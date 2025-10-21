Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года
Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года составили 14,07 млрд рублей.
Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Кабмина Абхазии, собственные доходы республики выросли до 8,93 млрд рублей, в том числе налоговые поступления увеличились на 15,4%.
Финансовая помощь из России составила 5,14 млрд рублей, увеличившись на 56,1%.
