https://sputnik-abkhazia.ru/20251021/festival-narody-rossii-i-sng-vpervye-proydet-v-moskve-1058446879.html

Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве

Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного... 21.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-21T10:58+0300

2025-10-21T10:58+0300

2025-10-21T11:42+0300

россия

новости

день народного единства

москва

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042395634_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a813283e92c5ca5b06790fa6b4e1a789.jpg

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.Мероприятие пройдет с 31 октября по 5 ноября 2025 года. Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы. Он пройдет сразу на трех площадках столицы.Организатор — ФАДН России при координации Совбеза РФ, Администрации Президента и МИД. В числе партнеров — Минкультуры, Россотрудничество, Правительство Москвы, общество "Знание", РГО и другие. В программе фестиваля:Итоги фестиваля подведут 5 ноября в рамках XIII встречи секретарей Совбезов стран СНГ.

россия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, день народного единства, москва