https://sputnik-abkhazia.ru/20251021/priglashenie-v-meksiku-i-samaru-fernandes-i-khokhlov-o-perspektivakh-konkursa-alisy-gitsba-1058466019.html

Приглашение в Мексику и Самару: Фернандес и Хохлов о перспективах конкурса Алисы Гицба

Приглашение в Мексику и Самару: Фернандес и Хохлов о перспективах конкурса Алисы Гицба

Sputnik Абхазия

Гала-концерт конкурса-лаборатории "Музыка - диалог без границ и расстояний" Алисы Гицба пройдет в Абхазской госфилармонии 23 октября. 21.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-21T19:04+0300

2025-10-21T19:04+0300

2025-10-21T19:04+0300

в абхазии

абхазия

мультимедиа

видео

конкурсы

алиса гицба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/15/1058465249_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_86cc10af179cc9d3a815e81eae06e13d.jpg

Финальные прослушивания участников конкурса-лаборатории Алисы Гицба завершились в Абхазской госфилармонии. Гости радио Sputnik худрук и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов и лауреат международных конкурсов, продюсер Виктория Фернандес рассказали о том, как проходит конкурс-лаборатория "Музыка без границ Алисы Гицба".В третьем туре в номинации "Камерное пение" выступили 15 участников. Каждый из них исполнил произведение или его часть продолжительностью до 20 минут из репертуара русских или зарубежных композиторов.Церемония награждения победителей состоится 23 октября. Лучшие участники снова выйдут на сцену Абхазской госфилармонии, но уже в сопровождении сводного оркестра.В ноябре лауреаты и финалисты конкурса отправятся с гастролями по регионам России под руководством Народной артистки Абхазии Алисы Гицба.Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мультимедиа, видео, конкурсы, алиса гицба, видео