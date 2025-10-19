https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/unikalnye-vozmozhnosti-kak-proydet-final-konkursa-laboratorii-alisy-gitsba-1058417103.html

Уникальные возможности: как пройдет финал конкурса-лаборатории Алисы Гицба

Уникальные возможности: как пройдет финал конкурса-лаборатории Алисы Гицба

Гала-концерт конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка — диалог без расстояний и границ" пройдет в Абхазской госфилармонии 23 октября.

Финальный этап IV международного конкурса-лаборатории "Музыка — диалог без расстояний и границ" Алисы Гицба стал темой пресс-конференции в информационном агентстве Sputnik Абхазия. Как отметила автор проекта, Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба, впервые в конкурсе появились такие номинации, как "Камерное вокальное исполнительство" и "Искусство аккомпанемента". Такое решение она объяснила высоким запросом на исполнителей в этом музыкальном направлении. Участник пресс-конференции подчеркнули высокий уровень конкурса, который продолжает расти из года в года. Кроме того, география стран-участниц также расширяется. Конкурс-лаборатория Алисы Гицба пройдет на двух площадках — в Сухуме и в Москве. Гала-концерт запланирован на 23 октября и состоится в Абхазской госфилармонии. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.

