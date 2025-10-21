https://sputnik-abkhazia.ru/20251021/priglashenie-v-meksiku-i-samaru-fernandes-i-khokhlov-o-perspektivakh-konkursa-alisy-gitsba-1058466019.html
Приглашение в Мексику и Самару: Фернандес и Хохлов о перспективах конкурса Алисы Гицба
Приглашение в Мексику и Самару: Фернандес и Хохлов о перспективах конкурса Алисы Гицба
Гала-концерт конкурса-лаборатории "Музыка - диалог без границ и расстояний" Алисы Гицба пройдет в Абхазской госфилармонии 23 октября.
Финальные прослушивания участников конкурса-лаборатории Алисы Гицба завершились в Абхазской госфилармонии. Гости радио Sputnik худрук и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов и лауреат международных конкурсов, продюсер Виктория Фернандес рассказали о том, как проходит конкурс-лаборатория "Музыка без границ Алисы Гицба".В третьем туре в номинации "Камерное пение" выступили 15 участников. Каждый из них исполнил произведение или его часть продолжительностью до 20 минут из репертуара русских или зарубежных композиторов.Церемония награждения победителей состоится 23 октября. Лучшие участники снова выйдут на сцену Абхазской госфилармонии, но уже в сопровождении сводного оркестра.В ноябре лауреаты и финалисты конкурса отправятся с гастролями по регионам России под руководством Народной артистки Абхазии Алисы Гицба.Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.
