Такого еще не было: Лолуа рассказал о итогах оперативно-тактических учений в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ажьицәа реицлабреи ацәыргақәҵеи Аҟәа еиҿкаахоит: Абџьарҟаҵаҩцәа реидгыла аиҳабы ицәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
13:33
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәлар рпоет ихьӡала акультура афестиваль Ҷлоу амҩаԥгара: аԥшьгаҩ иҿцәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Рейтинг специальностей АГУ: интервью с проректором
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
18:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
18:14
11 мин
On air
18:26
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения президента Минфину Абхазии
18:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
18:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
21:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
21:14
11 мин
On air
21:26
3 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения президента Минфину Абхазии
21:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
21:52
7 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
13:05
16 мин
Аицәажәара
Асахьатә галереиа ҳамҭас иаҭоуп Гиви Смыр иҭыхымҭа: агалереиа аиҳабы иҿцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
13:33
10 мин
Аицәажәара
Аԥсихологцәа, адефектологцәа, ахәыҷбаҳчақәа русзуҩцәа рзы аҵаратә курсқәа еиҿкаауп
13:43
16 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Музыка — диалог без расстояний и границ": о конкурсе и его участниках
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҽцәажәара
18:04
9 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
18:14
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Исполнение поручения по программе "Жилище". Беседа с представителем Минсоцобеспечения
18:34
12 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҽцәажәара
21:04
9 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
21:14
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Исполнение поручения по программе "Жилище". Беседа с представителем Минсоцобеспечения
21:34
12 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
21:47
13 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Такого еще не было: Лолуа рассказал о итогах оперативно-тактических учений в Абхазии
Такого еще не было: Лолуа рассказал о итогах оперативно-тактических учений в Абхазии
Sputnik Абхазия
Оперативно-тактические учения военнослужащих и резервистов Абхазии прошли с 13 по 17 октября. 22.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-22T18:00+0300
2025-10-22T18:00+0300
в абхазии
абхазия
учения
президент
бадра гунба
рауль лолуа
видео
мультимедиа
совет безопасности абхазии
Оперативно-тактические учения военнослужащих и резервистов Абхазии прошли в Гулрыпшском, Очамчырском и Гагрском районах. Активная фаза состоялась на полигоне Цабал. В учениях приняли участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и Вооружённых Сил России.Военнослужащие отрабатывали методики быстрого принятия решений в условиях, приближённых к боевым, с использованием тяжелой бронетехники, БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы.Как отметил в эфире радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа, подобных масштабных учений в республике ранее не проводилось. Насколько успешно прошли манёвры, население проинформируют дополнительно.Лолуа также не исключил, что следующие учения военнослужащих Абхазии могут пройти совместно с российской объединённой группой войск.
абхазия
Такого еще не было: Лолуа рассказал о итогах оперативно-тактических учений в Абхазии

18:00 22.10.2025
Подписаться
Оперативно-тактические учения военнослужащих и резервистов Абхазии прошли с 13 по 17 октября.
Оперативно-тактические учения военнослужащих и резервистов Абхазии прошли в Гулрыпшском, Очамчырском и Гагрском районах. Активная фаза состоялась на полигоне Цабал. В учениях приняли участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и Вооружённых Сил России.
Военнослужащие отрабатывали методики быстрого принятия решений в условиях, приближённых к боевым, с использованием тяжелой бронетехники, БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы.
Как отметил в эфире радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа, подобных масштабных учений в республике ранее не проводилось. Насколько успешно прошли манёвры, население проинформируют дополнительно.
Лолуа также не исключил, что следующие учения военнослужащих Абхазии могут пройти совместно с российской объединённой группой войск.
