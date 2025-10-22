Абхазия
От "Мона Лизы" до звездчатого сапфира "Звезды Индии": самые известные музейные кражи
От "Мона Лизы" до звездчатого сапфира "Звезды Индии": самые известные музейные кражи
Sputnik Абхазия
19 октября в Лувре произошло дерзкое ограбление — из музея похитили ювелирные изделия королевской и наполеоновской эпохи. Эти бесценные экспонаты могут быть... 22.10.2025, Sputnik Абхазия
От "Мона Лизы" до звездчатого сапфира "Звезды Индии": самые известные музейные кражи

11:06 22.10.2025
19 октября в Лувре произошло дерзкое ограбление — из музея похитили ювелирные изделия королевской и наполеоновской эпохи. Эти бесценные экспонаты могут быть безвозвратно утрачены и проданы на черном рынке.
В фотоленте Sputnik представлены истории и фотографии самых резонансных краж из музеев по всему миру — от похищения "Моны Лизы" из Лувра в 1911 году до ограбления Американского музея естественной истории, где исчез знаменитый сапфир "Звезда Индии".
Эти события стали настоящими легендами криминального мира и до сих пор остаются загадкой для следователей и любителей искусства.
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Французские полицейские стоят перед музеем Лувр после ограбления, произошедшего в Париже 19 октября 2025 года. Стоимость украденного оценивается в 88 миллионов евро.

Французские полицейские стоят перед музеем Лувр после ограбления, произошедшего в Париже 19 октября 2025 года. Стоимость украденного оценивается в 88 миллионов евро. - Sputnik Абхазия
1/15
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Французские полицейские стоят перед музеем Лувр после ограбления, произошедшего в Париже 19 октября 2025 года. Стоимость украденного оценивается в 88 миллионов евро.

CC0 / Shonagon / Diadème de la parure de la reine Marie-Amélie

Диадема из гарнитура королевы Марии-Амелии и королевы Ортанс – предмет из собрания Лувра. Ее создали в начале XIX века. Она украшена 24 сапфирами и 1083 бриллиантами. Ожерелье сделано из восьми сапфиров и 631 бриллианта.

Диадема из гарнитура королевы Марии-Амелии и королевы Ортанс – предмет из собрания Лувра. Ее создали в начале XIX века. Она украшена 24 сапфирами и 1083 бриллиантами. Ожерелье сделано из восьми сапфиров и 631 бриллианта. - Sputnik Абхазия
2/15
CC0 / Shonagon / Diadème de la parure de la reine Marie-Amélie

Диадема из гарнитура королевы Марии-Амелии и королевы Ортанс – предмет из собрания Лувра. Ее создали в начале XIX века. Она украшена 24 сапфирами и 1083 бриллиантами. Ожерелье сделано из восьми сапфиров и 631 бриллианта.

© Getty Images / Bettmann

Директор по связям с общественностью Монреальского музея изящных искусств Билл Бэнти демонстрирует фотографии 18 картин, похищенных 4 сентября 1972 года.

Грабители проникли в музей через световой люк и похитили произведения искусства и картины на сумму 2 миллиона долларов.

Директор по связям с общественностью Монреальского музея изящных искусств Билл Бэнти демонстрирует фотографии 18 картин, похищенных 4 сентября 1972 года.Грабители проникли в музей через световой люк и похитили произведения искусства и картины на сумму 2 миллиона долларов. - Sputnik Абхазия
3/15
© Getty Images / Bettmann

Директор по связям с общественностью Монреальского музея изящных искусств Билл Бэнти демонстрирует фотографии 18 картин, похищенных 4 сентября 1972 года.

Грабители проникли в музей через световой люк и похитили произведения искусства и картины на сумму 2 миллиона долларов.

© AP Photo Josh Reynolds

В 1990 году из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне была украдена одна из самых известных картин Рембрандта — "Буря на Галилейском море". По сей день картина не найдена, а на ее месте в музее стоит пустая рама. Это ограбление считается крупнейшим в истории искусства.

В 1990 году из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне была украдена одна из самых известных картин Рембрандта — &quot;Буря на Галилейском море&quot;. По сей день картина не найдена, а на ее месте в музее стоит пустая рама. Это ограбление считается крупнейшим в истории искусства. - Sputnik Абхазия
4/15
© AP Photo Josh Reynolds

В 1990 году из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне была украдена одна из самых известных картин Рембрандта — "Буря на Галилейском море". По сей день картина не найдена, а на ее месте в музее стоит пустая рама. Это ограбление считается крупнейшим в истории искусства.

© Foto / Public domainКнягиня Хильде фон Баден в тиаре, которая была украдена из национального музея в немецком городе Карлсруэ.
Княгиня Хильде фон Баден в тиаре, которая была украдена из национального музея в немецком городе Карлсруэ - Sputnik Абхазия
5/15
© Foto / Public domain
Княгиня Хильде фон Баден в тиаре, которая была украдена из национального музея в немецком городе Карлсруэ.
© Getty Images / Leon Neal

В августе 2023 года в Британском музее Лондона обнаружили кражу артефактов на сумму до £50,000. Украденные предметы, включая золотые украшения и полудрагоценные камни, продавались на eBay по очень низким ценам.

В августе 2023 года в Британском музее Лондона обнаружили кражу артефактов на сумму до £50,000. Украденные предметы, включая золотые украшения и полудрагоценные камни, продавались на eBay по очень низким ценам. - Sputnik Абхазия
6/15
© Getty Images / Leon Neal

В августе 2023 года в Британском музее Лондона обнаружили кражу артефактов на сумму до £50,000. Украденные предметы, включая золотые украшения и полудрагоценные камни, продавались на eBay по очень низким ценам.

