Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны"
Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны"
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны". 20.10.2025
Семенов сообщил Sputnik, что планирует начать работу с организационных вопросов и выработки стратегии развития команды в зависимости от уровня подготовки детей.Он получил профильное образование в Испании и намерен применять в работе испанскую методику подготовки футболистов.По словам тренера, в работе со спортсменами акцент будет сделан на атакующий стиль игры и владение мячом.С подопечными Семенов познакомится уже завтра.
Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны"
21:16 20.10.2025 (обновлено: 00:23 21.10.2025)
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны".
Семенов сообщил Sputnik, что планирует начать работу с организационных вопросов и выработки стратегии развития команды в зависимости от уровня подготовки детей.
Он получил профильное образование в Испании и намерен применять в работе испанскую методику подготовки футболистов.
"Испанская методика мне очень симпатична, она близка мне по духу. Конечно, базовые элементы и упражнения будут заимствованы именно оттуда", — отметил он.
По словам тренера, в работе со спортсменами акцент будет сделан на атакующий стиль игры и владение мячом.
С подопечными Семенов познакомится уже завтра.