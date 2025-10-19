https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/mir-spryatannyy-ot-chuzhikh-glaz-zachem-rossiyskie-speleologi-izuchayut-abkhazskie-peschery-1058406978.html

Мир, спрятанный от чужих глаз: зачем российские спелеологи изучают абхазские пещеры

В Абхазии находятся самые глубокие пещеры мира — Крубера и Веревкина. 19.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Российские спелеологи несколько лет проводят экспедиции на Бзыбском хребте, чтобы изучить устройство подземного мира и открывать новые участки пещер, в которых не бывали люди десятилетиями, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель экспедиции Российского союза спелеологов Сергей Левашев.По словам Левашова, цель экспедиций — не рекорды по глубине или спортивный интерес, а изучение устройства подземного мира и поиск археологических следов. "Даже небольшая пещера может оказаться ценной — например, если в ней обнаружены следы пребывания древних людей или наскальные рисунки. Кроме того, полученные данные помогают техническим службам. Мы изучаем подземное течение реки, которая впадает в Бзып в районе ГЭС. Без понимания подземных процессов невозможно прогнозировать работу гидроэлектростанций", — пояснил Левашев. По его словам, местные жители все чаще обращаются к экспедиции с просьбой исследовать пещеры рядом с их селом. "Пещеры — визитная карточка Абхазии и потенциальный туристический объект. Для удаленных деревень это может стать источником развития и новых рабочих мест", — уверен спелеолог. Он добавил, что все отчеты об экспедициях получают абхазские экологи. "Пещеры — крайне хрупкая экосистема. Туристы без опыта могут ломать натечные образования и оставлять мусор. Мы фиксируем данные, передаем их в Госкомитет по экологии, чтобы сохранять баланс и безопасно развивать туризм", — добавил руководитель экспедиции. Также спелеологи часто находят в пещерах следы древних цивилизаций - каменные стены, наконечники стрел. Все эти данные также фиксируются и передаются соответствующим ведомствам. Левашев подчеркнул, что карстовый рельеф Абхазии очень чувствителен: изменения климата, таяние ледников и вырубка лесов могут повлиять на подземные воды, пересушить источники или вызвать подтопления. Интерес к пещерам огромный, и многие иностранные исследователи приезжают в Абхазию для их изучения. "Туристам зачастую интереснее попасть в "дикие" пещеры с проводником — это безопасно, недорого и увлекательно. Данные экспедиций помогают местным властям развивать небольшие туристические объекты", — добавил Левашов. По его словам, погружение в пещеру похоже на полет в космос: "В пещере нет дня и ночи, нет привычных звуков. Там человек остаётся наедине с собой, появляется внутреннее равновесие. После таких экспедиций люди по-другому смотрят на привычные трудности". Следующая экспедиция состоится через полтора месяца, а летом планируется большая экспедиция на Бзыбском хребте.

