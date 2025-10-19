https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/vybory-v-organy-mestnogo-samoupravleniya-v-abkhazii--2025-1058410172.html

Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии — 2025

Выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершились 19 октября. 19.10.2025, Sputnik Абхазия

С 23 октября до 2 ноября кандидаты смогут заниматься агитацией. Впервые в истории страны они примут участие в теледебатах. Сами выборы пройдут в Абхазии 8 ноября, гражданам предстоит избрать 161 депутата.

