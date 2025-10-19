Исследовать подземный мир: как спелеологи раскрывают тайны абхазских пещер

https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/issledovat-podzemnyy-mir-kak-speleologi-raskryvayut-tayny-abkhazskikh-pescher---1058406038.html
Российские спелеологи несколько лет проводят экспедиции на Бзыбском хребте, чтобы изучить устройство подземного мира и открывать новые участки пещер, в которых не бывали люди десятилетиями. "Наш проект стартовал два года назад. С тех пор прошло уже три экспедиции, и мы рассчитываем, что работа продолжится ещё много лет, потому что пещер в Абхазии огромное количество, и ежегодно открываются новые участки, неизвестные ранее", — рассказал руководитель экспедиции Российского союза спелеологов Сергей Левашов. По словам Левашова, цель экспедиций — не рекорды по глубине или спортивный интерес, а изучение устройства подземного мира и поиск археологических следов. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
"Наш проект стартовал два года назад. С тех пор прошло уже три экспедиции, и мы рассчитываем, что работа продолжится ещё много лет, потому что пещер в Абхазии огромное количество, и ежегодно открываются новые участки, неизвестные ранее", — рассказал руководитель экспедиции Российского союза спелеологов Сергей Левашов. По словам Левашова, цель экспедиций — не рекорды по глубине или спортивный интерес, а изучение устройства подземного мира и поиск археологических следов.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.