https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/turisticheskoe-leto-v-abkhazii-analiz-itogov-s-ekspertom--1058420184.html
Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом
Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом
Sputnik Абхазия
Абхазии не стоит ограничиваться ставкой на уникальность туризма, необходимо продолжать развивать доступный семейный отдых, отметил в эфире радио Sputnik глава... 20.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-20T11:52+0300
2025-10-20T11:52+0300
2025-10-20T12:26+0300
радио
подкасты
абхазия
взаимный интерес
отдых в абхазии
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/14/1058420257_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_ea6175ee60b609e706387168dd2e7d12.jpg
Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом
Sputnik Абхазия
Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом
Абхазии не стоит ограничиваться ставкой на уникальность туризма, необходимо продолжать развивать доступный семейный отдых, отметил в эфире радио Sputnik глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов. "Если мы охватим лишь небольшой сегмент туристов, массовости не добьемся. Я бы пока все-таки делал ставку на те качества, которые в Абхазии начали развиваться в последние несколько лет. Появился недорогой, хороший семейный пляжный отдых", — сказал он. По мнению Косилова, это направление выгодно гостям республики и позволяет конкурировать с сочинскими ценами.Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/14/1058420257_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_9d5a1f427a7b4878d7453bd8d9ce69f9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, взаимный интерес, отдых в абхазии, туризм, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, отдых в абхазии, туризм, аудио
Абхазии не стоит ограничиваться ставкой на уникальность туризма, необходимо продолжать развивать доступный семейный отдых, отметил в эфире радио Sputnik глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.
"Если мы охватим лишь небольшой сегмент туристов, массовости не добьемся. Я бы пока все-таки делал ставку на те качества, которые в Абхазии начали развиваться в последние несколько лет. Появился недорогой, хороший семейный пляжный отдых", — сказал он.
По мнению Косилова, это направление выгодно гостям республики и позволяет конкурировать с сочинскими ценами.
Подробности слушайте в подкасте
.