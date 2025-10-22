Итоги работы Миграционной службы Абхазии за девять месяцев 2025 года

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Аиҿцәажәара
Ажьицәа реицлабреи ацәыргақәҵеи Аҟәа еиҿкаахоит: Абџьарҟаҵаҩцәа реидгыла аиҳабы ицәажәара
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәлар рпоет ихьӡала акультура афестиваль Ҷлоу амҩаԥгара: аԥшьгаҩ иҿцәажәара
Новости 14.00
Главные темы
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
Новости 14.30
Главные темы
Такие обстоятельства
Рейтинг специальностей АГУ: интервью с проректором
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
On air
Новости
Главные темы
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения президента Минфину Абхазии
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
On air
Новости
Главные темы
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения президента Минфину Абхазии
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
Аицәажәара
Асахьатә галереиа ҳамҭас иаҭоуп Гиви Смыр иҭыхымҭа: агалереиа аиҳабы иҿцәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Новости 14.00
Главные темы
Новости 14.30
Главные темы
Такие обстоятельства
"Музыка — диалог без расстояний и границ:о конкурсе и его участниках
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Новости
Главные темы
ВчераСегодня
К эфиру
Итоги работы Миграционной службы Абхазии за девять месяцев 2025 года
Итоги работы Миграционной службы Абхазии за девять месяцев 2025 года
191,4 миллиона рублей получил бюджет Абхазии от деятельности Государственной миграционной службы за девять месяцев 2025 года.
Это на 44,1 больше чем за аналогичный период прошлого года.
За это время на учет было поставлено более 14 тысяч человек и выдано более 9,5 тысячи разрешений и патентов на работу.
