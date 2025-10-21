Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҭыԥантәи адепутатцәа ралхрақәа: Аҟәа араион алхратә комиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
7 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
13:12
18 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны атуризм аҿиашьа, ахшыҩзышьҭра зҭаху. Агәанаагара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:04
13 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Молодежь Абхазии: данные социологических исследований
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
18:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:54
6 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
21:13
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
21:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:54
6 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ажьицәа реицлабреи ацәыргақәҵеи Аҟәа еиҿкаахоит: Абџьарҟаҵаҩцәа реидгыла аиҳабы ицәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
13:33
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәлар рпоет ихьӡала акультура афестиваль Ҷлоу амҩаԥгара: аԥшьгаҩ иҿцәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
13 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
14:20
8 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Рейтинг специальностей АГУ: интервью с проректором
14:47
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251021/festival-narody-rossii-i-sng-vpervye-proydet-v-moskve-1058446879.html
Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве
Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного... 21.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-21T10:58+0300
2025-10-21T11:42+0300
россия
новости
день народного единства
москва
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042395634_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a813283e92c5ca5b06790fa6b4e1a789.jpg
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.Мероприятие пройдет с 31 октября по 5 ноября 2025 года. Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы. Он пройдет сразу на трех площадках столицы.Организатор — ФАДН России при координации Совбеза РФ, Администрации Президента и МИД. В числе партнеров — Минкультуры, Россотрудничество, Правительство Москвы, общество "Знание", РГО и другие. В программе фестиваля:Итоги фестиваля подведут 5 ноября в рамках XIII встречи секретарей Совбезов стран СНГ.
россия
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042395634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4f6513c7914914a98b1256f5f9fb91a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, новости, день народного единства, москва
россия, новости, день народного единства, москва

Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве

10:58 21.10.2025 (обновлено: 11:42 21.10.2025)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкXVIII заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран-членов СНГ
XVIII заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран-членов СНГ - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Мероприятие пройдет с 31 октября по 5 ноября 2025 года.
Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы. Он пройдет сразу на трех площадках столицы.
Организатор — ФАДН России при координации Совбеза РФ, Администрации Президента и МИД. В числе партнеров — Минкультуры, Россотрудничество, Правительство Москвы, общество "Знание", РГО и другие.

В программе фестиваля:
пленарное заседание с участием Сергея Шойгу;
форум "Народы России" и стратегическая сессия по нацполитике;
"Большой этнографический диктант", включая участие участников СВО;
кинофорум с представителями шести стран СНГ;
цикл мероприятий "Медиасреда в России и СНГ", круглые столы, дискуссии;
акция "Современная музыкальная карта России" 4 ноября;
более 300 открытых лекций по всей стране;
фотовыставки, VR-кинотеатр, интерактивные экспозиции.
Итоги фестиваля подведут 5 ноября в рамках XIII встречи секретарей Совбезов стран СНГ.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0