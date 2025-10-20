Более 280 человек будут бороться за пост депутата в органы местного самоуправления Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҭыԥантәи адепутатцәа ралхрақәа: Аҟәа араион алхратә комиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
7 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
13:12
18 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны атуризм аҿиашьа, ахшыҩзышьҭра зҭаху. Агәанаагара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:04
13 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Молодежь Абхазии: данные социологических исследований
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
18:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:54
6 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
21:13
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
21:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:54
6 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/bolee-280-chelovek-budut-borotsya-za-post-deputata-v-organy-mestnogo-samoupravleniya-abkhazii-1058422687.html
Более 280 человек будут бороться за пост депутата в органы местного самоуправления Абхазии
Более 280 человек будут бороться за пост депутата в органы местного самоуправления Абхазии
Sputnik Абхазия
Выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершились 19 октября. 20.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-20T17:04+0300
2025-10-20T18:05+0300
в абхазии
абхазия
новости
выборы
выборы в местное самоуправление
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/14/1058437586_0:109:1747:1092_1920x0_80_0_0_8938979b80aadd9d23df663f21384098.png
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. 246 человек выдвинуты инициативными группами и политическими партиями на выборах в органы местного самоуправления, рассказали Sputnik в районных избирательных комиссиях.Гагрский районНа 25 мандатов в районном Собрании претендуют 49 человек. От партии "Единая Абхазия" – 10 кандидатов, от "Амцахара" – один и 38 человек от инициативных групп. В списках избирателей примерно 25 тысяч.Гудаутский районВ Гудаутское Собрание планируют избраться 50 кандидатов от 29 округов. 43 заявления подали инициативные группы, шесть – партия "Айтайра" и одно – "Единая Абхазия". Общее количество избирателей — около 25 тысяч. Сухумский район28 человек выдвинулись в Сухумском районе, которые будут претендовать на 15 депутатских мандатов, из них 18 заявлений от инициативных групп и 10 от политических партий В списках — около семи тысяч избирателей.СухумВ столице выдвинулся 41 кандидат, которые будут бороться за 19 мест в городском Собрании. 38 заявлений от инициативных групп и три от партии "Амцахара". Количество избирателей — около 40 тысяч человек.Гулрыпшский районВ Собрании района 15 мест, и за каждый мандат претендуют в среднем по два кандидата. Все 30 кандидатов от инициативных групп. Количество избирателей составляет от 11,5 до 12 тысяч.Очамчырский районВ Очамчырскую избирательную комиссию подали 54 заявления. Кандидаты претендуют на 32 депутатских места. Три кандидата от партии "Единая Абхазия", 19 от "Амцахара" и 32 заявления от инициативных групп. Избирателей — чуть более 15 тысяч человек.Ткуарчалский районВ Ткуарчалском районе за 15 депутатских мандатов будет бороться 21 человек, из них пять человек от партии "Амцахара", четыре от "Айтаайра" и шесть от инициативных групп. Избирателей в районе более шести тысяч. Галский районВ Галском районе на 11 мест в Собрание выдвинуты 12 человек. От политической партии"Амцахара" – 11, "ФНЕА" – один, инициативная группа – два. Избирателей около 1,5 тысячи. Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут 8 ноября.Этап выдвижения и регистрации кандидатов завершился 19 октября. В течение десяти дней избирательные комиссии проверят документы, поданные инициативными группами и политическими партиями. В случае отсутствия нарушений кандидатам будет выдано временное удостоверение участника выборов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/14/1058437586_74:0:1675:1201_1920x0_80_0_0_cfb996675f626fece27844bdc17572a9.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, выборы, выборы в местное самоуправление, инфографика, инфографика
абхазия, новости, выборы, выборы в местное самоуправление, инфографика, инфографика

Более 280 человек будут бороться за пост депутата в органы местного самоуправления Абхазии

17:04 20.10.2025 (обновлено: 18:05 20.10.2025)
Подписаться
Выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершились 19 октября.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. 246 человек выдвинуты инициативными группами и политическими партиями на выборах в органы местного самоуправления, рассказали Sputnik в районных избирательных комиссиях.
Выборы в органы местного самоуправления 2025 - Sputnik Абхазия
Гагрский район
На 25 мандатов в районном Собрании претендуют 49 человек. От партии "Единая Абхазия" – 10 кандидатов, от "Амцахара" – один и 38 человек от инициативных групп. В списках избирателей примерно 25 тысяч.
Гудаутский район
В Гудаутское Собрание планируют избраться 50 кандидатов от 29 округов. 43 заявления подали инициативные группы, шесть – партия "Айтайра" и одно – "Единая Абхазия". Общее количество избирателей — около 25 тысяч.
Сухумский район
28 человек выдвинулись в Сухумском районе, которые будут претендовать на 15 депутатских мандатов, из них 18 заявлений от инициативных групп и 10 от политических партий В списках — около семи тысяч избирателей.
Сухум
В столице выдвинулся 41 кандидат, которые будут бороться за 19 мест в городском Собрании. 38 заявлений от инициативных групп и три от партии "Амцахара". Количество избирателей — около 40 тысяч человек.
Гулрыпшский район
В Собрании района 15 мест, и за каждый мандат претендуют в среднем по два кандидата. Все 30 кандидатов от инициативных групп. Количество избирателей составляет от 11,5 до 12 тысяч.
Очамчырский район

В Очамчырскую избирательную комиссию подали 54 заявления. Кандидаты претендуют на 32 депутатских места. Три кандидата от партии "Единая Абхазия", 19 от "Амцахара" и 32 заявления от инициативных групп. Избирателей — чуть более 15 тысяч человек.
Ткуарчалский район

В Ткуарчалском районе за 15 депутатских мандатов будет бороться 21 человек, из них пять человек от партии "Амцахара", четыре от "Айтаайра" и шесть от инициативных групп. Избирателей в районе более шести тысяч.
Галский район

В Галском районе на 11 мест в Собрание выдвинуты 12 человек. От политической партии
"Амцахара" – 11, "ФНЕА" – один, инициативная группа – два. Избирателей около 1,5 тысячи.
Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут 8 ноября.
Этап выдвижения и регистрации кандидатов завершился 19 октября. В течение десяти дней избирательные комиссии проверят документы, поданные инициативными группами и политическими партиями. В случае отсутствия нарушений кандидатам будет выдано временное удостоверение участника выборов.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0