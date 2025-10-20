https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/bolee-280-chelovek-budut-borotsya-za-post-deputata-v-organy-mestnogo-samoupravleniya-abkhazii-1058422687.html

Более 280 человек будут бороться за пост депутата в органы местного самоуправления Абхазии

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. 246 человек выдвинуты инициативными группами и политическими партиями на выборах в органы местного самоуправления, рассказали Sputnik в районных избирательных комиссиях.Гагрский районНа 25 мандатов в районном Собрании претендуют 49 человек. От партии "Единая Абхазия" – 10 кандидатов, от "Амцахара" – один и 38 человек от инициативных групп. В списках избирателей примерно 25 тысяч.Гудаутский районВ Гудаутское Собрание планируют избраться 50 кандидатов от 29 округов. 43 заявления подали инициативные группы, шесть – партия "Айтайра" и одно – "Единая Абхазия". Общее количество избирателей — около 25 тысяч. Сухумский район28 человек выдвинулись в Сухумском районе, которые будут претендовать на 15 депутатских мандатов, из них 18 заявлений от инициативных групп и 10 от политических партий В списках — около семи тысяч избирателей.СухумВ столице выдвинулся 41 кандидат, которые будут бороться за 19 мест в городском Собрании. 38 заявлений от инициативных групп и три от партии "Амцахара". Количество избирателей — около 40 тысяч человек.Гулрыпшский районВ Собрании района 15 мест, и за каждый мандат претендуют в среднем по два кандидата. Все 30 кандидатов от инициативных групп. Количество избирателей составляет от 11,5 до 12 тысяч.Очамчырский районВ Очамчырскую избирательную комиссию подали 54 заявления. Кандидаты претендуют на 32 депутатских места. Три кандидата от партии "Единая Абхазия", 19 от "Амцахара" и 32 заявления от инициативных групп. Избирателей — чуть более 15 тысяч человек.Ткуарчалский районВ Ткуарчалском районе за 15 депутатских мандатов будет бороться 21 человек, из них пять человек от партии "Амцахара", четыре от "Айтаайра" и шесть от инициативных групп. Избирателей в районе более шести тысяч. Галский районВ Галском районе на 11 мест в Собрание выдвинуты 12 человек. От политической партии"Амцахара" – 11, "ФНЕА" – один, инициативная группа – два. Избирателей около 1,5 тысячи. Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут 8 ноября.Этап выдвижения и регистрации кандидатов завершился 19 октября. В течение десяти дней избирательные комиссии проверят документы, поданные инициативными группами и политическими партиями. В случае отсутствия нарушений кандидатам будет выдано временное удостоверение участника выборов.

