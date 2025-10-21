Приглашение в Мексику и Самару: Фернандес и Хохлов о перспективах конкурса Алисы Гицба

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҭыԥантәи адепутатцәа ралхрақәа: Аҟәа араион алхратә комиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
7 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
13:12
18 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны атуризм аҿиашьа, ахшыҩзышьҭра зҭаху. Агәанаагара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:04
13 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Молодежь Абхазии: данные социологических исследований
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
18:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
18:54
6 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахьшәашәарақәа раан абылраҽацәыхьчаразы агәаҽанызаара: аиқәырхаҩ иҿцәажәара
21:13
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
В Абхазии создадут Центр ядерной медицины: интервью с замдиректором СФТИ
21:34
15 мин
Актуальный комментарий
Очамчырский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:49
5 мин
Актуальный комментарий
Гудаутский район: регистрация кандидатов и готовность к муниципальным выборам
21:54
6 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ажьицәа реицлабреи ацәыргақәҵеи Аҟәа еиҿкаахоит: Абџьарҟаҵаҩцәа реидгыла аиҳабы ицәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
13:33
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәлар рпоет ихьӡала акультура афестиваль Ҷлоу амҩаԥгара: аԥшьгаҩ иҿцәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Рейтинг специальностей АГУ: интервью с проректором
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
18:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
18:14
11 мин
On air
18:26
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения Президента к Минфину Абхазии
18:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
18:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
21:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
21:14
11 мин
On air
21:26
3 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения Президента к Минфину Абхазии
21:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
21:52
7 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251021/priglashenie-v-meksiku-i-samaru-fernandes-i-khokhlov-o-perspektivakh-konkursa-alisy-gitsba-1058466019.html
Приглашение в Мексику и Самару: Фернандес и Хохлов о перспективах конкурса Алисы Гицба
Приглашение в Мексику и Самару: Фернандес и Хохлов о перспективах конкурса Алисы Гицба
Sputnik Абхазия
Гала-концерт конкурса-лаборатории "Музыка - диалог без границ и расстояний" Алисы Гицба пройдет в Абхазской госфилармонии 23 октября. 21.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-21T19:04+0300
2025-10-21T19:04+0300
в абхазии
абхазия
мультимедиа
видео
конкурсы
алиса гицба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/15/1058465249_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_86cc10af179cc9d3a815e81eae06e13d.jpg
Финальные прослушивания участников конкурса-лаборатории Алисы Гицба завершились в Абхазской госфилармонии. Гости радио Sputnik худрук и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов и лауреат международных конкурсов, продюсер Виктория Фернандес рассказали о том, как проходит конкурс-лаборатория "Музыка без границ Алисы Гицба".В третьем туре в номинации "Камерное пение" выступили 15 участников. Каждый из них исполнил произведение или его часть продолжительностью до 20 минут из репертуара русских или зарубежных композиторов.Церемония награждения победителей состоится 23 октября. Лучшие участники снова выйдут на сцену Абхазской госфилармонии, но уже в сопровождении сводного оркестра.В ноябре лауреаты и финалисты конкурса отправятся с гастролями по регионам России под руководством Народной артистки Абхазии Алисы Гицба.Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/15/1058465249_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_05af9626b693ac6cce129cde8fac4696.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, мультимедиа, видео, конкурсы, алиса гицба, видео
абхазия, мультимедиа, видео, конкурсы, алиса гицба, видео

Приглашение в Мексику и Самару: Фернандес и Хохлов о перспективах конкурса Алисы Гицба

19:04 21.10.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Гала-концерт конкурса-лаборатории "Музыка - диалог без границ и расстояний" Алисы Гицба пройдет в Абхазской госфилармонии 23 октября.
Финальные прослушивания участников конкурса-лаборатории Алисы Гицба завершились в Абхазской госфилармонии.

Гости радио Sputnik худрук и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов и лауреат международных конкурсов, продюсер Виктория Фернандес рассказали о том, как проходит конкурс-лаборатория "Музыка без границ Алисы Гицба".

В третьем туре в номинации "Камерное пение" выступили 15 участников. Каждый из них исполнил произведение или его часть продолжительностью до 20 минут из репертуара русских или зарубежных композиторов.
Церемония награждения победителей состоится 23 октября. Лучшие участники снова выйдут на сцену Абхазской госфилармонии, но уже в сопровождении сводного оркестра.
В ноябре лауреаты и финалисты конкурса отправятся с гастролями по регионам России под руководством Народной артистки Абхазии Алисы Гицба.
Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0