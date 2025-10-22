https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/1058471474.html

От "Мона Лизы" до звездчатого сапфира "Звезды Индии": самые известные музейные кражи

Sputnik Абхазия

19 октября в Лувре произошло дерзкое ограбление — из музея похитили ювелирные изделия королевской и наполеоновской эпохи. Эти бесценные экспонаты могут быть... 22.10.2025, Sputnik Абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/16/1058471653_0:152:2758:1703_1920x0_80_0_0_6b6132c5e8b4e7519c5c343bb38ffa06.jpg

В фотоленте Sputnik представлены истории и фотографии самых резонансных краж из музеев по всему миру — от похищения "Моны Лизы" из Лувра в 1911 году до ограбления Американского музея естественной истории, где исчез знаменитый сапфир "Звезда Индии".Эти события стали настоящими легендами криминального мира и до сих пор остаются загадкой для следователей и любителей искусства.

