Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҭыԥантәи адепутатцәа ралхрақәа: Аҟәа араион алхратә комиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
7 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
13:12
18 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны атуризм аҿиашьа, ахшыҩзышьҭра зҭаху. Агәанаагара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:04
13 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Молодежь Абхазии: данные социологических исследований
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
18:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:54
6 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
21:13
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
21:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:54
6 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/anatoliy-semenov-naznachen-trenerom-detskogo-futbolnogo-kluba-apsny-1058444828.html
Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны"
Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны". 20.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-20T21:16+0300
2025-10-21T00:23+0300
в абхазии
абхазия
новости
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/17/1040464217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_764f25d627355b0efb855e75ae5beb78.jpg
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны".Семенов сообщил Sputnik, что планирует начать работу с организационных вопросов и выработки стратегии развития команды в зависимости от уровня подготовки детей.Он получил профильное образование в Испании и намерен применять в работе испанскую методику подготовки футболистов.По словам тренера, в работе со спортсменами акцент будет сделан на атакующий стиль игры и владение мячом.С подопечными Семенов познакомится уже завтра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/1058007398.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/17/1040464217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_563aa99a0c986612847ef0e1e167ac62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, футбол
абхазия, новости, футбол

Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны"

21:16 20.10.2025 (обновлено: 00:23 21.10.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Футболист с мячом
Футболист с мячом - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Анатолий Семенов назначен тренером детского футбольного клуба "Апсны".
Команды Апсны и Чертаново прибыли на Динамо - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2025
Начался набор в футбольную школу ФК "Апсны"
2 октября, 12:08
Семенов сообщил Sputnik, что планирует начать работу с организационных вопросов и выработки стратегии развития команды в зависимости от уровня подготовки детей.
Он получил профильное образование в Испании и намерен применять в работе испанскую методику подготовки футболистов.
"Испанская методика мне очень симпатична, она близка мне по духу. Конечно, базовые элементы и упражнения будут заимствованы именно оттуда", — отметил он.
По словам тренера, в работе со спортсменами акцент будет сделан на атакующий стиль игры и владение мячом.

С подопечными Семенов познакомится уже завтра.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0