https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/unikalnye-vozmozhnosti-kak-proydet-final-konkursa-laboratorii-alisy-gitsba-1058417103.html
Уникальные возможности: как пройдет финал конкурса-лаборатории Алисы Гицба
Уникальные возможности: как пройдет финал конкурса-лаборатории Алисы Гицба
Sputnik Абхазия
Гала-концерт конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка — диалог без расстояний и границ" пройдет в Абхазской госфилармонии 23 октября. 19.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-19T21:50+0300
2025-10-19T21:50+0300
2025-10-19T23:50+0300
пресс-центр
абхазия
новости
музыка
искусство
видео
мультимедиа
алиса гицба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/13/1058410778_8:0:1274:712_1920x0_80_0_0_c9d8ee99ce043aec706a5d251b16cd60.jpg
Финальный этап IV международного конкурса-лаборатории "Музыка — диалог без расстояний и границ" Алисы Гицба стал темой пресс-конференции в информационном агентстве Sputnik Абхазия. Как отметила автор проекта, Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба, впервые в конкурсе появились такие номинации, как "Камерное вокальное исполнительство" и "Искусство аккомпанемента". Такое решение она объяснила высоким запросом на исполнителей в этом музыкальном направлении. Участник пресс-конференции подчеркнули высокий уровень конкурса, который продолжает расти из года в года. Кроме того, география стран-участниц также расширяется. Конкурс-лаборатория Алисы Гицба пройдет на двух площадках — в Сухуме и в Москве. Гала-концерт запланирован на 23 октября и состоится в Абхазской госфилармонии. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/13/1058410778_166:0:1115:712_1920x0_80_0_0_3af7164055c2bfb0aaa816fc373cc5f9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, музыка, искусство, видео, мультимедиа, алиса гицба, видео
абхазия, новости, музыка, искусство, видео, мультимедиа, алиса гицба, видео
Уникальные возможности: как пройдет финал конкурса-лаборатории Алисы Гицба
21:50 19.10.2025 (обновлено: 23:50 19.10.2025)
Гала-концерт конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка — диалог без расстояний и границ" пройдет в Абхазской госфилармонии 23 октября.
Финальный этап IV международного конкурса-лаборатории "Музыка — диалог без расстояний и границ" Алисы Гицба стал темой пресс-конференции в информационном агентстве Sputnik Абхазия.
Как отметила автор проекта, Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба, впервые в конкурсе появились такие номинации, как "Камерное вокальное исполнительство" и "Искусство аккомпанемента". Такое решение она объяснила высоким запросом на исполнителей в этом музыкальном направлении.
Участник пресс-конференции подчеркнули высокий уровень конкурса, который продолжает расти из года в года. Кроме того, география стран-участниц также расширяется.
Конкурс-лаборатория Алисы Гицба пройдет на двух площадках — в Сухуме и в Москве. Гала-концерт запланирован на 23 октября и состоится в Абхазской госфилармонии. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.