Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҭыԥантәи адепутатцәа ралхрақәа: Аҟәа араион алхратә комиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
7 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
13:12
18 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны атуризм аҿиашьа, ахшыҩзышьҭра зҭаху. Агәанаагара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:04
13 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Молодежь Абхазии: данные социологических исследований
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
18:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:54
6 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
21:13
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
21:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:54
6 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ажьицәа реицлабреи ацәыргақәҵеи Аҟәа еиҿкаахоит: Абџьарҟаҵаҩцәа реидгыла аиҳабы ицәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
13:33
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәлар рпоет ихьӡала акультура афестиваль Ҷлоу амҩаԥгара: аԥшьгаҩ иҿцәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
13 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
14:20
8 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Рейтинг специальностей АГУ: интервью с проректором
14:47
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года
Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года
Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года составили 14,07 млрд рублей. Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Кабмина... 21.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-21T11:39+0300
2025-10-21T11:39+0300
в абхазии
абхазия
бюджет
кабмин абхазии
доходы
инфографика
Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года составили 14,07 млрд рублей. Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Кабмина Абхазии, собственные доходы республики выросли до 8,93 млрд рублей, в том числе налоговые поступления увеличились на 15,4%.Финансовая помощь из России составила 5,14 млрд рублей, увеличившись на 56,1%.
абхазия
абхазия, бюджет, кабмин абхазии, доходы, инфографика, инфографика

Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года

11:39 21.10.2025
Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года составили 14,07 млрд рублей.

Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Кабмина Абхазии, собственные доходы республики выросли до 8,93 млрд рублей, в том числе налоговые поступления увеличились на 15,4%.

Финансовая помощь из России составила 5,14 млрд рублей, увеличившись на 56,1%.
Доходы бюджета Абхазии за девять месяцев 2025 года - Sputnik Абхазия
