https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/vybory-v-organy-mestnogo-samoupravleniya-v-abkhazii--2025-1058410172.html
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии — 2025
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии — 2025
Sputnik Абхазия
Выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершились 19 октября. 19.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-19T15:51+0300
2025-10-19T15:51+0300
2025-10-19T15:51+0300
мультимедиа
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/13/1058406215_0:82:1488:919_1920x0_80_0_0_d5d0b39f016938e7b35cb832fb5a49e0.png
С 23 октября до 2 ноября кандидаты смогут заниматься агитацией. Впервые в истории страны они примут участие в теледебатах. Сами выборы пройдут в Абхазии 8 ноября, гражданам предстоит избрать 161 депутата.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/13/1058406215_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_508a30d898248a40c3b868cba6c2179c.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, инфографика, инфографика
мультимедиа, инфографика, инфографика
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии — 2025
Выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершились 19 октября.
С 23 октября до 2 ноября кандидаты смогут заниматься агитацией. Впервые в истории страны они примут участие в теледебатах.
Сами выборы пройдут в Абхазии 8 ноября, гражданам предстоит избрать 161 депутата.