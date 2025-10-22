https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/takogo-esche-ne-bylo-lolua-rasskazal-o-itogakh-operativno-takticheskikh-ucheniy-v-abkhazii-1058490328.html
Такого еще не было: Лолуа рассказал о итогах оперативно-тактических учений в Абхазии
Такого еще не было: Лолуа рассказал о итогах оперативно-тактических учений в Абхазии
Оперативно-тактические учения военнослужащих и резервистов Абхазии прошли с 13 по 17 октября.
Оперативно-тактические учения военнослужащих и резервистов Абхазии прошли в Гулрыпшском, Очамчырском и Гагрском районах. Активная фаза состоялась на полигоне Цабал. В учениях приняли участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и Вооружённых Сил России.Военнослужащие отрабатывали методики быстрого принятия решений в условиях, приближённых к боевым, с использованием тяжелой бронетехники, БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы.Как отметил в эфире радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа, подобных масштабных учений в республике ранее не проводилось. Насколько успешно прошли манёвры, население проинформируют дополнительно.Лолуа также не исключил, что следующие учения военнослужащих Абхазии могут пройти совместно с российской объединённой группой войск.
