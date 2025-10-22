https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/itogi-raboty-migratsionnoy-sluzhby-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2025-goda-1058471335.html
Итоги работы Миграционной службы Абхазии за девять месяцев 2025 года
Итоги работы Миграционной службы Абхазии за девять месяцев 2025 года
191,4 миллиона рублей получил бюджет Абхазии от деятельности Государственной миграционной службы за девять месяцев 2025 года. 22.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-22T10:44+0300
2025-10-22T10:44+0300
2025-10-22T10:44+0300
191,4 миллиона рублей получил бюджет Абхазии от деятельности Государственной миграционной службы за девять месяцев 2025 года. Это на 44,1 больше чем за аналогичный период прошлого года. За это время на учет было поставлено более 14 тысяч человек и выдано более 9,5 тысячи разрешений и патентов на работу.
2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/16/1058470935_80:0:1681:1201_1920x0_80_0_0_f628623d1f58f92c666dd0fdb3755722.png
Итоги работы Миграционной службы Абхазии за девять месяцев 2025 года
191,4 миллиона рублей получил бюджет Абхазии от деятельности Государственной миграционной службы за девять месяцев 2025 года.
Это на 44,1 больше чем за аналогичный период прошлого года.
За это время на учет было поставлено более 14 тысяч человек и выдано более 9,5 тысячи разрешений и патентов на работу.