2025-10-21T10:58+0300
2025-10-21T10:58+0300
2025-10-21T11:42+0300
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.Мероприятие пройдет с 31 октября по 5 ноября 2025 года. Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы. Он пройдет сразу на трех площадках столицы.Организатор — ФАДН России при координации Совбеза РФ, Администрации Президента и МИД. В числе партнеров — Минкультуры, Россотрудничество, Правительство Москвы, общество "Знание", РГО и другие. В программе фестиваля:Итоги фестиваля подведут 5 ноября в рамках XIII встречи секретарей Совбезов стран СНГ.
Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве
10:58 21.10.2025 (обновлено: 11:42 21.10.2025)
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Мероприятие пройдет с 31 октября по 5 ноября 2025 года.
Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы. Он пройдет сразу на трех площадках столицы.
Организатор — ФАДН России при координации Совбеза РФ, Администрации Президента и МИД. В числе партнеров — Минкультуры, Россотрудничество, Правительство Москвы, общество "Знание", РГО и другие.
В программе фестиваля:
пленарное заседание с участием Сергея Шойгу;
форум "Народы России" и стратегическая сессия по нацполитике;
"Большой этнографический диктант", включая участие участников СВО;
кинофорум с представителями шести стран СНГ;
цикл мероприятий "Медиасреда в России и СНГ", круглые столы, дискуссии;
акция "Современная музыкальная карта России" 4 ноября;
более 300 открытых лекций по всей стране;
фотовыставки, VR-кинотеатр, интерактивные экспозиции.
Итоги фестиваля подведут 5 ноября в рамках XIII встречи секретарей Совбезов стран СНГ.