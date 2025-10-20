Более 280 человек будут бороться за пост депутата в органы местного самоуправления Абхазии
17:04 20.10.2025 (обновлено: 18:05 20.10.2025)
Подписаться
Выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершились 19 октября.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. 246 человек выдвинуты инициативными группами и политическими партиями на выборах в органы местного самоуправления, рассказали Sputnik в районных избирательных комиссиях.
Гагрский район
На 25 мандатов в районном Собрании претендуют 49 человек. От партии "Единая Абхазия" – 10 кандидатов, от "Амцахара" – один и 38 человек от инициативных групп. В списках избирателей примерно 25 тысяч.
Гудаутский район
В Гудаутское Собрание планируют избраться 50 кандидатов от 29 округов. 43 заявления подали инициативные группы, шесть – партия "Айтайра" и одно – "Единая Абхазия". Общее количество избирателей — около 25 тысяч.
Сухумский район
28 человек выдвинулись в Сухумском районе, которые будут претендовать на 15 депутатских мандатов, из них 18 заявлений от инициативных групп и 10 от политических партий В списках — около семи тысяч избирателей.
Сухум
В столице выдвинулся 41 кандидат, которые будут бороться за 19 мест в городском Собрании. 38 заявлений от инициативных групп и три от партии "Амцахара". Количество избирателей — около 40 тысяч человек.
Гулрыпшский район
В Собрании района 15 мест, и за каждый мандат претендуют в среднем по два кандидата. Все 30 кандидатов от инициативных групп. Количество избирателей составляет от 11,5 до 12 тысяч.
Очамчырский район
В Очамчырскую избирательную комиссию подали 54 заявления. Кандидаты претендуют на 32 депутатских места. Три кандидата от партии "Единая Абхазия", 19 от "Амцахара" и 32 заявления от инициативных групп. Избирателей — чуть более 15 тысяч человек.
В Очамчырскую избирательную комиссию подали 54 заявления. Кандидаты претендуют на 32 депутатских места. Три кандидата от партии "Единая Абхазия", 19 от "Амцахара" и 32 заявления от инициативных групп. Избирателей — чуть более 15 тысяч человек.
Ткуарчалский район
В Ткуарчалском районе за 15 депутатских мандатов будет бороться 21 человек, из них пять человек от партии "Амцахара", четыре от "Айтаайра" и шесть от инициативных групп. Избирателей в районе более шести тысяч.
В Ткуарчалском районе за 15 депутатских мандатов будет бороться 21 человек, из них пять человек от партии "Амцахара", четыре от "Айтаайра" и шесть от инициативных групп. Избирателей в районе более шести тысяч.
Галский район
В Галском районе на 11 мест в Собрание выдвинуты 12 человек. От политической партии
"Амцахара" – 11, "ФНЕА" – один, инициативная группа – два. Избирателей около 1,5 тысячи.
В Галском районе на 11 мест в Собрание выдвинуты 12 человек. От политической партии
"Амцахара" – 11, "ФНЕА" – один, инициативная группа – два. Избирателей около 1,5 тысячи.
Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут 8 ноября.
Этап выдвижения и регистрации кандидатов завершился 19 октября. В течение десяти дней избирательные комиссии проверят документы, поданные инициативными группами и политическими партиями. В случае отсутствия нарушений кандидатам будет выдано временное удостоверение участника выборов.