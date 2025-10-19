https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/molodezhnaya-politika-v-abkhazii-chem-interesuetsya-naselenie-1058409798.html

Молодежная политика в Абхазии: чем интересуется население

Молодежная политика в Абхазии: чем интересуется население

Sputnik Абхазия

Результаты соцопроса, проведенного учеными АГУ и МГУ, показали важность духовно-нравственного воспитания, заявила в интервью радио Sputnik социолог, доцент МГУ... 19.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-19T14:58+0300

2025-10-19T14:58+0300

2025-10-19T14:58+0300

в абхазии

абхазия

новости

социология

мультимедиа

видео

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/13/1058406560_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f87657e9636e318af8a692c20b9873f6.jpg

Результаты соцопроса, проведенного учеными АГУ и МГУ, показали важность духовно-нравственного воспитания, заявила в интервью радио Sputnik социолог, доцент МГУ Мария Филь. "Чем дальше человек по возрасту от молодежной среды, тем чаще у него складывается свое субъективное представление. Сама молодежь более активно реагирует на предложенный нами опросник. Если мы возьмем такой пункт нашего исследования, как потребность в единой молодежной организации, то молодежь эту тему поддерживают гораздо ярче и мощнее, чем другие слои населения", - пояснила она. Лаборатория социологических исследований изучает актуальные потребности жителей Абхазии посредством проведения социологических исследований. В сентябре в лаборатории были проведены исследования, которые выявляют мнение жителей страны о молодежной политике и работе молодежных организаций.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, социология, мультимедиа, видео, видео