводят экспедиции на Бзыбском хребте, чтобы изучить устройство подземного мира и открывать новые участки пещер, в которых не бывали люди десятилетиями.
"Наш проект стартовал два года назад. С тех пор прошло уже три экспедиции, и мы рассчитываем, что работа продолжится ещё много лет, потому что пещер в Абхазии огромное количество, и ежегодно открываются новые участки, неизвестные ранее", — рассказал руководитель экспедиции Российского союза спелеологов Сергей Левашов. По словам Левашова, цель экспедиций — не рекорды по глубине или спортивный интерес, а изучение устройства подземного мира и поиск археологических следов.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
