От "Мона Лизы" до звездчатого сапфира "Звезды Индии": самые известные музейные кражи
Французские полицейские стоят перед музеем Лувр после ограбления, произошедшего в Париже 19 октября 2025 года. Стоимость украденного оценивается в 88 миллионов евро.
Диадема из гарнитура королевы Марии-Амелии и королевы Ортанс – предмет из собрания Лувра. Ее создали в начале XIX века. Она украшена 24 сапфирами и 1083 бриллиантами. Ожерелье сделано из восьми сапфиров и 631 бриллианта.
Директор по связям с общественностью Монреальского музея изящных искусств Билл Бэнти демонстрирует фотографии 18 картин, похищенных 4 сентября 1972 года.
Грабители проникли в музей через световой люк и похитили произведения искусства и картины на сумму 2 миллиона долларов.
В 1990 году из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне была украдена одна из самых известных картин Рембрандта — "Буря на Галилейском море". По сей день картина не найдена, а на ее месте в музее стоит пустая рама. Это ограбление считается крупнейшим в истории искусства.
В августе 2023 года в Британском музее Лондона обнаружили кражу артефактов на сумму до £50,000. Украденные предметы, включая золотые украшения и полудрагоценные камни, продавались на eBay по очень низким ценам.
В 1911 году Винченцо Перуджа похитил "Мону Лизу" из Лувра, просто вынеся ее под мышкой. Этот дерзкий поступок стал самым знаменитым арт-ограблением XX века.
В 2019 году из Зеленого свода в Дрездене похитили драгоценности на сумму более 100 миллионов евро. На фото — поврежденная витрина после ограбления. Спустя почти год полиция арестовала троих подозреваемых.
В 1994 году картина Эдварда Мунка "Крик" была похищена из Национальной галереи Осло. Почти через четыре месяца её нашли в отеле Асгордстранда. Полотно уцелело, но осталась без рамы. За возвращение картины требовали выкуп в размере 1 миллиона долларов США, но правительство и руководство галереи отказались идти на условия вымогателей.
В Египте был украден и впоследствии переплавлен уникальный браслет фараона возрастом около 3 000 лет. Кража произошла в Египетском музее Каира.
Хранитель галереи осматривает пустые рамы после кражи восьми картин, включая произведения Рембрандта и Рубенса.
В 2005 году Стефан Брайтвизер предстал перед судом за кражу примерно 240 произведений искусства из музеев Франции, Германии и Швейцарии — одного из самых крупных дел в истории арт-краж.
В 1965 году в Американском музее естественной истории был выставлен знаменитый сапфир "Звезда Индии". Позже этот и другие драгоценности были украдены, а трое преступников получили тюремные сроки.
