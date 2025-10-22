https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/itogi-raboty-migratsionnoy-sluzhby-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2025-goda-1058471335.html

Итоги работы Миграционной службы Абхазии за девять месяцев 2025 года

191,4 миллиона рублей получил бюджет Абхазии от деятельности Государственной миграционной службы за девять месяцев 2025 года. 22.10.2025, Sputnik Абхазия

191,4 миллиона рублей получил бюджет Абхазии от деятельности Государственной миграционной службы за девять месяцев 2025 года. Это на 44,1 больше чем за аналогичный период прошлого года. За это время на учет было поставлено более 14 тысяч человек и выдано более 9,5 тысячи разрешений и патентов на работу.

