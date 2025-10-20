https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/anatoliy-semenov-naznachen-trenerom-detskogo-futbolnogo-kluba-apsny-1058444828.html

Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны"

Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны"

СУХУМ, 20 окт - Sputnik.

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны".Семенов сообщил Sputnik, что планирует начать работу с организационных вопросов и выработки стратегии развития команды в зависимости от уровня подготовки детей.Он получил профильное образование в Испании и намерен применять в работе испанскую методику подготовки футболистов.По словам тренера, в работе со спортсменами акцент будет сделан на атакующий стиль игры и владение мячом.С подопечными Семенов познакомится уже завтра.

