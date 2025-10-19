https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/molodezhnaya-politika-v-abkhazii-chem-interesuetsya-naselenie-1058409798.html
Молодежная политика в Абхазии: чем интересуется население
Результаты соцопроса, проведенного учеными АГУ и МГУ, показали важность духовно-нравственного воспитания, заявила в интервью радио Sputnik социолог, доцент МГУ Мария Филь. "Чем дальше человек по возрасту от молодежной среды, тем чаще у него складывается свое субъективное представление. Сама молодежь более активно реагирует на предложенный нами опросник. Если мы возьмем такой пункт нашего исследования, как потребность в единой молодежной организации, то молодежь эту тему поддерживают гораздо ярче и мощнее, чем другие слои населения", - пояснила она. Лаборатория социологических исследований изучает актуальные потребности жителей Абхазии посредством проведения социологических исследований. В сентябре в лаборатории были проведены исследования, которые выявляют мнение жителей страны о молодежной политике и работе молодежных организаций.
