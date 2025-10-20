https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/turisticheskoe-leto-v-abkhazii-analiz-itogov-s-ekspertom--1058420184.html

Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом

Абхазии не стоит ограничиваться ставкой на уникальность туризма, необходимо продолжать развивать доступный семейный отдых, отметил в эфире радио Sputnik глава...

Абхазии не стоит ограничиваться ставкой на уникальность туризма, необходимо продолжать развивать доступный семейный отдых, отметил в эфире радио Sputnik глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов. "Если мы охватим лишь небольшой сегмент туристов, массовости не добьемся. Я бы пока все-таки делал ставку на те качества, которые в Абхазии начали развиваться в последние несколько лет. Появился недорогой, хороший семейный пляжный отдых", — сказал он. По мнению Косилова, это направление выгодно гостям республики и позволяет конкурировать с сочинскими ценами.Подробности слушайте в подкасте.

