Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҭыԥантәи адепутатцәа ралхрақәа: Аҟәа араион алхратә комиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
7 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
13:12
18 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны атуризм аҿиашьа, ахшыҩзышьҭра зҭаху. Агәанаагара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:04
13 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Молодежь Абхазии: данные социологических исследований
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/turisticheskoe-leto-v-abkhazii-analiz-itogov-s-ekspertom--1058420184.html
Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом
Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом
Sputnik Абхазия
Абхазии не стоит ограничиваться ставкой на уникальность туризма, необходимо продолжать развивать доступный семейный отдых, отметил в эфире радио Sputnik глава... 20.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-20T11:52+0300
2025-10-20T12:26+0300
радио
подкасты
абхазия
взаимный интерес
отдых в абхазии
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/14/1058420257_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_ea6175ee60b609e706387168dd2e7d12.jpg
Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом
Sputnik Абхазия
Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом
Абхазии не стоит ограничиваться ставкой на уникальность туризма, необходимо продолжать развивать доступный семейный отдых, отметил в эфире радио Sputnik глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов. "Если мы охватим лишь небольшой сегмент туристов, массовости не добьемся. Я бы пока все-таки делал ставку на те качества, которые в Абхазии начали развиваться в последние несколько лет. Появился недорогой, хороший семейный пляжный отдых", — сказал он. По мнению Косилова, это направление выгодно гостям республики и позволяет конкурировать с сочинскими ценами.Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/14/1058420257_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_9d5a1f427a7b4878d7453bd8d9ce69f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, взаимный интерес, отдых в абхазии, туризм, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, отдых в абхазии, туризм, аудио

Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом

11:52 20.10.2025 (обновлено: 12:26 20.10.2025)
Радио
Туристическое лето в Абхазии: анализ итогов с экспертом
Подписаться
Абхазии не стоит ограничиваться ставкой на уникальность туризма, необходимо продолжать развивать доступный семейный отдых, отметил в эфире радио Sputnik глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.
"Если мы охватим лишь небольшой сегмент туристов, массовости не добьемся. Я бы пока все-таки делал ставку на те качества, которые в Абхазии начали развиваться в последние несколько лет. Появился недорогой, хороший семейный пляжный отдых", — сказал он.
По мнению Косилова, это направление выгодно гостям республики и позволяет конкурировать с сочинскими ценами.
Подробности слушайте в подкасте.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0