© Getty Images / Roger Viollet

В 1911 году Винченцо Перуджа похитил "Мону Лизу" из Лувра, просто вынеся ее под мышкой. Этот дерзкий поступок стал самым знаменитым арт-ограблением XX века.

В 1911 году Винченцо Перуджа похитил &quot;Мону Лизу&quot; из Лувра, просто вынеся ее под мышкой. Этот дерзкий поступок стал самым знаменитым арт-ограблением XX века. - Sputnik Абхазия
7/15
© Getty Images / Roger Viollet

В 1911 году Винченцо Перуджа похитил "Мону Лизу" из Лувра, просто вынеся ее под мышкой. Этот дерзкий поступок стал самым знаменитым арт-ограблением XX века.

© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

В 2019 году из Зеленого свода в Дрездене похитили драгоценности на сумму более 100 миллионов евро. На фото — поврежденная витрина после ограбления. Спустя почти год полиция арестовала троих подозреваемых.

В 2019 году из Зеленого свода в Дрездене похитили драгоценности на сумму более 100 миллионов евро. На фото — поврежденная витрина после ограбления. Спустя почти год полиция арестовала троих подозреваемых. - Sputnik Абхазия
8/15
© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

В 2019 году из Зеленого свода в Дрездене похитили драгоценности на сумму более 100 миллионов евро. На фото — поврежденная витрина после ограбления. Спустя почти год полиция арестовала троих подозреваемых.

© AP Photo Alekander Nordahl

В 1994 году картина Эдварда Мунка "Крик" была похищена из Национальной галереи Осло. Почти через четыре месяца её нашли в отеле Асгордстранда. Полотно уцелело, но осталась без рамы. За возвращение картины требовали выкуп в размере 1 миллиона долларов США, но правительство и руководство галереи отказались идти на условия вымогателей.

В 1994 году картина Эдварда Мунка &quot;Крик&quot; была похищена из Национальной галереи Осло. Почти через четыре месяца её нашли в отеле Асгордстранда. Полотно уцелело, но осталась без рамы. За возвращение картины требовали выкуп в размере 1 миллиона долларов США, но правительство и руководство галереи отказались идти на условия вымогателей. - Sputnik Абхазия
9/15
© AP Photo Alekander Nordahl

В 1994 году картина Эдварда Мунка "Крик" была похищена из Национальной галереи Осло. Почти через четыре месяца её нашли в отеле Асгордстранда. Полотно уцелело, но осталась без рамы. За возвращение картины требовали выкуп в размере 1 миллиона долларов США, но правительство и руководство галереи отказались идти на условия вымогателей.

© AP Photo Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

В Египте был украден и впоследствии переплавлен уникальный браслет фараона возрастом около 3 000 лет. Кража произошла в Египетском музее Каира.

В Египте был украден и впоследствии переплавлен уникальный браслет фараона возрастом около 3 000 лет. Кража произошла в Египетском музее Каира. - Sputnik Абхазия
10/15
© AP Photo Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

В Египте был украден и впоследствии переплавлен уникальный браслет фараона возрастом около 3 000 лет. Кража произошла в Египетском музее Каира.

© Getty Images / PA Images

Хранитель галереи осматривает пустые рамы после кражи восьми картин, включая произведения Рембрандта и Рубенса.

Хранитель галереи осматривает пустые рамы после кражи восьми картин, включая произведения Рембрандта и Рубенса. - Sputnik Абхазия
11/15
© Getty Images / PA Images

Хранитель галереи осматривает пустые рамы после кражи восьми картин, включая произведения Рембрандта и Рубенса.

© AP Photo Christian Lutz

В 2005 году Стефан Брайтвизер предстал перед судом за кражу примерно 240 произведений искусства из музеев Франции, Германии и Швейцарии — одного из самых крупных дел в истории арт-краж.

В 2005 году Стефан Брайтвизер предстал перед судом за кражу примерно 240 произведений искусства из музеев Франции, Германии и Швейцарии — одного из самых крупных дел в истории арт-краж. - Sputnik Абхазия
12/15
© AP Photo Christian Lutz

В 2005 году Стефан Брайтвизер предстал перед судом за кражу примерно 240 произведений искусства из музеев Франции, Германии и Швейцарии — одного из самых крупных дел в истории арт-краж.

© Foto / Social media page of Bergen University Museum400 экспонатов эпохи викингов, которые были украдены из университетского музея в норвежском Бергене.
400 экспонатов эпохи викингов, которые были украдены из университетского музея в норвежском Бергене - Sputnik Абхазия
13/15
© Foto / Social media page of Bergen University Museum
400 экспонатов эпохи викингов, которые были украдены из университетского музея в норвежском Бергене.
© AP Photo Anthony Camerano

В 1965 году в Американском музее естественной истории был выставлен знаменитый сапфир "Звезда Индии". Позже этот и другие драгоценности были украдены, а трое преступников получили тюремные сроки.

В 1965 году в Американском музее естественной истории был выставлен знаменитый сапфир &quot;Звезда Индии&quot;. Позже этот и другие драгоценности были украдены, а трое преступников получили тюремные сроки. - Sputnik Абхазия
14/15
© AP Photo Anthony Camerano

В 1965 году в Американском музее естественной истории был выставлен знаменитый сапфир "Звезда Индии". Позже этот и другие драгоценности были украдены, а трое преступников получили тюремные сроки.

© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкЖурналисты снимают картину Тициана Вечеллио "Се, Человек!", вернувшуюся с реставрации в постоянную экспозицию Пушкинского музея.
Журналисты снимают картину Тициана Вечеллио Се, Человек! - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Журналисты снимают картину Тициана Вечеллио "Се, Человек!", вернувшуюся с реставрации в постоянную экспозицию Пушкинского музея.
