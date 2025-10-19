https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/son-muzykanta-konkurs-laboratoriyu-alisy-gitsba-obsudili-v-sputnik-1058411559.html

Сон музыканта: конкурс-лабораторию Алисы Гицба обсудили в Sputnik

Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба прошел в 2022 году, с тех пор он проводится ежегодно. 19.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Пресс-конференция, посвященная финальному этапу IV международного конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка — диалог без расстояний и границ" прошла в пресс-центре Sputnik в воскресенье, 19 октября.Оперная певица, Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба рассказала, что конкурс претерпел трансформацию - в нем появились новые номинации."Я знаю точно, что в музыкальных театрах страны есть большой дефицит пианистов, которые могут полноценно работать в театре с дирижером, которые знают всю партитуру, могут помочь певцу с речитативами", — пояснила Гицба.Высокий уровень конкурса отметила телеведущая, автор программ и продюсер Виктория Фернандес. Она отметила, что расширяется и география конкурса — в этом году в нем участвуют артисты из Латинской Америки. Одним из уникальных аспектов проекта Фернандес назвала то, что молодые исполнители будут иметь возможность выступить в сопровождении оркестра. Это дорогостоящее удовольствие, которым может похвастаться не каждый конкурс — на Западе, например, это большая редкость. Заслуженный артист России, худрук Театра оперы и балета Башкортостана Аскар Абдразаков отметил, что конкурс Алисы Гицба приобретает большую силу. Подобные проекты он сравнил с Олимпийскими играми для артистов."Я впервые участвую в этом конкурса (в качестве члена жюри – прим.) и я вижу, насколько заряжена атмосфера среди участников, потому что борьба такая серьезная, и каждый борется за каждый выход на сцену", - считает он.Советник президента Абхазии Белла Агрба подчеркнула, что конкурс-лаборатория вносит прогресс в развитие музыкальной культуры в международном формате, так как с каждым годом число представителей разных стран, участвующих в нем, растет."Именно благодаря этому конкурсу мы понимаем, что музыка действительно не имеет ни границ, ни расстояний и носит долгосрочный характер в формате искусства. Она является связующим звеном между государствами, может прокладывать мосты дружбы", - добавила она.Конкурс-лаборатория Алисы Гицба пройдет на двух площадках — в Москве и Сухуме. Гала-концерт запланирован на 23 октября и состоится в Абхазской госфилармонии. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.

