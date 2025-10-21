Экспорт цитрусовых и фруктов из Абхазии в Россию с начала сезона

https://sputnik-abkhazia.ru/20251021/eksport-tsitrusovykh-i-fruktov-iz-abkhazii-v-rossiyu-s-nachala-sezona--1058456865.html
В 1,5 раза увеличился экспорт мандаринов из Абхазии с начала сезона по сравнению с прошлым годом, сообщили в Минсельхозе.Помимо мандаринов, в Россию также завозят абхазские лимоны, фейхоа, хурму и апельсины. Общий объем сельхозпродукции составил около 280 тонн. До конца сезона планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов.
