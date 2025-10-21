https://sputnik-abkhazia.ru/20251021/dokhody-byudzheta-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2025-goda-1058448990.html

Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года

Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года

Sputnik Абхазия

Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года составили 14,07 млрд рублей. Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Кабмина... 21.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-21T11:39+0300

2025-10-21T11:39+0300

2025-10-21T11:39+0300

в абхазии

абхазия

бюджет

кабмин абхазии

доходы

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/15/1058448595_0:109:1747:1092_1920x0_80_0_0_f18af1ffbe0565b35529b78bf0a32136.png

Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года составили 14,07 млрд рублей. Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Кабмина Абхазии, собственные доходы республики выросли до 8,93 млрд рублей, в том числе налоговые поступления увеличились на 15,4%.Финансовая помощь из России составила 5,14 млрд рублей, увеличившись на 56,1%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, бюджет, кабмин абхазии, доходы, инфографика, инфографика