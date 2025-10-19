Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии — 2025
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии — 2025
Выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершились 19 октября.
С 23 октября до 2 ноября кандидаты смогут заниматься агитацией. Впервые в истории страны они примут участие в теледебатах. Сами выборы пройдут в Абхазии 8 ноября, гражданам предстоит избрать 161 депутата.
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии — 2025

15:51 19.10.2025
Выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершились 19 октября.
С 23 октября до 2 ноября кандидаты смогут заниматься агитацией. Впервые в истории страны они примут участие в теледебатах.
Сами выборы пройдут в Абхазии 8 ноября, гражданам предстоит избрать 161 депутата.
